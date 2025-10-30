Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Nhóm Nghị sĩ liên đảng Quốc hội Anh hữu nghị với Việt Nam

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Các nghị sĩ Anh khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa rất quan trọng đối với quan hệ hai nước, đưa hợp tác hai nước sang một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc và toàn diện hơn...
Ngày 29/10, tại London, Anh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có cuộc gặp với Nhóm Nghị sĩ liên đảng Quốc hội Anh hữu nghị với Việt Nam (APPG).
Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự đóng góp tích cực của Nhóm Nghị sĩ APPG cho sự phát triển quan hệ Việt Nam - Anh trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân.
Nhấn mạnh Việt Nam và Anh luôn chú trọng hợp tác toàn diện, ở kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân, Tổng Bí thư cho rằng những kết quả tốt đẹp trong phát triển quan hệ giữa hai nước không thể không kể đến sự hỗ trợ và tình cảm của những người bạn Anh, đặc biệt là Nhóm nghị sĩ APPG và việc kết hợp các nhân tố sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác về chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại - đầu tư... phát triển mạnh mẽ hơn.
Các nghị sĩ nhóm APPG bày tỏ tình cảm yêu quý, gắn bó với Việt Nam và cho biết đã thăm Việt Nam trong các giai đoạn khác nhau và nhận xét Việt Nam đã phát triển và đổi thay rất nhanh chóng trong những năm gần đây.
Ủng hộ và mong muốn quan hệ Việt Nam và Anh ngày càng phát triển, các nghị sĩ khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa rất quan trọng đối với quan hệ hai nước, đưa hợp tác hai nước sang một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc và toàn diện hơn. Các nghị sĩ cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Anh tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Tại cuộc gặp, các nghị sĩ bày tỏ ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại học Oxford, trong đó có đưa ra tầm nhìn phát triển quan hệ Việt Nam - Anh trong thời gian tới.
Trả lời quan tâm của các nghị sĩ nhóm APPG về ưu tiên trong phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 4 ưu tiên, đó là đẩy mạnh hợp tác thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, đóng góp tích cực cho sự phát triển và thịnh vượng của mỗi nước.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư đề xuất với Nhóm Nghị sĩ liên đảng Quốc hội Anh hữu nghị với Việt Nam tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, thúc đẩy các hoạt động trao đổi văn hóa, giáo dục, khoa học, kết nối doanh nghiệp giữa hai nước; thúc đẩy các hoạt động trao đổi, hội thảo chuyên đề trong lĩnh vực lập pháp giữa các ủy ban chuyên môn của hai Quốc hội, nhất là về phát triển thị trường tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Anh và Chủ tịch Hạ viện Anh, tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh.
Vừa qua, tại Vương quốc Anh, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Viện Nghiên cứu Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh và Đại học Oxford công bố hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới trong y tế.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: