Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò hình mẫu hợp tác của Hà Nội – Viêng Chăn
Hà Lê
13/05/2026, 07:36
Tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn do Bí thư Thành ủy Athsaphangthong Siphandone dẫn đầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định vai trò tiên phong của hợp tác giữa hai Thủ đô trong quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào...
Chiều ngày 12/5/2026, tại Hà Nội, Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao chuyến thăm trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà nước vừa tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng, hoàn tất công tác kiện toàn các chức danh lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, gửi lời thăm hỏi tới lãnh đạo cấp cao và các đồng chí lão thành cách mạng Lào; chúc mừng những kết quả phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Viêng Chăn thời gian qua.
Khẳng định nhất quán chính sách đối ngoại của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào; ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế của Lào, sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, cùng vượt qua khó khăn, thách thức.
Đánh giá hợp tác giữa các địa phương hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hợp tác giữa các địa phương, đặc biệt giữa Hà Nội và Viêng Chăn, giữ vai trò hết sức quan trọng; là những đầu tàu tiên phong triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, gắn kết chính trị với phát triển, chiến lược với hành động cụ thể.
Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng yêu cầu đặt ra là nâng tầm hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững; tăng cường gắn kết giữa hợp tác chính trị với phát triển kinh tế – xã hội và giao lưu nhân dân, nhất là giữa hai Thủ đô.
Trên tinh thần “đồng chí, anh em”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hà Nội và Viêng Chăn đi đầu, trở thành hình mẫu trong hợp tác địa phương; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.
Bước vào giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên cần triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết; cụ thể hóa bằng chương trình, dự án có trọng tâm, trọng điểm, sản phẩm cụ thể; tập trung vào các lĩnh vực thiết thực như kinh tế, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, y tế, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm hiệu quả thực chất.
Phát biểu tại cuộc tiếp, đồng chí Athsaphangthong Siphandone trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp Đoàn; đánh giá cao sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Việt Nam đối với đất nước và nhân dân Lào nói chung và Thủ đô Viêng Chăn nói riêng.
Bí thư Thành ủy Viêng Chăn khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương Việt Nam trong triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và biên bản ghi nhớ đã ký kết, góp phần đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào ngày càng phát triển sâu sắc, bền vững.
Mặt trận phải là nơi bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân
13:08, 12/05/2026
Hiệp thương cử 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI
17:52, 12/05/2026
Phát huy vai trò Mặt trận, củng cố đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới
Thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa
Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2026 tập trung thảo luận các giải pháp thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới, đồng thời thúc đẩy kết nối sâu hơn giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước nhằm tạo động lực tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới...
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Đổi mới phong trào thi đua, tăng cường đối thoại nhân dân
Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ triển khai cụ thể "Tháng nghe dân nói" để có thể lắng nghe được ý kiến của người dân, đảm bảo tính khách quan, toàn diện, đầy đủ ở tất cả các lĩnh vực...
Thành công của đại hội là minh chứng sinh động của khối đại đoàn kết dân tộc
Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Thành công của đại hội là minh chứng sinh động, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc...
[Trực tiếp]: Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 và Chương trình Rồng Vàng lần thứ 25
Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 (Vietnam Connect Forum 2026) và Chương trình Rồng Vàng lần thứ 25 (Golden Dragon Awards 2026) phát sóng trực tiếp trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy....
Chiến lược thu hút FDI vào Việt Nam: Chuyển từ thu hút sang lựa chọn chiến lược
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, sự dịch chuyển nhanh chóng của công nghệ và những biến động địa chính trị ngày càng khó lường, Việt Nam đang đứng trước một cơ hội hiếm có để nâng cấp mô hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tuy nhiên trong thời điểm này, những giới hạn của cách tiếp cận cũ đang bộc lộ rõ hơn bao giờ hết...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: