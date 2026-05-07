Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Droupadi Murmu, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực trọng điểm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, chiều 6/5 (giờ địa phương), tại Phủ Tổng thống ở thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Tổng thống Droupadi Murmu.

Tổng thống Droupadi Murmu nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ; chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được Quốc hội khóa XVI tín nhiệm bầu làm Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Nhà nước và Nhân dân Ấn Độ; bày tỏ vui mừng được thăm lại đất nước Ấn Độ giàu truyền thống, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển của Ấn Độ và vai trò của Tổng thống Droupadi Murmu trong thúc đẩy giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Lãnh đạo cấp cao cùng đoàn đại biểu hai bên tại buổi hội kiến. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Ấn Độ, ủng hộ vai trò ngày càng lớn của Ấn Độ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, cũng như chính sách “Hành động hướng Đông” và tăng cường kết nối với ASEAN.

Thông báo kết quả hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường”, trên tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; củng cố tin cậy chính trị; mở rộng hợp tác quốc phòng, công nghiệp quốc phòng; thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, 6G, năng lượng tái tạo, đất hiếm và năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Tổng thống Droupadi Murmu đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi; hoan nghênh việc hai nước ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, an ninh mạng, y tế, khoáng sản thiết yếu và du lịch.

Khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách “Hành động hướng Đông” và “Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, Tổng thống Droupadi Murmu nhấn mạnh quan hệ hai nước được gắn kết bởi các giá trị lịch sử, văn minh và văn hóa lâu đời.

Tổng thống Ấn Độ cảm ơn Việt Nam ủng hộ sớm hoàn tất rà soát Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA); cho biết hiện có hơn 400 doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư tại Việt Nam và mong muốn tiếp tục thúc đẩy đầu tư hai chiều.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phía Ấn Độ tạo điều kiện tăng tần suất các chuyến bay thẳng, gỡ bỏ rào cản thuế quan và phi thuế quan đối với hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ.

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân. Tổng thống Ấn Độ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Mekong - Sông Hằng, các chương trình học bổng và đào tạo.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại Liên hợp quốc và ASEAN; khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Droupadi Murmu thăm Việt Nam. Tổng thống Ấn Độ vui vẻ nhận lời; thời gian cụ thể sẽ được hai bên thu xếp qua đường ngoại giao.

Sau cuộc hội kiến, Tổng thống Droupadi Murmu đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Thủ tướng Narendra Modi tham dự chiêu đãi.