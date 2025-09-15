Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
15/09/2025, 12:34
Ngày 15/9/2025, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của Tổng cục tại Hà Nội. Sự kiện này không chỉ đánh dấu một chặng đường dài trong lịch sử phát triển của ngành Công nghiệp quốc phòng Việt Nam mà còn là dịp để khẳng định vai trò quan trọng của ngành trong việc bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những phát biểu chỉ đạo quan trọng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển Công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại.
Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, tiền thân là Phòng Quân giới, được thành lập chỉ ít ngày sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, ngành công nghiệp quốc phòng đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định trí tuệ Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất vũ khí và trang bị kỹ thuật. Trong bối cảnh hiện nay, khi tình hình an ninh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, việc phát triển công nghiệp quốc phòng trở thành một nhiệm vụ cấp bách và cần thiết.
Trong những năm qua, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược quan trọng: phát triển sản xuất quốc phòng và tham gia xây dựng nền kinh tế đất nước.
Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, ngành đã tập trung vào việc phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, và đầu tư cho các sản phẩm mũi nhọn. Kết quả là trong 5 năm gần đây, Tổng cục đã sản xuất hơn 140 chủng loại vũ khí lục quân, đóng mới gần 140 tàu và sửa chữa trên 380 lượt tàu quân sự, đáp ứng kịp thời yêu cầu trang bị cho quân đội.
Thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương, tri ân và chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng về những đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời đề nghị Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cần nâng niu trân trọng, tiếp tục phát huy cao độ trong giai đoạn cách mạng mới.
Tổng Bí thư cho biết để hoàn thành các mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến xây dựng, phát triển ngành Công nghiệp quốc phòng; các cấp, các ngành rất quan tâm, tạo điều kiện và dành nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển Công nghiệp quốc phòng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh khả năng tự nghiên cứu, chế tạo vũ khí là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh của quân đội Việt Nam. Tinh thần sáng tạo và tài năng trong chế tạo vũ khí đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc.
Để tiếp tục phát huy truyền thống này, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cần nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, chủ động dự báo và đánh giá xu hướng phát triển khoa học quân sự của thế giới.
Đặc biệt, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng công nghệ mới trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và sản xuất vũ khí là rất cần thiết. Tổng Bí thư yêu cầu ngành công nghiệp quốc phòng cần tập trung vào việc phát triển công nghệ nền, công nghệ lõi, và các vật liệu tiên tiến để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội. Việc kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng và kinh tế cũng cần được chú trọng, nhằm tạo ra những sản phẩm có tính lưỡng dụng, phục vụ cả nhu cầu quốc phòng và dân sinh.
Trong lễ kỷ niệm, nhiều tập thể và cá nhân đã được vinh danh với danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cùng với các phần thưởng cao quý khác. Đây là sự ghi nhận cho những cống hiến và hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong ngành công nghiệp quốc phòng. Tổng Bí thư biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, đồng thời đề nghị ngành cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp này trong giai đoạn cách mạng mới.
Để hoàn thành các mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến việc phát triển ngành công nghiệp quốc phòng. Các cấp, các ngành cần tạo điều kiện và dành nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổng Bí thư đã yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp quốc phòng.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, việc phát triển công nghiệp quốc phòng không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Các bộ, ngành Trung ương cần đặc biệt quan tâm, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để Quân đội triển khai các nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, ghi nhận những đóng góp tích cực của ngành vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đây là một dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế của ngành công nghiệp quốc phòng trong sự nghiệp phát triển đất nước.
