Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh Robert Griffiths

Tại cuộc tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh Robert Griffiths, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Anh, mong muốn hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống lên tầm cao mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, trưa 29/10 (giờ địa phương), tại thủ đô London, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh (CPB) Robert Griffiths. Cuộc gặp thể hiện tình hữu nghị truyền thống, đồng thời mở ra hướng hợp tác mới giữa hai Đảng và hai quốc gia.

THÚC ĐẨY QUAN HỆ HỢP TÁC GIỮA HAI ĐẢNG VÀ HAI NƯỚC

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Robert Griffiths và các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Anh, trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, tình cảm gắn bó của Đảng Cộng sản Anh đối với Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết chuyến thăm chính thức lần này góp phần tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam và Vương quốc Anh. Việt Nam mong muốn tham khảo kinh nghiệm của Anh trong hoạch định và triển khai các định hướng phát triển lớn của đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh Robert Griffiths hoan nghênh chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, đánh giá đây là dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Ông gửi lời cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị của phía Việt Nam trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu kinh tế - xã hội mà Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh cuộc tiếp. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Robert Griffiths khẳng định Đảng Cộng sản Anh luôn coi trọng và ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam, mong muốn hai Đảng tiếp tục duy trì đối thoại, đoàn kết và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động.

ĐƯA QUAN HỆ HỮU NGHỊ TRUYỀN THỐNG LÊN TẦM CAO MỚI

Thông tin về tình hình trong nước, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của những người cộng sản và nhân dân tiến bộ Anh dành cho Việt Nam trong các giai đoạn đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Vương quốc Anh, mong muốn hai bên phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục thúc đẩy đà phát triển tích cực của quan hệ song phương. Mục tiêu là đưa quan hệ hợp tác Việt Nam – Anh lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Về hợp tác giữa hai Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên xem xét khả năng triển khai các hoạt động trao đổi lý luận, chia sẻ thông tin về tình hình, quan điểm của mỗi Đảng đối với các vấn đề khu vực, quốc tế và những chủ đề cùng quan tâm như bảo vệ quyền lợi người lao động, phát triển bền vững.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn chính đảng, đặc biệt là Cuộc gặp quốc tế các Đảng Cộng sản và công nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời Tổng Bí thư Robert Griffiths sớm sang thăm Việt Nam, đồng thời đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ trong công tác truyền thông, giới thiệu về tình hình Việt Nam đến đảng viên và nhân dân Anh, qua đó tăng cường hiểu biết và ủng hộ đối với đất nước Việt Nam cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng bày tỏ mong muốn Đảng Cộng sản Anh hỗ trợ Việt Nam trong việc sưu tầm, rà soát các tư liệu và dấu tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động tại Anh, bao gồm cả các tài liệu liên quan đến quá trình hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về phần mình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh Robert Griffiths cho biết Đảng Cộng sản Anh cùng Hội hữu nghị Anh – Việt Nam luôn tích cực phối hợp quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại Anh, đồng thời triển khai nhiều hoạt động gìn giữ bản sắc văn hóa và tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại sở tại. Ông khẳng định Đảng Cộng sản Anh sẽ tiếp tục ủng hộ và góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai dân tộc.

Kết thúc buổi tiếp, hai nhà lãnh đạo bày tỏ nhất trí đẩy mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Anh, tăng cường hợp tác giữa hai Đảng vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới.