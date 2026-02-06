Thứ Sáu, 06/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Dũng Hiếu

06/02/2026, 09:07

Ngày 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Viêng Chăn lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, đồng chủ trì các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Ngày 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Viêng Chăn (Lào) lên đường thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, và đồng chủ trì Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào tại Campuchia, theo lời mời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, trong ngày 6/2.

Tham gia đoàn chính thức có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư Tô Ân Xô; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm có tầm vóc và ý nghĩa chính trị đặc biệt, thể hiện thông điệp mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như của cá nhân Tổng Bí thư luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển và vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ góp phần củng cố nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ Việt Nam - Campuchia, mà còn tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước cũng như ba Đảng, ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với lãnh đạo Lào: Thống nhất trọng tâm hợp tác chiến lược

14:41, 05/02/2026

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với lãnh đạo Lào: Thống nhất trọng tâm hợp tác chiến lược

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Lào

08:19, 05/02/2026

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Lào

Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm tạo xung lực mới cho hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào

14:50, 04/02/2026

Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm tạo xung lực mới cho hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào

Từ khóa:

mối quan hệ láng giềng Việt Nam - Campuchia quan hệ Việt Nam - Campuchia Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Campuchia

Đọc thêm

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, chiều 5/2 tại Viêng Chăn, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Hai bên khẳng định ưu tiên hàng đầu đối với quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, thống nhất tăng cường hợp tác nghị viện, giám sát thực hiện các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy gắn kết chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước, thúc đẩy hợp tác gắn kết chiến lược

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước, thúc đẩy hợp tác gắn kết chiến lược

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm có các hoạt động đối ngoại và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào, nhấn mạnh vai trò của Mặt trận hai nước, tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào với nhiều kết quả quan trọng

Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào với nhiều kết quả quan trọng

Ngày 5/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào. Chuyến thăm ghi nhận nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy gắn kết chiến lược và tạo động lực mới cho hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với lãnh đạo Lào: Thống nhất trọng tâm hợp tác chiến lược

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với lãnh đạo Lào: Thống nhất trọng tâm hợp tác chiến lược

Tại cuộc hội đàm ở Viêng Chăn, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã rà soát toàn diện quan hệ song phương, thống nhất các trọng tâm hợp tác trong nhiệm kỳ mới, trong đó nhấn mạnh gắn kết kinh tế, thúc đẩy thương mại – đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều đạt 10 tỷ USD.

Hà Nội kiện toàn báo chí Thủ đô theo mô hình hội tụ, hiện đại

Hà Nội kiện toàn báo chí Thủ đô theo mô hình hội tụ, hiện đại

Thành lập Cơ quan Báo và phát thanh truyền hình Hà Nội trên cơ sở sáp nhập 6 cơ quan báo chí của thành phố Hà Nội, gồm: Báo Hà Nội mới; Báo Kinh tế và Đô thị; Báo Phụ nữ Thủ đô; Báo Tuổi trẻ Thủ đô; Báo Lao động Thủ đô; Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

eMagazine

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ninh Bình đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI từ Singapore

Đầu tư

2

Ngành Xây dựng được giao hơn 130.000 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2026

Bất động sản

3

Sản xuất nông, lâm, thủy sản tháng 1 khởi sắc

Thị trường

4

Vì sao du lịch Việt Nam cần “hãng hàng không du lịch”?

Doanh nghiệp

5

Tháng 1/2026: Doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng, quy mô vốn nhỏ lại

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy