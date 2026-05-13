Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò hình mẫu hợp tác của Hà Nội – Viêng Chăn

Tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn do Bí thư Thành ủy Athsaphangthong Siphandone dẫn đầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định vai trò tiên phong của hợp tác giữa hai Thủ đô trong quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào...

Chiều ngày 12/5/2026, tại Hà Nội, Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao chuyến thăm trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà nước vừa tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng, hoàn tất công tác kiện toàn các chức danh lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, gửi lời thăm hỏi tới lãnh đạo cấp cao và các đồng chí lão thành cách mạng Lào; chúc mừng những kết quả phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Viêng Chăn thời gian qua.

Khẳng định nhất quán chính sách đối ngoại của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào; ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế của Lào, sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, cùng vượt qua khó khăn, thách thức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn (Lào). Ảnh: Nhân Dân

Đánh giá hợp tác giữa các địa phương hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hợp tác giữa các địa phương, đặc biệt giữa Hà Nội và Viêng Chăn, giữ vai trò hết sức quan trọng; là những đầu tàu tiên phong triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, gắn kết chính trị với phát triển, chiến lược với hành động cụ thể.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng yêu cầu đặt ra là nâng tầm hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững; tăng cường gắn kết giữa hợp tác chính trị với phát triển kinh tế – xã hội và giao lưu nhân dân, nhất là giữa hai Thủ đô.

Trên tinh thần “đồng chí, anh em”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hà Nội và Viêng Chăn đi đầu, trở thành hình mẫu trong hợp tác địa phương; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

Bước vào giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên cần triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết; cụ thể hóa bằng chương trình, dự án có trọng tâm, trọng điểm, sản phẩm cụ thể; tập trung vào các lĩnh vực thiết thực như kinh tế, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, y tế, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm hiệu quả thực chất.

Phát biểu tại cuộc tiếp, đồng chí Athsaphangthong Siphandone trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp Đoàn; đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Việt Nam đối với đất nước và nhân dân Lào nói chung và Thủ đô Viêng Chăn nói riêng.

Bí thư Thành ủy Viêng Chăn khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương Việt Nam trong triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và biên bản ghi nhớ đã ký kết, góp phần đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào ngày càng phát triển sâu sắc, bền vững.