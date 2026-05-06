Việt Nam – Ấn Độ nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi, thống nhất nâng tầm quan hệ song phương, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, thực chất hơn.

Ngày 6/5, sau Lễ đón cấp Nhà nước do Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì, được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống ở thủ đô New Delhi theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ; chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước được Quốc hội Việt Nam khóa XVI tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch nước.

Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng, ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và việc Việt Nam hoàn tất kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước, đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện (2016–2026).

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Tổng thống, Thủ tướng, Chính phủ và nhân dân Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Ấn Độ, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa.

CỦNG CỐ TIN CẬY CHÍNH TRỊ, MỞ RỘNG HỢP TÁC ĐA TRỤ CỘT

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu phát triển to lớn của Ấn Độ; đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Thủ tướng Narendra Modi và Chính phủ liên minh do Đảng Nhân dân Ấn Độ dẫn dắt, đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới và một trung tâm khoa học – công nghệ hàng đầu; tin tưởng Ấn Độ sẽ thực hiện thành công mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2047.

Thủ tướng Narendra Modi khẳng định Ấn Độ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách “Hành động hướng Đông”, tin tưởng Việt Nam sẽ hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều giá trị, tầm nhìn và khát vọng chung, tạo nền tảng để tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký sổ lưu bút. Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc của quan hệ song phương sau 10 năm thiết lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố; hợp tác quốc phòng – an ninh được mở rộng, trở thành trụ cột chiến lược quan trọng; hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Kim ngạch thương mại song phương tăng đều qua các năm, đạt hơn 16,4 tỷ USD năm 2025. Giao lưu văn hóa, kết nối nhân dân tiếp tục là điểm sáng, với số lượng du khách hai chiều ngày càng gia tăng nhờ gần 90 chuyến bay thẳng kết nối hai nước.

Hai bên nhận định vẫn còn nhiều tiềm năng, dư địa và lợi thế bổ trợ để mở rộng hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Trên cơ sở đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng tầm quan hệ Việt Nam – Ấn Độ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường, trên tinh thần “Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương.

Để cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới, hai bên thống nhất tăng cường mạnh mẽ hơn nữa sự tin cậy chính trị, coi đây là nền tảng cốt lõi, định hướng tổng thể quan hệ song phương. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam – Ấn Độ.

Hợp tác quốc phòng – an ninh tiếp tục được xác định là trụ cột quan trọng. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, an ninh hàng hải, an ninh mạng, trao đổi thông tin và chống khủng bố. Phía Ấn Độ khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo, huấn luyện và nâng cao năng lực quốc phòng – an ninh.

TẠO ĐỘT PHÁ KINH TẾ, LẤY KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ LÀM ĐỘNG LỰC MỚI

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo thống nhất tạo đột phá nhằm gia tăng tính bổ trợ, theo phương châm cùng thắng, đôi bên cùng có lợi, nhất là trong liên kết chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu.

Hai bên phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 25 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững; đồng thời thúc đẩy tháo gỡ các rào cản thương mại, tạo thuận lợi cho hàng hóa của nhau tiếp cận thị trường mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng gia tăng nhập khẩu từ Ấn Độ nhằm đa dạng hóa đầu vào cho sản xuất; đề nghị phía Ấn Độ xem xét từng bước tháo gỡ các quy định liên quan đến tiêu chuẩn của Cơ quan Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS) đối với hàng hóa Việt Nam.

Hai bên khuyến khích thúc đẩy đầu tư hai chiều theo hướng chất lượng cao, tạo điều kiện để các tập đoàn lớn triển khai các dự án quy mô lớn, mang tính biểu tượng, nhất là trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng tái tạo, dược phẩm và công nghệ cao.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực cho giai đoạn phát triển mới của quan hệ. Hai bên thống nhất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ lõi như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, 6G, y tế, khai thác và chế biến khoáng sản thiết yếu, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình; thúc đẩy hình thành hệ sinh thái hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ hai nước, hướng tới xây dựng các liên doanh, trung tâm nghiên cứu – phát triển và trung tâm đổi mới sáng tạo chung.

Hai bên cũng nhất trí củng cố nền tảng xã hội của quan hệ thông qua tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân; phát huy các giá trị tương đồng về văn hóa, lịch sử và tôn giáo; thúc đẩy kết nối hàng không, logistics và hợp tác giữa các địa phương, trung tâm kinh tế – công nghệ.

Thủ tướng Narendra Modi cho biết mỗi năm có nhiều công dân Việt Nam tới Ấn Độ hành hương và mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác du lịch, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư vào lĩnh vực này tại Ấn Độ.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN; tái khẳng định cam kết duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.