Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu, đưa nghị quyết chiến lược vào thực tiễn

Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Thành phố đi đầu, đưa các nghị quyết chiến lược của Trung ương vào thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét về tăng trưởng, thể chế và chất lượng phát triển.

Chiều 27/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về nhiều nội dung trọng tâm, gồm: công tác chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; quy hoạch phát triển Thành phố; kết quả phát triển kinh tế – xã hội 4 tháng đầu năm 2026; kế hoạch tăng trưởng kinh tế “hai con số”; bảo đảm an sinh xã hội; chuẩn bị sơ kết mô hình chính quyền địa phương hai cấp; các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của Thành phố.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Thành phố và ý kiến phát biểu của các bộ, ngành, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cơ bản thống nhất với các đánh giá, đồng thời ghi nhận, biểu dương nỗ lực lớn, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức.

CHỦ ĐỘNG HƠN TRONG PHÁT HUY NỘI LỰC, BẢO ĐẢM TỰ CHỦ CHIẾN LƯỢC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận Thành phố đã bước đầu vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương hai cấp, song yêu cầu sớm tiến hành sơ kết, đánh giá toàn diện để phát huy mặt phù hợp, kịp thời kiến nghị điều chỉnh những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trên cơ sở đó, cần đẩy nhanh thể chế hóa mô hình quản trị đô thị phù hợp trong Luật Đô thị đặc biệt.

Về phương hướng thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh phải chủ động hơn, bản lĩnh hơn, tầm nhìn xa hơn trong phát huy nội lực; xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường; nâng cao khả năng thích ứng linh hoạt trước biến động; giữ vững và tăng cường tự chủ chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh phải chủ động hơn, bản lĩnh hơn, tầm nhìn xa hơn trong phát huy nội lực, xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường, thích ứng linh hoạt và bảo đảm tự chủ chiến lược.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tự chủ chiến lược không chỉ là nhiệm vụ của Trung ương mà đối với Thành phố Hồ Chí Minh – đầu tàu kinh tế của cả nước – yêu cầu này càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh biến động toàn cầu.

Thành phố cần nâng cao năng lực chống chịu với tầm nhìn an ninh phát triển dài hạn; chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó biến động giá năng lượng, gián đoạn chuỗi cung ứng, áp lực lạm phát và chi phí sản xuất.

Tiếp cận an ninh năng lượng cần theo nghĩa rộng, không chỉ bảo đảm đủ điện trước mắt mà phải xây dựng cơ cấu năng lượng an toàn, linh hoạt, bền vững, có dự phòng chiến lược. Những bước đi ban đầu về đa dạng hóa nguồn cung, phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cần được nâng tầm thành chiến lược bài bản, toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thành phố phải gắn với vai trò dẫn dắt nền kinh tế, không chạy theo số lượng mà coi nhẹ chất lượng và nền tảng phát triển.

Thành phố cần tiếp tục quyết đoán tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, pháp lý, quy hoạch, đầu tư; không để nguồn lực bị ách tắc; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công; khơi thông dòng vốn, đất đai, dự án và cơ hội phát triển.

HƯỚNG TỚI SIÊU ĐÔ THỊ BỀN VỮNG, SÁNG TẠO

Đồng tình với đề xuất sớm ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị thay thế Nghị quyết 31, phù hợp với bối cảnh và không gian phát triển mới, đồng thời xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu trọng tâm cải cách phải đặt vào thể chế phát triển.

Nghị quyết và Luật cần phản ánh đúng tầm vóc, vị thế và sứ mệnh của Thành phố; tạo đột phá về thể chế và quản trị; nâng cao tự chủ tài khóa; áp dụng các công cụ tài chính hiện đại; cho phép Thành phố giữ lại nguồn lực lớn hơn, chủ động huy động vốn; phân cấp, phân quyền mạnh; trao quyền thiết kế chính sách phù hợp với đặc thù siêu đô thị; có cơ chế trọng dụng nhân tài vượt trội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Thành phố đẩy nhanh công tác quy hoạch với tư duy mới, tầm nhìn dài hạn, tích hợp và đồng bộ; khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tổng thể, bao gồm hạ tầng nổi, hạ tầng ngầm, hạ tầng số và các cấu phần kết nối đô thị hiện đại, hành lang xanh, bảo đảm liên thông và có dư địa phát triển lâu dài.

Quy hoạch phải lấy con người làm trung tâm, hướng tới nâng cao chất lượng sống, xây dựng Thành phố thông minh, sinh thái, giàu bản sắc, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tránh tình trạng quy hoạch vừa phê duyệt đã lạc hậu hoặc điều chỉnh tùy tiện, manh mún.

Theo định hướng quy hoạch giai đoạn 2025–2050, tầm nhìn 100 năm, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mô hình siêu đô thị bền vững, sáng tạo, đáng sống, phát triển đa trung tâm, gắn với trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và hệ thống logistics hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý định hướng càng tham vọng càng phải khoa học, quy hoạch phải thực sự trở thành công cụ dẫn dắt phát triển.

Thành phố cần tập trung nguồn lực cho các hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo; coi đây là nền tảng của mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo cần được thúc đẩy sâu rộng nhằm tạo bước đột phá về năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng; đồng thời xây dựng cơ chế đủ mạnh để huy động nguồn lực tư nhân đầu tư cho khoa học – công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu Thành phố chủ động hơn trong liên kết vùng, phối hợp với các địa phương phía Nam tổ chức lại không gian phát triển theo phân vai chức năng hợp lý, phát huy sức mạnh bổ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể của cả vùng và cả nước.

Đối với các vấn đề tồn tại kéo dài như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, cải tạo chung cư cũ, chỉnh trang nhà ven kênh rạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đánh giá nghiêm túc việc thực hiện các chỉ đạo trước đây, có giải pháp đủ mạnh để tạo chuyển biến rõ rệt ngay trong nhiệm kỳ.

Cùng với đó, cần giữ vững đoàn kết, thống nhất, kỷ cương; tăng cường công tác cán bộ, tư tưởng, kiểm tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kịp thời sàng lọc, thay thế những trường hợp trì trệ, né tránh trách nhiệm.

Về công tác kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tổ chức trang trọng, thiết thực, có chiều sâu; tránh hình thức, phô trương; gắn hoạt động kỷ niệm với chăm lo an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị, triển khai và đẩy nhanh các công trình trọng điểm, tạo kết quả cụ thể, rõ nét.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy, chính quyền rà soát toàn diện nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương và hiệu quả thực thi; đồng thời yêu cầu các cơ quan Trung ương, Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành tiếp tục đồng hành thực chất, kịp thời với sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.