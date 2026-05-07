Giá vàng nhảy vọt lên ngưỡng 4.700 USD/oz nhờ lạc quan về đàm phán hòa bình

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (6/5), có lúc vượt mốc 4.700 USD/oz, khi giá dầu và đồng USD cùng giảm mạnh sau khi có tin đàm phán để kết thúc cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có tiến triển. Tuy nhiên, quỹ vàng SPDR Gold Trust vẫn tiếp tục bán ròng.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch tại New York, giá vàng giao ngay dừng ở mức 4.692 USD/oz, tăng 135,9 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng gần 3%.

Giá bạc giao ngay đạt 77,49 USD/oz, tăng 4,78 USD/oz, tương đương tăng 6,6%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao sau tăng 2,8%, chốt phiên ở mức 4.694,3 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt hơn 4.720 USD/oz, cao nhất trong hơn 1 tuần trở lại đây, nhưng mốc giá chủ chốt 4.700 USD/oz không được duy trì cho tới cuối phiên.

Áp lực giảm giá đè nặng lên thị trường kim loại quý trong thời gian gần đây đã được giải tỏa đáng kể trong phiên này, khi nhà đầu tư lạc quan rằng Mỹ và Iran có thể đang tiến gần tới chỗ đạt một thỏa thuận hòa bình.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 6/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran sẽ bị không kích mạnh mẽ hơn nữa nếu không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình. Ông nói chiến dịch tấn công Iran mang tên Operation Epic Fury “sẽ kết thúc” với điều kiện Iran “đồng ý giao nộp những gì đã được thỏa thuận”, đồng thời cho rằng “điều này có lẽ là một giả định lớn”.

Cũng trong bài đăng, ông Trump nói nếu Mỹ và Iran đạt thỏa thuận, chiến dịch phong tỏa của Hải quân Mỹ đối với các hải cảng của Iran sẽ kết thúc, “cho phép eo biển Hormuz được mở cửa cho tất cả”, bao gồm Iran. Nhưng “nếu họ không đi đến thỏa thuận, các cuộc ném bom sẽ bắt đầu, và sẽ ở mức độ và cường độ cao hơn nhiều so với trước”.

Bài đăng này được ông Trump đưa lên mạng xã hội sau khi trang tin Axios đưa tin rằng Mỹ và Iran đã tiến gần tới chỗ đạt một biên bản ghi nhớ (MoU) dài một trang giấy và bao gồm 14 điểm để kết thúc chiến tranh và thiết lập khuôn khổ cho việc tiếp tục đàm phán. Cũng theo Axios, Washington chờ câu trả lời từ Tehran đối với “một số điểm chính” trong vòng 48 giờ.

Về phía Iran, nước này tuyên bố đang xem xét một đề xuất mới của Mỹ và không cho biết cụ thể hơn.

Giá dầu thô và tỷ giá đồng USD cùng giảm mạnh sau những thông tin trên, mở đường cho giá vàng hồi phục.

Trong đó, giá dầu Brent giao sau tại London giảm gần 8% và giá dầu WTI giao sau tại New York giảm khoảng 7%. Chỉ số Dollar Index giảm 0,44%, đóng cửa ở mức 98,02 điểm.

“Lạc quan về một thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Iran đã mang lại ít nhất một sự giải tỏa ngắn hạn đối với giá vàng, vì khiến cho giá dầu giảm xuống, làm dịu mối lo lạm phát và dịch chuyển kỳ vọng về hành động lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay”, chiến lược gia cấp cao Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, ông Grant nói thêm: “Tôi không khẳng định thị trường kim loại quý đã hoàn toàn thoát khỏi giai đoạn khó khăn. Tình hình sắp tới sẽ tiếp tục phụ thuộc vào các tin tức về Trung Đông”.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục xu hướng bán ròng. Phiên này, quỹ bán ròng 0,9 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.033,2 tấn vàng.

Thời gian qua, căng thẳng ở Vùng Vịnh đã gây áp lực giảm mạnh lên giá vàng theo cơ chế: giá dầu tăng làm gia tăng áp lực lạm phát, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương giữ lãi suất cao hơn lâu hơn.

Trong thời gian còn lại của tuần này, ngoài tin tức về đàm phán giữa Mỹ và Iran, nhà đầu tư còn chờ số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 4 của Mỹ, theo dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Sáu. Dữ liệu này sẽ cho thấy liệu nền kinh tế lớn nhất thế giới có trụ vững trong bối cảnh chiến tranh để Fed có thể giữ nguyên lãi suất. Một báo cáo cho thấy sự suy yếu của thị trường lao động có thể làm gia tăng khả năng Fed hạ lãi suất trong năm nay.

Báo cáo hàng tháng từ công ty dịch vụ tuyển dụng ADP vào ngày 6/5 cho thấy số lượng việc làm trong khu vực kinh tế tư nhân của Mỹ trong tháng 4 tăng mạnh hơn so với kỳ vọng.

Vào đầu giờ sáng nay trong phiên giao dịch tại châu Á, giá vàng và giá bạc cùng tăng nhẹ.

Lúc 6h35 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,04%, giao dịch ở mức 4.693,8 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng 0,07%, đạt 77,56 USD/oz.

Mức giá trên của vàng thế giới tương đương khoảng 149 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 3,4 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.098 đồng (mua vào) và 26.368 đồng (bán ra), tăng 2 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.