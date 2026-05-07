Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Giao lưu nhân dân là nền tảng bền vững của Việt Nam – Ấn Độ

Tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam tại New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Ấn Độ, nhấn mạnh vai trò kết nối của giao lưu nhân dân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, chiều 6/5 tại thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp bà Kusum Jain, Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp bà Kusum Jain cùng các thành viên Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam; xúc động trước tình cảm chân thành, sự gắn bó của những người bạn Ấn Độ dành cho Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn các thành viên Hội đã góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, khẳng định quan hệ hai nước là tài sản quý giá do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ, phát triển.

Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân Ấn Độ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Ấn Độ. Sau 10 năm thiết lập Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trong đó giao lưu nhân dân đóng vai trò quan trọng trong tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Bà Kusum Jain chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Ấn Độ; bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu phát triển của Việt Nam sau 40 năm đổi mới và tin tưởng vào triển vọng phát triển của đất nước trong thời gian tới. Bà cũng đánh giá cao quyết tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Việt Nam.

Các thành viên Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam bày tỏ tình cảm yêu mến đất nước, con người Việt Nam; đề xuất tăng cường giao lưu văn hóa, đối thoại nhân dân, hợp tác xuất bản sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam và công cuộc đổi mới; mở lớp giảng dạy tiếng Việt tại Kolkata và thúc đẩy dịch thuật giữa tiếng Việt và tiếng Hindi.

Ghi nhận các đề xuất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của đối ngoại nhân dân và đề nghị Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, Phật giáo, đổi mới sáng tạo và hợp tác địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết lãnh đạo hai nước đang trao đổi các biện pháp tạo đột phá trong hợp tác song phương, tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng của nhân dân hai nước; đồng thời tin tưởng các tổ chức hữu nghị sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ phát triển sâu sắc, bền chặt hơn.