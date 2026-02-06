Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Samdech Techo Hun Sen

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, sáng 6/2 tại Phnom Penh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Samdech Techo Hun Sen. Hai bên trao đổi về tình hình mỗi nước, khẳng định coi trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Ngay sau khi đến thủ đô Phnom Penh của Campuchia, sáng 6/2, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm đã được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung. Cùng dự Lễ đón có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Được sự ủy quyền của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Samdech Techo Hun Sen đã chủ trì Lễ đón chính thức.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Samdech Techo Hun Sen duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: TTXVN

Sau Lễ đón chính thức trọng thể tại Hoàng cung, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Samdech Techo Hun Sen. Samdech Techo Hun Sen nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Campuchia ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo Việt Nam đối với quan hệ hai nước.

Tại cuộc hội kiến, Samdech Techo Hun Sen chúc mừng thành công của Đại hội XIV và việc đồng chí Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư; bày tỏ tin tưởng Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành tựu dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Samdech Techo Hun Sen đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường mở cửa thị trường, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Samdech Techo Hun Sen tại Phnom Penh ngày 6/2. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng trở lại thăm Campuchia ngay sau Đại hội XIV; nhấn mạnh chuyến thăm có sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Tổng Bí thư cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Hoàng gia và nhân dân Campuchia, khẳng định quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước tiếp tục được củng cố và phát triển.

Trao đổi về tình hình Việt Nam và kết quả Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định những thành tựu của Việt Nam có sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có Campuchia; trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Hoàng gia và nhân dân Campuchia đối với Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử và hiện nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, nói chuyện thân mật với Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. Ảnh: TTXVN

Hai bên thông báo cho nhau về mục tiêu, phương hướng phát triển của mỗi nước, thống nhất tăng cường phối hợp giữa Việt Nam, Campuchia và Lào vì lợi ích chung và phát triển bền vững.

Cũng trong sáng 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk tại Hoàng cung. Tại đây, hai bên ôn lại chặng đường gần 60 năm quan hệ Việt Nam – Campuchia, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, sáng 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã tới đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh.

Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.