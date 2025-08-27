Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Nội vụ
Nhật Dương
27/08/2025, 16:47
Chiều 27/8, Bộ Nội vụ đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Bộ (28/8/1945-28/8/2025) và Đại hội Thi đua yêu nước (2025-2030). Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự lễ kỉ niệm...
Trình bày diễn văn kỷ niệm,
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết cách đây tròn 80 năm, ngày
28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời gồm
13 Bộ; trong đó, cùng với Bộ Nội vụ có Bộ Lao động, Bộ Cứu tế Xã hội, tiền thân
của Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, để đến ngày lịch sử đặc
biệt 1/3/2025 là sự hợp nhất 2 Bộ thành Bộ Nội vụ hôm nay.
Chặng đường 80 năm qua, Bộ
và ngành Nội vụ cùng đất nước đi qua thời khắc lịch sử “ngàn cân treo sợi tóc”
từ ngày đầu lập nước; trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, nỗ lực
hàn gắn vết thương chiến tranh sau ngày thống nhất, cùng dân tộc đi vào công cuộc
đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Theo Bộ trưởng, ngành Nội vụ tự hào đã nỗ lực góp phần
quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, mang tầm thời đại của
đất nước với những dấu ấn đậm nét và nổi bật.
Việc gánh vác sứ mệnh lịch sử góp phần bảo vệ chính
quyền cách mạng non trẻ, xây dựng chính quyền kháng chiến, kiến quốc, đấu tranh
vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước.
Ngay sau cách mạng tháng Tám, Bộ đã nỗ lực xây dựng nền
tảng đầu tiên của nền hành chính nhà nước với các sắc lệnh về chính quyền nhân
dân và các Ủy ban kháng chiến, phá bỏ những tàn tích của chính quyền thực dân
phong kiến. Cùng Chính phủ xây dựng khối đoàn kết dân tộc để chống thù trong,
giặc ngoài, diệt giặc đói, diệt giặc dốt, tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử
đầu tiên trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc…
Bên cạnh đó, Bộ đã tham
mưu xây dựng nền hành chính nhà nước thống nhất trong cả nước, góp phần rất
quan trọng cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hội nhập quốc tế.
Bước vào công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến
nay, Bộ đã tham mưu đẩy mạnh cải cách nền hành chính quốc gia, thích ứng với
yêu cầu mới. Tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính
trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
(vượt mục tiêu giảm 10%) mà 3 đợt tinh giản biên chế trước đây không đạt kết quả.
Tổ chức triển khai thực
hiện có hiệu quả Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung
ương 6 khóa XII về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh
gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Điển hình trong sắp xếp tổ chức bộ máy, Chính phủ thực
sự tinh gọn với 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ, 5 cơ quan thuộc Chính phủ. Về sắp xếp
đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, cả nước đã giảm từ
63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, và kết thúc hoạt động của cấp huyện; giảm từ 11.160 đơn vị hành
chính cấp xã (năm 2020), qua 2 đợt sắp xếp, đến năm 2025 còn
3.321 đơn vị.
Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ
cũng, tích cực tham mưu cho Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách
hành chính giai đoạn 2011-2020; 2021-2030.
Chủ trì tham mưu, trình Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về
cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; trình Trung ương ban hành Nghị quyết số
27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công
chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp...
Chính sách lao động - việc làm đã đạt được nhiều thành
tựu đáng tự hào, kể cả trong giai đoạn nền kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng,
đình trệ hay trong điều kiện bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.
Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đã được
đặc biệt quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
và thân nhân được quy định thống nhất, rõ ràng...
Dự lễ
kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, ngành Nội vụ cần tiếp tục hoàn thiện thể
chế về nền hành chính nhà nước, công vụ, công chức, chính sách xã hội. Nền hành
chính phải thực sự là nền hành chính phục vụ phát triển, tạo ra không gian phát
triển, để các cấp chính quyền phát huy tốt nhất năng lực của mình, tạo động lực
đổi mới, kiến tạo, phát triển mạnh mẽ, bền vững.
Tổng Bí thư cũng yêu cầu
ngành tiếp tục đổi mới sâu sắc công tác thi đua - khen thưởng để thực sự tạo ra
những phong trào thi đua sâu rộng, có sức lay động lớn, khơi dậy khát vọng cống
hiến trong kỷ nguyên phát triển mới.
Theo Tổng Bí thư, thực tiễn lịch sử đã chứng minh, thi
đua yêu nước không phải là ở sự ồn ào, kêu gọi, mà thành công của các phong
trào thi đua là ở chỗ thôi thúc lòng người, tạo nên niềm hứng khởi, ngấm, thấm
vào tận trái tim và khối óc, trở thành suy nghĩ, việc làm rất tự nhiên như một
lẽ sống.
Các dịch vụ hành chính công phải được cung ứng trên nền
tảng số, thuận tiện, tiết kiệm, minh bạch, phục vụ Nhân dân hiệu quả, lấy sự
hài lòng của Nhân dân làm thước đo, giảm mọi phiền hà cho người dân và doanh
nghiệp.
Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cần tiên phong thực hiện đồng bộ,
hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá bám sát các Nghị quyết quan trọng của
Bộ Chính trị như Nghị quyết số 57, 59, 66, 68.
Tại buổi lễ, Bộ Nội vụ
vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng.
