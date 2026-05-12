Phát huy vai trò Mặt trận, củng cố đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới

Chiều 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI nghe tham luận của các địa phương, tổ chức chính trị – xã hội, khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành phát triển đất nước.

Các tham luận thống nhất khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cấp Mặt trận và tổ chức thành viên tiếp tục phát huy trách nhiệm, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước trong giai đoạn phát triển mới.

Tham luận với chủ đề “Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk quyết tâm chung sức, đồng lòng cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát triển đất nước”, ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, tỉnh Đắk Lắk mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên, có diện tích trên 18.000 km², dân số gần 3,5 triệu người, với 49 dân tộc cùng sinh sống, hội tụ cả cao nguyên, duyên hải, rừng và biển.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

Theo ông Y Giang Gry Niê Knơng, việc sáp nhập là thay đổi địa giới hành chính, song yếu tố quyết định sức mạnh phát triển chính là sự gắn kết lòng dân. Trong điều kiện địa bàn rộng, đa dạng và còn nhiều khó khăn, đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là giá trị truyền thống mà là nền tảng cho phát triển bền vững.

Từ nhận thức đó, Mặt trận các cấp trong tỉnh tập trung củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy nội lực, tăng cường vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Thực tiễn cho thấy, Mặt trận các cấp tại địa phương đã tham gia tích cực vào khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ đời sống nhân dân, góp phần khơi thông hạ tầng, sửa chữa trường lớp, ổn định đời sống sau mưa lũ. Qua đó, niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố.

Cùng với đó, vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận ngày càng rõ nét. Trong nhiệm kỳ, Mặt trận các cấp đã chủ trì và phối hợp tổ chức hàng nghìn cuộc giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý nhiều dự thảo nghị quyết, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Nhân dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà từng bước trở thành chủ thể tham gia xây dựng chính sách.

Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai theo hướng thiết thực, hiệu quả. Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh lan tỏa sâu rộng; trên 75% số xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Phong trào “Bình dân học vụ số” từng bước hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số; hàng trăm tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập, duy trì hoạt động tại cơ sở.

Từ thực tiễn địa phương, ông Y Giang Gry Niê Knơng đề xuất tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chăm lo đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy dân chủ, tăng cường giám sát, phản biện xã hội; đổi mới hoạt động của Mặt trận, đẩy nhanh chuyển đổi số trong hệ thống các cấp.

Đồng thời, cần huy động mạnh mẽ vai trò của nhân dân trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế số gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc.