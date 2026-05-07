Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới, giá dầu “bốc hơi” gần 8% sau tin về đàm phán Mỹ - Iran

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (6/5), sau khi có tin Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận để kết thúc chiến tranh...

Giá dầu thô cũng giảm mạnh khi nhà đầu tư lạc quan về khả năng eo biển Hormuz sẽ sớm được khai thông.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 1,46%, đạt 7.365,12 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 2,202%, đạt 25.838,94 điểm. Cả hai chỉ số này cùng lập kỷ lục đóng cửa và nội phiên mới, trong đó S&P 500 lần đầu tiên chốt phiên trên ngưỡng 7.300 điểm.

Chỉ số Dow Jones tăng 612,34 điểm, tương đương tăng 1,24%, chốt ở mức 49.910,59 điểm.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 6/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran sẽ bị không kích mạnh mẽ hơn nữa nếu không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình. Ông nói chiến dịch tấn công Iran mang tên Operation Epic Fury “sẽ kết thúc” với điều kiện Iran “đồng ý giao nộp những gì đã được thỏa thuận”, đồng thời cho rằng “điều này có lẽ là một giả định lớn”.

Cũng trong bài đăng, ông Trump nói nếu Mỹ và Iran đạt thỏa thuận, chiến dịch phong tỏa của Hải quân Mỹ đối với các hải cảng của Iran sẽ kết thúc, “cho phép eo biển Hormuz được mở cửa cho tất cả”, bao gồm Iran. Nhưng “nếu họ không đi đến thỏa thuận, các cuộc ném bom sẽ bắt đầu, và sẽ ở mức độ và cường độ cao hơn nhiều so với trước”.

Bài đăng này được ông Trump đưa lên mạng xã hội sau khi trang tin Axios đưa tin rằng Mỹ và Iran đã tiến gần tới chỗ đạt một biên bản ghi nhớ (MoU) dài một trang giấy và bao gồm 14 điểm để kết thúc chiến tranh và thiết lập khuôn khổ cho việc tiếp tục đàm phán. Cũng theo Axios, Washington chờ câu trả lời từ Tehran đối với “một số điểm chính” trong vòng 48 giờ.

Về phía Iran, nước này tuyên bố đang xem xét một đề xuất mới của Mỹ và không cho biết cụ thể hơn.

Trước đó, vào ngày 5/5, ông Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social rằng ông đã hạ lệnh tạm dừng “Dự án Tự do” - chiến dịch của Hải quân Mỹ hộ tống tàu bè thương mại đi qua eo biển Hormuz - vì đàm phán hòa bình với Iran đã đạt được “tiến bộ lớn”.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/5, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London giảm 7,8%, chốt ở mức 101,27 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm hơn 7%, còn 95,08 USD/thùng.

“Nếu căng thẳng thực sự bắt đầu giảm xuống hoặc chấm dứt hoàn toàn, và eo biển Hormuz mở cửa trở lại, những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất trong cuộc xung đột này như Đông Nam Á và châu Âu sẽ tránh được khó khăn kinh tế”, Giám đốc đầu tư Bill Northey của công ty US Bank Asset Management Group nhận định, nhấn mạnh rằng kỳ vọng này đang thúc đẩy xu hướng tăng điểm của thị trường.

Ngoài tin tốt về đàm phán hòa bình, chứng khoán Mỹ phiên này tiếp tục được hỗ trợ bởi báo cáo tài chính khả quan của các công ty niêm yết. Cổ phiếu chip AMD tăng gần 19% sau khi công ty đưa ra triển vọng khả quan về doanh thu và lợi nhuận quý 2/2026.

Trong số các công ty thành viên S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh trong mùa báo cáo này, hơn 80% đạt lợi nhuận tốt hơn kỳ vọng của các nhà phân tích - theo dữ liệu từ LSEG. Theo dự báo, mức tăng trưởng lợi nhuận của S&P 500 sẽ đạt mức cao nhất trong hơn 4 năm trong mùa báo cáo này.

“Nền kinh tế Mỹ vẫn đang ổn. Chưa có dấu hiệu nguy hiểm thực sự nào cho thấy nền kinh tế sắp rơi vào suy thoái. Trong bối cảnh như vậy, nhà đầu tư muốn nắm giữ cổ phiếu”, nhà quản lý danh mục Thomas Martin của công ty Globalt Investments nhận xét với hãng tin Reuters.

Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, có 9 nhóm tăng trong phiên này, dẫn đầu là nhóm công nghiệp với mức tăng 2,6% và nhóm công nghệ thông tin với mức tăng xấp xỉ 2,6%.

Từ đầu năm đến nay, S&P 500 đã tăng khoảng 8% và Nasdaq đã tăng 11%.

Trong thời gian còn lại của tuần này, ngoài tin tức về đàm phán giữa Mỹ và Iran, nhà đầu tư còn chờ số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 4 của Mỹ, theo dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Sáu (8/5). Dữ liệu này sẽ cho thấy liệu nền kinh tế lớn nhất thế giới có trụ vững trong bối cảnh chiến tranh để Fed có thể giữ nguyên lãi suất. Một báo cáo cho thấy sự suy yếu của thị trường lao động có thể làm gia tăng khả năng Fed hạ lãi suất trong năm nay, và ngược lại.

Theo khảo sát của Reuters, các nhà kinh tế dự báo khu vực phi nông nghiệp của Mỹ có 62.000 việc làm mới trong tháng 4, sau khi tạo được 178.000 công việc mới trong tháng 3.

Báo cáo hàng tháng từ công ty dịch vụ tuyển dụng ADP vào ngày 6/5 cho thấy số lượng việc làm trong khu vực kinh tế tư nhân của Mỹ trong tháng 4 tăng mạnh hơn so với kỳ vọng. Con số 109.000 việc làm mới mà báo cáo này đưa ra là lớn nhất trong 15 tháng.

Phát biểu ngày 6/5, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông Alberto Musalem nói rằng rủi ro đối với chính sách tiền tệ đã dịch chuyển theo hướng lạm phát cao hơn, đặt ra khả năng lãi suất sẽ được giữ nguyên trong một thời gian trong bối cảnh thị trường việc làm có nhiều dấu hiệu của sự ổn định.