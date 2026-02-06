Thứ Bảy, 07/02/2026

Trang chủ Tiêu điểm

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ ký và trao các văn kiện hợp tác tại Campuchia

Dũng Hiếu

06/02/2026, 18:18

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, sáng 6/2, ngay sau cuộc gặp hai Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen cùng chứng kiến Lễ ký, trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam và Campuchia.

Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia. Ảnh: TTXVN
Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia. Ảnh: TTXVN

Cùng dự có: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao hai nước.

Các bộ, ngành, địa phương đã ký và trao các văn kiện:

Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia giai đoạn 2026-2030.

Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Lễ nghi Tôn giáo Campuchia. Ảnh: TTXVN
Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Lễ nghi Tôn giáo Campuchia. Ảnh: TTXVN

Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia.

Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Chính quyền tỉnh Svay Rieng.

Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Chính quyền tỉnh Prey Veng.

Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và chính quyền tỉnh Svay Rieng. Ảnh: TTXVN
Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và chính quyền tỉnh Svay Rieng. Ảnh: TTXVN

Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Chính quyền tỉnh Tbong Khmum.

Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Nai và Chính quyền tỉnh Kratie.

Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Nai và Chính quyền tỉnh Mondulkiri.

Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Nai và Chính quyền tỉnh Tbong Khmum.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ ký và trao các văn kiện hợp tác tại Campuchia. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ ký và trao các văn kiện hợp tác tại Campuchia. Ảnh: TTXVN

Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Nai và Chính quyền tỉnh Kampong Cham.

Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Nai và Chính quyền tỉnh Kampong Thom.

Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Nai và Chính quyền tỉnh Stung Treng.

Trong năm 2025, quan hệ Việt Nam-Campuchia đã đạt được những bước tiến rất đáng khích lệ. Hai nước còn rất nhiều tiềm năng và dư địa cần tiếp tục được thúc đẩy mạnh hơn nữa để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

09:07, 06/02/2026

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen

15:56, 06/02/2026

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen

hợp tác Việt Nam Campuchia quan hệ Việt Nam Campuchia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Nền kinh tế của Việt Nam đã khởi sắc ngay từ tháng đầu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho một năm được kỳ vọng sẽ chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam. Đáng chú ý, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2026 88,16 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước; ngành sản xuất trong tháng 1 khởi đầu khả quan khi chỉ số PMI đạt 52,2 điểm...

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet: Thúc đẩy hợp tác song phương toàn diện

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet: Thúc đẩy hợp tác song phương toàn diện

Nhân dịp tham dự các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào, ngày 6/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet, đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và trao đổi các định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển hiệu quả, thực chất hơn trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch danh dự CPP Heng Samrin, gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Campuchia

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch danh dự CPP Heng Samrin, gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, ngày 6/2 tại Phnom Penh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Heng Samrin và gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm đồng chủ trì Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia – Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm đồng chủ trì Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia – Lào

Cuộc gặp Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào, thống nhất các định hướng lớn nhằm tăng cường đoàn kết, hợp tác toàn diện trong giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng ba nước Việt Nam – Lào - Campuchia họp triển khai kết quả Cuộc gặp Người đứng đầu ba Đảng

Thủ tướng ba nước Việt Nam – Lào - Campuchia họp triển khai kết quả Cuộc gặp Người đứng đầu ba Đảng

Chiều 6/2, tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm triển khai kết quả Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào vừa diễn ra ngay trước đó.

1

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

2

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tiến trình Net Zero: Tầm nhìn chiến lược của SCG tại Việt Nam

Doanh nghiệp

3

Techcom Life và IVI hợp tác nâng trải nghiệm khách hàng bằng dịch vụ chăm sóc sức khỏe số

Doanh nghiệp

4

Masterise Homes: Một năm khẳng định vị thế từ nội lực dài hạn

Bất động sản

5

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet: Thúc đẩy hợp tác song phương toàn diện

Tiêu điểm

