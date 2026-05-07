VN-Index có cơ hội hướng tới vùng đỉnh lịch sử 1920 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/5/2026

Kết phiên ngày 6/5, VN-Index tăng 16,35 điểm, tương đương 0,87% lên mức 1.891,2 điểm. Cùng chiều, HNX-Index tăng 1,04 điểm, tương đương 0,42% lên mức 248,46 điểm.

VN-Index tiếp tục tăng điểm và đang hướng tới thử thách vùng đỉnh cũ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Với sự trợ giúp của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index tiếp tục tăng điểm và đang hướng tới thử thách vùng đỉnh cũ. Mặc dù thị trường có cơ hội tiếp cận lại vùng đỉnh cũ nhưng chúng tôi giữ quan điểm cho rằng xác suất vượt qua vùng đỉnh lịch sử này ngay tháng 05 vẫn ở mức thấp. Và tiếp tục lưu ý về rủi ro điều chỉnh của thị trường khi tiếp cận vùng đỉnh cũ.

Trong giai đoạn thiếu vắng các thông tin hỗ trợ, diễn biến các nhóm cổ phiếu sẽ tiếp tục phân hóa mạnh theo các thông tin cụ thể của từng DNNY. Dòng tiền sẽ dịch chuyển dần sang các nhóm cổ phiếu có câu chuyện nhưng giá thị trường bị chiết khấu sâu thời gian vừa qua để tìm kiếm lợi nhuận trong giai đoạn này.

Nhà đầu tư chủ động bán chốt lời từng phần các vị thế ngắn hạn khi thị trường tiếp cận vùng đỉnh cũ. Hoạt động mua trading vẫn nên ưu tiên giao dịch T+ và nên thực hiện với tỷ trọng thấp ở các nhóm cổ phiếu đã giảm sâu về các vùng hỗ trợ mạnh”.

VN-Index có thể tiếp tục tiến về vùng 1900 – 1920

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng hơn 16 điểm hôm nay và đóng cửa tại mốc 1891,20 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 14/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dịch vụ tài chính tăng mạnh nhất, theo sau là ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Nhịp tăng của thị trường hôm nay ghi nhận sự đồng thuận lớn hơn và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thu hút dòng tiền. VN-Index có thể tiếp tục tiến về vùng 1900 – 1920”.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1850 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1850 điểm. Dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index tiếp tục hướng đến vùng giá 1900 điểm -1920 điểm, đỉnh thời điểm cuối tháng 02/2026 trước khi thị trường giảm mạnh do cuộc chiến ở Trung Đông, cũng như đỉnh giá tháng 1/2026. Hiện tại chưa có dự báo VN-Index sẽ vượt lên được vùng kháng cự này. Tuy nhiên, ngoài nhóm cổ phiếu Vin Group sau giai đoạn tăng mạnh, động lực dẫn dắt thị trường đang được mở rộng sang nhiều nhóm vốn hóa lớn khác.

Trong nhiều bản tin trước, chúng tôi đã nhận định, nhiều nhóm mã sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài đang ở vùng giá tương đối hợp lý. Cuối tháng 4/2026, quy mô vốn hóa thị trường nếu không tính đến Vin Group khoảng 320 tỷ USD, không thay đổi so với cuối tháng 3/2026. Cho thấy nhiều mã, nhóm mã tích lũy tốt sau giai đoạn giảm mạnh. Đây là vùng định giá tương đối hợp lý của phần còn lại của thị trường khi kết quả kinh doanh vẫn tăng trưởng. Hiện tại dòng tiền ngắn hạn cũng cải thiện khi có những cơ hội sinh lợi, với mức rủi ro được kiểm soát tốt. Nhà đầu tư có thể đánh giá, xem xét các cơ hội tích lũy, đầu tư giá trị ở những cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất trong các nhóm ngành.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index sẽ duy trì đà tăng và tiến đến vùng đỉnh lịch sử tại vùng 1918 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 16,35 điểm (+0,87%), đóng cửa tại mức 1891,2 điểm. Lực cầu mạnh trong buổi chiều lan tỏa ở nhiều nhóm ngành chính như Bất động sản và Chứng khoán đã giúp chỉ số hồi phục mạnh sau khi giảm nhẹ trong phiên sáng.

