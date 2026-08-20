Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phân cấp mạnh nhưng kiểm soát chặt quyền lực

Sáng 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. Ảnh: Đăng Khoa/Nhân Dân

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Mục tiêu không chỉ là hoàn thành báo cáo hay ban hành thêm văn bản, mà phải nhận diện đúng vấn đề cản trở hiệu lực lãnh đạo, cầm quyền; từ đó đề xuất chủ trương, cơ chế tạo chuyển biến trong giai đoạn mới.

Các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 28-NQ/TW vẫn còn nguyên giá trị, phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Việc nghiên cứu nghị quyết mới phải bảo đảm kế thừa, bổ sung và phát triển.

Tinh thần xuyên suốt là kiên định nền tảng tư tưởng, nguyên tắc tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ để sự lãnh đạo đúng, trúng, sâu sát, khoa học, dân chủ và hiệu quả hơn.

Lãnh đạo toàn diện nhưng không làm thay; phân cấp mạnh nhưng kiểm soát quyền lực chặt; chủ trương phải gắn với tổ chức thực hiện và trách nhiệm về kết quả cuối cùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu báo cáo sơ kết đánh giá đầy đủ, thực chất kết quả trên phạm vi cả nước, nhất là sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

Không chỉ thống kê số văn bản, hội nghị, mô hình, báo cáo phải làm rõ chuyển biến trong phương thức lãnh đạo, chất lượng phối hợp, hiệu lực tổ chức thực hiện và mức độ thụ hưởng của nhân dân. Nội dung chưa đạt phải chỉ rõ nguyên nhân và trách nhiệm.

Bên cạnh kết quả tích cực, vẫn còn tình trạng văn bản dàn trải; nhiệm vụ, thời hạn, trách nhiệm chưa rõ; họp nhiều nhưng hiệu quả thấp; phân cấp có nơi chưa đi kèm đủ quyền, nguồn lực, dữ liệu; phối hợp còn nhiều tầng nấc; dự báo, phản hồi chính sách và đánh giá kết quả còn yếu. Năm điểm nghẽn Ban Tổ chức Trung ương nêu cần tiếp tục làm rõ phạm vi, mức độ, chủ thể và hệ quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lấy tổ chức thực hiện làm khâu đột phá và kết quả thực chất làm thước đo. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền không làm thay đổi bản chất, nguyên tắc và phương thức lãnh đạo cơ bản của Đảng, mà nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả lãnh đạo. Trục xuyên suốt phải là từ quyết sách đúng đến kết quả thực chất.

Đến năm 2030, phải xác lập vững chắc nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả và trách nhiệm; đến năm 2045, phát triển phương thức lãnh đạo, cầm quyền lên trình độ cao, khoa học, dân chủ, pháp quyền, hiện đại, thích ứng cao, bảo đảm hệ thống chính trị vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, tạo động lực cho đất nước phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nghiên cứu sâu 7 nhóm vấn đề cốt lõi, gồm: vận hành thực chất cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; chuẩn hóa quy trình từ xây dựng, thể chế hóa đến tổ chức thực hiện và điều chỉnh chủ trương; đổi mới công tác tư tưởng, tuyên truyền, vận động và phát huy dân chủ; đổi mới tổ chức, cán bộ phù hợp bộ máy mới; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; phát huy trách nhiệm nêu gương, xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa liêm chính; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao năng lực dự báo, tham mưu chiến lược, quản trị rủi ro và đẩy mạnh chuyển đổi số trong Đảng.

Cơ bản thống nhất với phương án xây dựng một nghị quyết mới của Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nghị quyết tập trung vào nguyên tắc, cơ chế cốt lõi của phương thức lãnh đạo, cầm quyền; không lặp lại các nghị quyết chuyên đề, không sa vào kỹ thuật.

Nghị quyết cần làm rõ cơ chế chuyển quyết sách thành kết quả và trách nhiệm từ xây dựng chủ trương đến thể chế hóa, tổ chức thực hiện, kiểm tra, phản hồi, điều chỉnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Ban Tổ chức Trung ương khẩn trương hoàn thiện Đề án, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, có sức đổi mới và tính khả thi. Dự thảo nghị quyết phải ngắn gọn, đúng tầm, rõ quan điểm, mục tiêu tập trung, nhiệm vụ có tính đột phá và có thể triển khai ngay khi ban hành.