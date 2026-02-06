Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, sáng 6/2, ngay sau cuộc gặp hai Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen cùng chứng kiến Lễ ký, trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam và Campuchia.

Cùng dự có: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao hai nước.

Các bộ, ngành, địa phương đã ký và trao các văn kiện:

Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia giai đoạn 2026-2030.

Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Lễ nghi Tôn giáo Campuchia. Ảnh: TTXVN

Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia.

Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia.

Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Chính quyền tỉnh Svay Rieng.

Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Chính quyền tỉnh Prey Veng.

Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và chính quyền tỉnh Svay Rieng. Ảnh: TTXVN

Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Chính quyền tỉnh Tbong Khmum.

Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Nai và Chính quyền tỉnh Kratie.

Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Nai và Chính quyền tỉnh Mondulkiri.

Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Nai và Chính quyền tỉnh Tbong Khmum.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ ký và trao các văn kiện hợp tác tại Campuchia. Ảnh: TTXVN

Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Nai và Chính quyền tỉnh Kampong Cham.

Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Nai và Chính quyền tỉnh Kampong Thom.

Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Nai và Chính quyền tỉnh Stung Treng.

Trong năm 2025, quan hệ Việt Nam-Campuchia đã đạt được những bước tiến rất đáng khích lệ. Hai nước còn rất nhiều tiềm năng và dư địa cần tiếp tục được thúc đẩy mạnh hơn nữa để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước.