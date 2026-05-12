Hiệp thương cử 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI

Đỗ Như

12/05/2026, 17:52

Đại hội đã thông qua số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 405 nhân sự; hiệp thương cử ra 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Mặt trận.

Chiều ngày 12/5, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đã thông qua số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 405 nhân sự; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ 72-100 nhân sự, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam là 12 nhân sự.

Trong đó, cơ cấu, thành phần Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI gồm: người đứng đầu tổ chức thành viên: 62 nhân sự; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố: 34 nhân sự.

293 nhân sự là cá nhân tiêu biểu bao gồm: Trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực: 96 nhân sự (trình Đại hội hiệp thương 92 nhân sự, thiếu 04 nhân sự sẽ bổ sung, kiện toàn trong nhiệm kỳ); Công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang, huyện đảo: 18 nhân sự;

Đại diện các dân tộc thiểu số: 53 nhân sự (cơ cấu đủ đại diện 53 dân tộc thiểu số); Đại diện chức sắc các tôn giáo: 53 nhân sự (cơ cấu đủ 16 tôn giáo lớn và các tổ chức tôn giáo có nhiều tín đồ);

Đại diện các thành phần kinh tế: 55 nhân sự (trình Đại hội hiệp thương 54 nhân sự, thiếu 01 nhân sự sẽ được bổ sung khi có nhân sự phù hợp ); Người Việt Nam định cư ở nước ngoài: 18 nhân sự (trình Đại hội hiệp thương 17 nhân sự, thiếu 01 nhân sự sẽ được bổ sung khi có nhân sự phù hợp).

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá X trình bày Đề án. Ảnh: Mặt trận.

Cán bộ chuyên trách Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 16 nhân sự gồm: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam: 07 nhân sự (chưa bao gồm Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương); Trưởng ban, đơn vị thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam: 09 nhân sự (trình Đại hội hiệp thương 07 nhân sự, thiếu 02 nhân sự sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ).

Về cơ cấu kết hợp: Ngoài Đảng là 201 nhân sự (tỷ lệ 50,62%); Nữ là 93 nhân sự (tỷ lệ 23,4%); Dân tộc thiểu số là 105 nhân sự (tỷ lệ 26,5%); Tôn giáo là 78 nhân sự (tỷ lệ 19,7%); Trình độ: Đại học trở lên là 316 nhân sự (tỷ lệ 81,6%).

Về độ tuổi: Từ 40 tuổi trở xuống là 41 nhân sự (tỷ lệ 10,3%); Từ 41 - 60 tuổi là 179 nhân sự (tỷ lệ 45,1%); Từ 61 tuổi trở lên là 177 nhân sự (tỷ lệ 44,6%).

Tại Đại hội đã hiệp thương cử ra 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (thiếu 08 nhân sự, sẽ được kiện toàn bổ sung trong nhiệm kỳ khi có nhân sự phù hợp), cụ thể: tái cử là 309 nhân sự (tỷ lệ 77,8%), giới thiệu mới là 88 nhân sự (tỷ lệ 22,2%).

Ngay sau phiên làm việc ngày thứ 2 của Đại hội, các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI tham dự Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất để hiệp thương các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Tăng cường vai trò hội đồng tư vấn trong giám sát, phản biện xã hội

Phát huy vai trò Mặt trận, củng cố đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới

Đổi mới phương thức hoạt động Mặt trận trong điều kiện mới

Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 (lần thứ 6) (Vietnam Connect Forum 2026) với chủ đề “Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới” sẽ diễn ra vào lúc 13h00 ngày 13/05/2026 tại Hà Nội...

Chiều 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026–2031, các ý kiến nhấn mạnh vai trò của hội đồng tư vấn trong giám sát, phản biện xã hội, góp phần thực hiện các đột phá chiến lược theo định hướng của Đảng.

Chiều 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI nghe tham luận của các địa phương, tổ chức chính trị – xã hội, khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành phát triển đất nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI (diễn ra từ ngày 11–13/5/2026) đã tiếp nhận nhiều ý kiến tâm huyết, phản ánh thực tiễn sinh động từ các địa phương và tổ chức thành viên, qua đó khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận trong tập hợp sức mạnh toàn dân, chăm lo an sinh xã hội và tạo đồng thuận xã hội trong bối cảnh mới...

Các đại biểu thảo luận về giải pháp nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận, trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, vận động, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

