Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ ký và trao các văn kiện hợp tác tại Campuchia

Thứ Bảy, 07/02/2026
Dũng Hiếu
06/02/2026, 18:18
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, sáng 6/2, ngay sau cuộc gặp hai Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen cùng chứng kiến Lễ ký, trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam và Campuchia.
Cùng dự có: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao hai nước.
Các bộ, ngành, địa phương đã ký và trao các văn kiện:
Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia giai đoạn 2026-2030.
Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.
Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia.
Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Chính quyền tỉnh Svay Rieng.
Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Chính quyền tỉnh Prey Veng.
Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Chính quyền tỉnh Tbong Khmum.
Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Nai và Chính quyền tỉnh Kratie.
Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Nai và Chính quyền tỉnh Mondulkiri.
Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Nai và Chính quyền tỉnh Tbong Khmum.
Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Nai và Chính quyền tỉnh Kampong Cham.
Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Nai và Chính quyền tỉnh Kampong Thom.
Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Nai và Chính quyền tỉnh Stung Treng.
Trong năm 2025, quan hệ Việt Nam-Campuchia đã đạt được những bước tiến rất đáng khích lệ. Hai nước còn rất nhiều tiềm năng và dư địa cần tiếp tục được thúc đẩy mạnh hơn nữa để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước.
Nền kinh tế của Việt Nam đã khởi sắc ngay từ tháng đầu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho một năm được kỳ vọng sẽ chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam. Đáng chú ý, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2026 88,16 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước; ngành sản xuất trong tháng 1 khởi đầu khả quan khi chỉ số PMI đạt 52,2 điểm...
Nhân dịp tham dự các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào, ngày 6/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet, đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và trao đổi các định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển hiệu quả, thực chất hơn trong thời gian tới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, ngày 6/2 tại Phnom Penh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Heng Samrin và gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.
Cuộc gặp Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào, thống nhất các định hướng lớn nhằm tăng cường đoàn kết, hợp tác toàn diện trong giai đoạn phát triển mới.
Chiều 6/2, tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm triển khai kết quả Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào vừa diễn ra ngay trước đó.
