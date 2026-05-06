Việt Nam – Ấn Độ: Tuyên bố chung làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Cộng hòa Ấn Độ, hai bên đã ra "Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Ấn Độ".

Củng cố tin cậy chính trị, nâng tầm quan hệ song phương

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước từ ngày 5 đến 7/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các hoạt động đối ngoại quan trọng tại Ấn Độ, bao gồm dự lễ đón chính thức, hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi, hội kiến Tổng thống Ấn Độ, cùng chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Ấn Độ tiếp tục phát triển tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp gỡ báo chí. Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm toàn diện, trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Hai bên khẳng định nền tảng vững chắc của quan hệ hai nước dựa trên sự tin cậy chính trị, tôn trọng lẫn nhau, hiểu biết và chia sẻ lợi ích chiến lược.

Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí tiếp tục nâng tầm quan hệ Việt Nam – Ấn Độ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường với tinh thần “chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”, hướng tới chuyển hóa các cam kết chính trị thành kết quả cụ thể.

Hai bên ghi nhận năm 2026 kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Ấn Độ và nhất trí tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp, đồng thời triển khai hiệu quả các thỏa thuận, tuyên bố và kết quả đạt được từ các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao gần đây.

Lãnh đạo hai nước thống nhất duy trì tiếp xúc thường xuyên ở tất cả các cấp, đặc biệt là cấp cao, coi đây là nhân tố quan trọng bảo đảm định hướng chiến lược lâu dài cho quan hệ song phương.

Tăng cường hợp tác kinh tế, hướng tới mục tiêu 25 tỷ USD

Trong Tuyên bố chung, hai bên nhấn mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường.

Trên nền tảng thương mại song phương tăng trưởng tích cực trong 10 năm qua, hai nước nhất trí tiếp tục thúc đẩy thương mại hai chiều theo hướng cân bằng, cùng có lợi, đặt mục tiêu đạt kim ngạch 25 tỷ USD vào năm 2030.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh và hợp tác công nghệ. Việc mở rộng tiếp cận thị trường được xác định là một ưu tiên, trong đó hai bên hoan nghênh quyết định mở cửa thị trường cho sầu riêng của Việt Nam và nho của Ấn Độ, đồng thời thống nhất thúc đẩy tham vấn kỹ thuật để sớm mở cửa thị trường cho bưởi Việt Nam và lựu Ấn Độ.

Việt Nam khẳng định cam kết đa dạng hóa nguồn cung, tăng nhập khẩu từ Ấn Độ phục vụ sản xuất và xuất khẩu. Hai bên nhất trí thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực có lợi ích chung, đồng thời nghiên cứu các biện pháp hoàn thiện môi trường thể chế nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai nước, bao gồm các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn, chứng nhận và thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, hai nước nhất trí thúc đẩy sớm hoàn tất rà soát Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Ấn Độ (AITIGA) trên tinh thần bảo đảm lợi ích chung, phù hợp với bối cảnh thương mại toàn cầu hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp hẹp. Ảnh: TTXVN

Hợp tác đầu tư được khuyến khích mở rộng trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, giao thông, logistics, nông nghiệp thông minh, xe điện, công nghệ thông tin, y tế, du lịch và dịch vụ; đồng thời tăng cường liên kết giữa các hệ sinh thái khởi nghiệp và trung tâm đổi mới sáng tạo của hai nước.

Quốc phòng – an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng

Hai bên tái khẳng định hợp tác quốc phòng và an ninh là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, ghi nhận việc triển khai hiệu quả Tuyên bố Tầm nhìn chung về Quan hệ Đối tác Quốc phòng Việt Nam – Ấn Độ đến năm 2030. Trên cơ sở đó, hai nước nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác trong cả các lĩnh vực truyền thống và mới nổi.

Các nội dung hợp tác bao gồm đối thoại chính sách quốc phòng, diễn tập chung, đào tạo và xây dựng năng lực, nghiên cứu và đồng sản xuất công nghệ quốc phòng, tăng cường trao đổi đoàn, thăm viếng tàu hải quân và máy bay quân sự, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, cũng như hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng và an ninh hàng hải.

Hai bên hoan nghênh việc triển khai ổn định các khoản tín dụng quốc phòng của Ấn Độ dành cho Việt Nam, coi đây là đóng góp thiết thực vào việc tăng cường năng lực quốc phòng của Việt Nam và thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.

Đồng thời, hai nước đánh giá cao việc triển khai các thỏa thuận hiện có, trong đó có Thỏa thuận Tương trợ Hậu cần và các cơ chế hợp tác tìm kiếm cứu nạn.

Mở rộng hợp tác hàng hải, khoa học – công nghệ và năng lượng

Là các quốc gia ven biển, Việt Nam và Ấn Độ nhất trí tăng cường hợp tác hàng hải, coi đây là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Hai bên thống nhất duy trì và tổ chức thường xuyên Đối thoại An ninh Hàng hải, tăng cường chia sẻ thông tin và nâng cao nhận thức tình hình trên biển, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các hoạt động khảo sát thủy đạc, hải dương học và nghiên cứu khoa học biển.

Trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của công nghệ số và các công nghệ then chốt, công nghệ mới nổi.

Hai nước nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ 6G, công nghệ vũ trụ, công nghệ sinh học, dược phẩm, vật liệu tiên tiến và khoáng sản thiết yếu; tập trung vào các sáng kiến mang tính thực tiễn như nghiên cứu chung, thành lập các trung tâm R&D và phát triển sản phẩm phục vụ nhu cầu của mỗi nước.

Hợp tác năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và ứng phó với biến đổi khí hậu tiếp tục được thúc đẩy, gắn với các mục tiêu phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng của mỗi nước.

Hai bên ghi nhận tiến triển trong hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình và nhất trí tăng cường triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất.

Đẩy mạnh giao lưu nhân dân và phối hợp đa phương

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, du lịch và giáo dục – đào tạo trong việc củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương.

Hai nước nhất trí thúc đẩy trao đổi sinh viên, giảng viên, học giả; khuyến khích hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu; mở rộng kết nối hàng không và phát triển du lịch hai chiều theo hướng bền vững, bao trùm.

Ở bình diện khu vực và quốc tế, Việt Nam và Ấn Độ nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc, tái khẳng định cam kết đối với chủ nghĩa đa phương và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Tuyên bố chung khẳng định quyết tâm của Việt Nam và Ấn Độ trong việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường, hướng tới lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.