Việt Nam mong muốn Nga chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine chống ung thư
Nhật Dương
15/09/2025, 10:33
Bộ Y tế Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác với Bộ Y tế Liên bang Nga trong sản xuất và chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc mới có chất lượng, đặc biệt là sinh phẩm, vaccine và thuốc điều trị ung thư, bệnh hiếm…
Theo thông tin từ Bộ Y tế, hội đàm song phương giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y
tế Liên bang Nga về hợp
tác trong lĩnh vực y tế giữa hai Bộ đã diễn ra tại trụ sở Bộ Y tế ở Hà Nội.
TIỀM NĂNG HỢP TÁC GIỮA DOANH NGHIỆP DƯỢC HAI NƯỚC
Tại hội đàm, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan chúc mừng Bộ
Y tế và các nhà khoa học Liên bang Nga đã đạt được thành tựu mang tính bước ngoặt
trong nghiên cứu và phát triển vaccine
mới chống ung thư, được công bố vào đầu tháng 9/2025.
Đây là thành tựu khoa học – công
nghệ y tế mở ra hy vọng mới cho nhân loại trong cuộc chiến chống lại căn bệnh
ung thư. Thành công này một lần nữa khẳng định tiềm lực nghiên cứu y học tiên
tiến của Liên bang Nga trong lĩnh vực y tế.
Về hợp tác trong lĩnh vực dược phẩm,
Bộ trưởng Bộ Y tế mong
muốn mở rộng hợp tác trong sản xuất và chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc mới
có chất lượng, đặc biệt là sinh phẩm, vaccine và thuốc điều trị ung thư, bệnh
hiếm.
Bộ Y tế Việt Nam đánh giá cao tiềm
năng hợp tác giữa các doanh nghiệp dược hai nước. Đặc biệt, Luật Dược sửa đổi
năm 2024 đã sửa đổi thuật ngữ “Thực hành tốt” nhằm công nhận đối với tiêu chuẩn
Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Liên minh Á -
Âu, tạo điều kiện tăng cường tiếp cận thuốc của Nga vào thị trường Việt
Nam.
Bộ Y tế cũng đã ban hành Thông tư
số 12/2025 (thay thế Thông tư cũ) quy định về đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu
làm thuốc, giải quyết được các vướng mắc trước đây liên quan đến việc nhập khẩu
hóa dược mới, vaccine,
sinh phẩm (trừ sinh phẩm probiotics) nhập khẩu từ Nga vào Việt Nam.
Trong Luật Dược sửa đổi năm 2024
cũng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích, thúc đẩy việc tăng
cường đầu tư thử nghiệm, sản xuất vaccine tại Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy việc hợp tác về sản xuất
vacine, chuyển giao
công nghệ sản xuất thuốc từ Nga vào Việt Nam.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng
đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga, ông ông Mikhail Murashko, quan
tâm, chỉ đạo để hai bên tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác theo lộ trình đến năm 2030 đã được
thống nhất giữa hai nước.
Bao gồm: Mở rộng hợp tác để các thuốc mới,
vaccine, sinh phẩm của
Nga và Việt Nam có thể tiếp cận được thị trường hai nước, phù hợp với quy định
luật pháp của mỗi bên; hợp tác nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ sản
xuất vaccine mRNA.
Nghiên cứu phát triển thuốc dược liệu,
thuốc sinh học; đầu tư để nội địa hóa sản xuất thuốc của Nga tại thị trường Việt
Nam; chăm sóc người cao tuổi, ứng phó với vấn đề già hóa dân số; phòng, chống,
kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, phòng, chống bệnh không lây nhiễm; an toàn thực
phẩm, các sản phẩm thực phẩm y học có lợi cho sức khỏe; ứng dụng y học hạt
nhân, phóng xạ trong điều trị bệnh.
NHÂN RỘNG MÔ HÌNH DU LỊCH GẮN VỚI CHỮA BỆNH
Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam cũng khẳng định, hai bên có
thể tăng cường hợp tác về y tế số, khám chữa bệnh từ xa và các ứng dụng y tế
thông minh, AI trong y tế nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý và cung cấp dịch
vụ y tế cho người dân, với bệnh nhi, ung thư và bệnh hiếm.
Hiện nay, Việt Nam có Nghị quyết
57 của Trung ương về đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo
và chuyển đổi số quốc gia. Đây là định hướng rất quan trọng để hai bên có thể
tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.
Với mô hình du lịch gắn với chữa
bệnh, Bộ trưởng Đào Hồng Lan bày tỏ, Việt Nam mong muốn học hỏi mô hình điều dưỡng
- nghỉ dưỡng kết hợp điều trị của Nga, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến hợp tác, mở
rộng mô hình này tại Việt Nam.
Theo Bộ trưởng, việc kết hợp du lịch nghỉ dưỡng và khám chữa bệnh
sẽ giúp người dân hai nước thêm cơ hội giao lưu về văn hóa, ẩm thực, đặc biệt
là các dịch vụ y tế có chất lượng phù hợp so với nhiều nước trên thế giới.
Bộ trưởng cũng đề nghị hai bên tiếp tục
quan tâm lĩnh vực nghiên cứu khoa học cơ bản, phát triển đào tạo nguồn nhân lực
y tế chất lượng cao, đặc biệt là trong việc đào tạo và nâng cao trình độ chuyên
môn cho các nhân viên y tế. Đồng
thời, phía Liên bang Nga có thể tăng chỉ tiêu học bổng dành cho sinh viên chuyên ngành Y,
Dược của Việt Nam sang Nga theo học cao hơn con số 30 trên 1.000 suất chung mỗi
năm hiện nay.
Tại hội đàm, Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang
Nga, ông Mikhail Murashko cũng
đã chia sẻ về những nội
dung hai bên hướng tới thảo luận về hợp tác song phương trong các
lĩnh vực ưu tiên hợp tác.
Bao gồm: Hợp tác trao đổi trang thiết bị về y tế, trao đổi
chuyên gia về các lĩnh vực sức khỏe bà mẹ, trẻ em, công nghệ chống ung thư,
công nghệ sinh học, nhãn khoa, nha khoa và y học cổ truyền; trao đổi sinh viên,
giảng viên, tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, các khóa thực hành lâm sàng tại
các cơ sở y tế của hai nước, phối hợp nghiên cứu, đồng thời mở rộng hợp tác về
các sản phẩm dược phẩm, khám phát hiện bệnh từ sớm, từ xa, y tế số.
Bộ Y tế Nga mong muốn hợp tác
phát triển, nhân rộng mô hình du lịch gắn với chữa bệnh, tạo điều kiện cho người
dân Nga sang điều trị, chăm sóc sức khỏe.
Để tăng cường hợp tác giữa hai
bên, Bộ Y tế Nga sẵn sàng cung cấp danh sách các bệnh viện hàng đầu, các Trung
tâm nghiên cứu vaccine,
ứng dụng công nghệ, doanh nghiệp dược phẩm trong các lĩnh vực trên cho Việt
Nam.
