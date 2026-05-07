Việt Nam – Ấn Độ mở rộng hợp tác công nghệ chiến lược trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo

Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Ấn Độ diễn ra tại New Delhi đã mở ra định hướng hợp tác mới giữa hai nước trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chiều tối 6/5 (theo giờ địa phương), tại thủ đô New Delhi, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ tổ chức Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Ấn Độ với chủ đề “Hợp tác phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc hai bên phối hợp tổ chức Diễn đàn với chủ đề phù hợp xu thế phát triển của thời đại cũng như nhu cầu hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Việt Nam và Ấn Độ.

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, những đột phá nhanh chóng trong trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử và năng lượng sạch đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, mô hình tăng trưởng và cấu trúc kinh tế toàn cầu.

Các xu hướng kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cùng yêu cầu bảo đảm an ninh công nghệ, an ninh dữ liệu và ổn định chuỗi cung ứng đang định hình một kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao các văn kiện, thỏa thuận hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh đó, quốc gia làm chủ được tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ có điều kiện tạo đột phá trong phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cùng với Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo.

Theo đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực trung tâm để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược.

Việt Nam tập trung hoàn thiện thể chế theo hướng thông thoáng, linh hoạt nhằm giải phóng các nguồn lực cho phát triển khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

Đồng thời, Việt Nam ưu tiên phát triển các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ số và năng lượng sạch, hướng tới xây dựng nền kinh tế dựa trên dữ liệu.

Bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu của Ấn Độ trong phát triển công nghệ thông tin, phần mềm, hạ tầng số công cộng, thanh toán số, công nghệ vũ trụ, trí tuệ nhân tạo và bán dẫn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định Ấn Độ không chỉ là một nền văn minh lớn mà đang trở thành trung tâm tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo có vai trò ngày càng quan trọng trên thế giới.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Việt Nam và Ấn Độ có nền tảng hữu nghị truyền thống lâu đời, được bồi đắp bởi chiều sâu lịch sử, văn hóa, tinh thần độc lập, tự cường và khát vọng phát triển. Đây là cơ sở quan trọng để hai nước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao và công nghệ chiến lược.

Hai nước cũng chia sẻ nhiều điểm tương đồng về tầm nhìn phát triển dài hạn. Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, trong khi Ấn Độ triển khai tầm nhìn Viksit Bharat 2047 trở thành quốc gia phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh những định hướng này tạo ra động lực mới để hai nước tăng cường hợp tác trong giai đoạn tới.

HƯỚNG TỚI HÌNH THÀNH HÀNH LANG CÔNG NGHỆ VIỆT NAM -ẤN ĐỘ

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao. Ấn Độ có thế mạnh về công nghệ, phần mềm, trí tuệ nhân tạo và dịch vụ số, trong khi Việt Nam là nền kinh tế năng động với tốc độ chuyển đổi số nhanh và hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển mạnh.

Quan hệ song phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó tri thức, dữ liệu, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao cần trở thành những chất liệu mới của hợp tác chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Diễn đàn tập trung xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên hợp tác, đặc biệt là những công nghệ chiến lược định hình thế kỷ 21 như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ số, công nghệ sinh học, năng lượng sạch và sản xuất thông minh.

Bên cạnh đó, hai nước cần thúc đẩy hình thành các không gian hợp tác mới về khoa học công nghệ thông qua các dự án quy mô lớn và cơ chế hợp tác dài hạn; nghiên cứu xây dựng Đối tác số Việt Nam – Ấn Độ; thúc đẩy mô hình “đồng nghiên cứu, đồng phát triển, đồng sản xuất” nhằm tạo ra các sản phẩm công nghệ mang thương hiệu chung, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp; thúc đẩy hợp tác công – tư; xây dựng cơ chế chia sẻ rủi ro và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu và phát triển.

Doanh nghiệp hai nước được kỳ vọng đóng vai trò tiên phong trong đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ mới, đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sự kết hợp giữa năng lực công nghệ của Ấn Độ và lực lượng lao động trẻ, năng động của Việt Nam sẽ tạo ra nguồn nhân lực lớn cho các ngành công nghệ cao trong tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời đề nghị tăng cường kết nối giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước, hướng tới hình thành hành lang nhân lực công nghệ Việt Nam – Ấn Độ.

Trọng tâm hợp tác là xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) liên kết, các phòng thí nghiệm chung và triển khai chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoa học dữ liệu và an ninh mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hợp tác khoa học công nghệ cần gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm và lấy con người làm trung tâm, bảo đảm thành quả đổi mới sáng tạo được lan tỏa rộng rãi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tăng cường khả năng ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Ấn Độ, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố tự chủ chiến lược của mỗi quốc gia.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Điện tử, Công nghệ thông tin Ấn Độ đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa viện nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các văn kiện được kỳ vọng mở ra những chương trình hợp tác cụ thể về đào tạo nhân lực, đồng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Ấn Độ.