Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Natalia Kiselova

Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria, chiều 24/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Sofia, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Natalia Kiselova...

Phát biểu tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Natalia Kiselova nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm, Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Bulgaria, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư tới Bulgaria trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội Natalia Kiselova khẳng định Bulgaria luôn coi trọng, ủng hộ và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam – đối tác quan trọng, tin cậy của Bulgaria tại khu vực Đông Nam Á.

Phản hồi, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được thăm chính thức Bulgaria, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà lãnh đạo Quốc hội Bulgaria dành cho đoàn Việt Nam.

Tổng Bí thư cảm ơn Bulgaria đã giúp đỡ chí tình cho nhân dân Việt Nam trong những năm đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc phát triển ngày nay; đồng thời trân trọng ghi nhận Bulgaria đã đào tạo hàng chục nghìn sinh viên, nghiên cứu sinh, chuyên gia, công nhân lành nghề cho Việt Nam, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư thông báo với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Tổng thống Rumen Radev và việc hai bên đã thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam – Bulgaria lên Đối tác chiến lược.

Tổng Bí thư khẳng định việc nâng cấp quan hệ này mở ra chương mới cho hợp tác song phương, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Natalia Kiselova chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua; khẳng định việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược thể hiện sự gắn bó chặt chẽ, chiến lược giữa hai quốc gia trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động.

"Bulgaria mong muốn cùng Việt Nam cụ thể hóa các nội dung hợp tác, nhất là trong lĩnh vực nghị viện, kinh tế, khoa học – công nghệ, giáo dục và nông nghiệp công nghệ cao", Chủ tịch Quốc hội Bulgaria nhấn mạnh.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng hợp tác nghị viện là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng hợp tác nghị viện là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Hai bên thống nhất đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao và giữa các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội hai nước, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và tạo khuôn khổ thuận lợi để thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị xúc tiến thiết lập cơ chế hợp tác thường xuyên giữa hai Quốc hội, phát huy vai trò cầu nối của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Bulgaria; đồng thời đề nghị Bulgaria sớm miễn thị thực cho công dân Việt Nam nhằm tạo thuận lợi cho đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác kinh tế song phương.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký kết giữa Chính phủ hai nước, đồng thời nghiên cứu ký kết thêm các thỏa thuận mới phù hợp với khuôn khổ Đối tác chiến lược.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị tăng cường phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội nghị Đối tác Nghị viện Á – Âu (ASEP) và Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF). Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội Bulgaria với Hội đồng Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA), góp phần tăng cường hợp tác giữa Bulgaria và khu vực Đông Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội Natalia Kiselova khẳng định Quốc hội Bulgaria sẽ tích cực ủng hộ và thúc đẩy việc thực hiện các nội dung hợp tác được nêu trong Tuyên bố chung Việt Nam – Bulgaria về thiết lập Đối tác chiến lược, qua đó đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Natalia Kiselova sang thăm Việt Nam trong thời gian tới.