Với việc thị trường tăng mạnh đi kèm với khối lượng được cải thiện trong phiên hôm nay, chúng tôi thay đổi quan điểm sang VN-Index sẽ duy trì đà tăng và tiến đến vùng đỉnh lịch sử tại vùng 1918 điểm. Chúng tôi cho rằng yếu tố chính hỗ trợ VN-Index sẽ đến từ sự hồi phục của các nhóm có tính dẫn dắt thị trường như Ngân hàng hay Chứng khoán, đồng thời bù đắp cho sự chững lại của nhóm Vingroup. Thanh khoản thị trường trong các phiên gần đây dần được cải thiện cũng là tín hiệu hỗ trợ cho VN-Index. Về kỹ thuật, phiên tăng hôm nay giúp VN-Index thoát khỏi vùng 1850 - 1885 và đi lên, hỗ trợ xu hướng tăng tiếp diễn trong các phiên tới. Do đó, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư có thể mở mua 1 phần tài khoản với các nhóm đang thu hút dòng tiền với mục tiêu giao dịch ngắn hạn”.

Thị trường tăng phiên thứ 2 liên tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index tiếp tục tăng điểm phiên thứ 2 liên tiếp với thanh khoản gia tăng. Diễn biến của chỉ số đang nằm trong kịch bản mà chúng tôi đề cập gần đây là sóng 5 đang hình thành với vùng 1900 điểm đang được hướng tới. Chỉ báo RSI đang hồi phục trở lại nhưng tiềm ẩn phân kỳ ngắn hạn, đây là tín hiệu cảnh báo có thể sẽ có thể rung lắc tại vùng 1900-1920 điểm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư có thể nắm giữ cổ phiếu sẵn có và hạn chế mua mới ở nhịp tăng sắp tới của thị trường. Đồng thời, nhà đầu tư quan sát diễn biến chỉ số ở vùng 1900-1920 điểm để cơ cấu danh mục đã tích lũy trước đó”.

VN-Index sẽ tiếp tục duy trì đà tăng, hướng tới việc kiểm định vùng kháng cự cao hơn nằm tại mốc 1910 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên với nến highwave cho thấy tâm lý quyết liệt của dòng tiền mua chủ động xuyên suốt phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, các chỉ báo động lượng tiếp tục phát đi những tín hiệu tích cực để củng cố xu hướng. Cụ thể, chỉ báo RSI tiếp tục hướng lên và tiệm cận vào vùng quá mua. Cùng với đó, đường MACD cũng duy trì diễn biến hướng lên rõ nét, khẳng định sức mạnh của xu hướng tăng trung hạn đang được bảo toàn.

Ở khung đồ thị giờ , giá đã bứt phá và đóng cửa vượt ra ngoài dải trên của Bollinger Bands. Đồng thời, chỉ báo CMF hướng lên minh chứng cho việc dòng tiền vẫn đang chủ động tham gia vào thị trường. Với các động lực kỹ thuật hiện tại, kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên tiếp theo, hướng tới việc kiểm định vùng kháng cự cao hơn nằm tại mốc 1910 điểm.

Dựa trên vận động tích cực của dòng tiền và xu hướng thị trường đang được củng cố, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục để tận dụng tối đa nhịp tăng giá. Đối với các quyết định mở mới vị thế, nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân từng phần vào các cổ phiếu đang lùi về ngưỡng hỗ trợ vững chắc, hoặc các nhóm cổ phiếu đang cho thấy động lực bứt phá thuộc các nhóm ngành dẫn đầu như Bán lẻ, Chứng khoán và Thép”.

VN-Index tăng đồng thời về điểm số và thanh khoản, qua đó tiếp tục mở ra khả năng hướng lên vùng 1900–1920 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Đánh giá tổng quan về mặt kỹ thuật, VN-Index tăng đồng thời về điểm số và thanh khoản, qua đó tiếp tục mở ra khả năng hướng lên vùng 1900–1920 điểm. Hỗ trợ gần hiện tại nằm quanh 1870 điểm”.

Chỉ số VN-Index tiếp tục kiểm định vùng đỉnh cũ 1920

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index ghi nhận phiên bứt phá thuyết phục qua vùng 1880 khi được củng cố bởi thanh khoản và độ rộng. Diễn biến trên đang mở ra dư địa giúp chỉ số tiếp tục kiểm định vùng đỉnh cũ 1920. Chiều ngược lại, vùng 1850 – 1880 đóng vai trò hỗ trợ gần tại các nhịp điều chỉnh kỹ thuật”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.