Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Thứ Sáu, 06/02/2026
Dũng Hiếu
06/02/2026, 09:07
Ngày 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Viêng Chăn lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, đồng chủ trì các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào.
Ngày 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Viêng Chăn (Lào) lên đường thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, và đồng chủ trì Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào tại Campuchia, theo lời mời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, trong ngày 6/2.
Tham gia đoàn chính thức có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư Tô Ân Xô; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm có tầm vóc và ý nghĩa chính trị đặc biệt, thể hiện thông điệp mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như của cá nhân Tổng Bí thư luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển và vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ góp phần củng cố nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ Việt Nam - Campuchia, mà còn tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước cũng như ba Đảng, ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực.
14:41, 05/02/2026
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, chiều 5/2 tại Viêng Chăn, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Hai bên khẳng định ưu tiên hàng đầu đối với quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, thống nhất tăng cường hợp tác nghị viện, giám sát thực hiện các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy gắn kết chiến lược toàn diện.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm có các hoạt động đối ngoại và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào, nhấn mạnh vai trò của Mặt trận hai nước, tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.
Ngày 5/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào. Chuyến thăm ghi nhận nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy gắn kết chiến lược và tạo động lực mới cho hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
Tại cuộc hội đàm ở Viêng Chăn, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã rà soát toàn diện quan hệ song phương, thống nhất các trọng tâm hợp tác trong nhiệm kỳ mới, trong đó nhấn mạnh gắn kết kinh tế, thúc đẩy thương mại – đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều đạt 10 tỷ USD.
Thành lập Cơ quan Báo và phát thanh truyền hình Hà Nội trên cơ sở sáp nhập 6 cơ quan báo chí của thành phố Hà Nội, gồm: Báo Hà Nội mới; Báo Kinh tế và Đô thị; Báo Phụ nữ Thủ đô; Báo Tuổi trẻ Thủ đô; Báo Lao động Thủ đô; Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: