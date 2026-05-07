Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

Hà Lê

07/05/2026, 07:33

Sáng 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5/2026 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: TTXVN

Đoàn chính thức tháp tùng Thủ tướng Chính phủ có các đồng chí: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Đặng Hoàng Giang; Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Trần Anh Tuấn. Tham gia đoàn còn có Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương.

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ mới và cũng là hội nghị đa phương đầu tiên mà Thủ tướng tham dự trực tiếp.

Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự hội nghị thể hiện mạnh mẽ việc Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng;

Đồng thời khẳng định ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đây cũng là thông điệp rõ ràng về cam kết của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm và đóng góp thực chất, hiệu quả vào công việc chung của Hiệp hội.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 là dịp để lãnh đạo 11 quốc gia ASEAN trao đổi toàn diện về tình hình khu vực và quốc tế, thống nhất các định hướng và quyết sách chiến lược nhằm củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường và tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN.

Hội nghị tập trung vào ba trọng tâm lớn. Thứ nhất, tăng cường đoàn kết, năng lực ứng phó trước các thách thức cấp bách, nhất là trong các lĩnh vực an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ổn định chuỗi cung ứng và hỗ trợ công dân trong tình huống khẩn cấp.

Thứ hai, thúc đẩy triển khai hiệu quả các ưu tiên chiến lược của ASEAN, đặc biệt là Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các trọng tâm hợp tác trong năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines.

Thứ ba, tiếp tục phát huy tiếng nói chung và vai trò trung tâm của ASEAN trên cơ sở đề cao thượng tôn pháp luật, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển, đồng thời nâng cao vị thế của ASEAN trong khu vực và trên thế giới.

ASEAN Hội nghị cấp cao ASEAN 48 Thủ tướng Lê Minh Hưng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Droupadi Murmu, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực trọng điểm.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi đã ra Tuyên bố chung, xác định các định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam – Ấn Độ phát triển thực chất, toàn diện và hiệu quả hơn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi, thống nhất nâng tầm quan hệ song phương, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, thực chất hơn.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, trưa 6/5 tại New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi đã chứng kiến lễ trao loạt văn kiện hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, chiều 6/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ, làm rõ tầm nhìn và định hướng hợp tác Việt Nam – Ấn Độ trong giai đoạn mới.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

