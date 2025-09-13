Tổng Bí thư Tô Lâm: Ngành tòa án phải không ngừng phấn đấu để mọi phán quyết đều “thấu tình, đạt lý”
Đỗ Mến
13/09/2025, 14:56
Ngày 13/9, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 – 13/9/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo...
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng nói đến
Tòa án là nói đến ý nghĩa thiêng liêng của công lý, công bằng; nói đến sự liêm
chính, công minh; nói đến niềm tin và chỗ dựa của nhân dân. Đây là niềm tự hào,
cũng là trách nhiệm rất lớn của ngành Tòa án nhân dân đối với đất nước.
Cùng với tiến trình phát triển của đất nước, vai trò, vị trí
quan trọng của ngành Tòa án ngày càng được khẳng định. Chức năng, nhiệm vụ của
Tòa án ngày càng được xác định rõ ràng. Mô hình tổ chức của ngành Tòa án ngày
càng hoàn thiện. Đội ngũ thẩm phán và cán bộ ngành Tòa án ngày càng lớn mạnh. Cơ
sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện làm việc ngày càng tốt hơn; công
tác của ngành Tòa án ngày càng có nhiều tiến bộ.
Để thực hiện tốt trọng trách của mình, Tổng Bí thư Tô Lâm đề
nghị ngành Tòa án nhân dân cần nghiên cứu thực hiện tốt năm định hướng lớn.
Thứ nhất, phải luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện có
hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới,
thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chiến lược, các chủ trương đột phá để phát triển
đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Làm tốt công tác tham mưu, phối hợp tham mưu chiến lược với
Đảng, Nhà nước và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; về cải cách tư pháp và đổi mới
xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển
đất nước.
Luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các
cơ quan Tư pháp nói chung, Tòa án nhân dân nói riêng. Đây là nguyên tắc bất di
bất dịch, bảo đảm ngành Tòa án nhân dân luôn phát triển không ngừng, kiên định
mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc,
lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết trong mọi hoạt động.
Tòa án nhân dân phải là “pháo đài” chính trị - pháp lý vững
chắc, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi
mới, xây dựng, phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Thứ hai, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
xét xử của Tòa án các cấp. Đây là nhiệm vụ trung tâm của ngành Tòa án, cũng là
nhiệm vụ trung tâm của cải cách tư pháp.
Trong hoạt động xét xử phải lấy kết quả bảo vệ công lý, công
bằng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi
ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân làm thước đo.
Phải thực hiện nghiêm các nguyên tắc xét xử đã được Hiến
pháp và pháp luật quy định, nhất là bảo đảm xét xử độc lập và chỉ tuân theo
pháp luật; bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; xét xử công khai, minh bạch,
trừ trường hợp luật định; mọi công dân đều bình đằng trước pháp luật; bảo đảm
quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự.
Các vụ án, vụ việc dù tính chất, mức độ nào thì cũng không
được phép để xảy ra oan, sai nghiêm trọng, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của
Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Ngành Tòa án phải không ngừng phấn đấu để mọi phán quyết đều
“thấu tình, đạt lý” - nghiêm minh về pháp luật nhưng cũng giàu tính nhân văn, vừa
bảo vệ kỷ cương phép nước, vừa giữ gìn sự ổn định, hài hòa trong xã hội, nuôi
dưỡng niềm tin, khát vọng sống tốt đẹp trong Nhân dân; để Tòa án không chỉ là
cơ quan xét xử, mà phải trở thành biểu tượng của công lý và niềm tin của Nhân
dân, là điểm tựa vững chắc để người dân gửi gắm sự công bằng và lẽ phải.
Thứ ba, tăng cường tham gia xây dựng và hoàn thiện thể
chế pháp luật, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt động của các cơ
quan tiến hành tố tụng. Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn xét xử, xây dựng,
ban hành các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thông
tư hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, tăng cường phát triển Án lệ. Lắng
nghe ý kiến góp ý và chấp hành nghiêm túc sự giám sát của Nhân dân, của Quốc hội,
Hội đồng nhân dân đối với hoạt động của Tòa án các cấp.
Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan trong hệ thống
tư pháp như Viện Kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án, cũng
như với các tổ chức bổ trợ tư pháp và các cơ quan có liên quan.
Thứ tư, đẩy mạnh hiện đại hóa và mở rộng hợp tác quốc tế
trong công tác của ngành Tòa án. Tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng khoa học,
công nghệ, nhất là tập trung xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu của ngành
Tòa án, kết nối liên thông, đồng bộ, thống nhất với dữ liệu của các cơ quan
trong hệ thống chính trị…
Thứ năm, quan tâm làm tốt công tác xây dựng ngành, đặc biệt
là xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán Tòa án nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
trong tình hình mới. Đây là nhân tố then chốt, quyết định đến chất lượng, hiệu
quả các mặt công tác của ngành Tòa án.
Mỗi cán bộ Tòa án, đặc biệt là đội ngũ cán bộ thẩm phán cần
nhận thức rõ vai trò, trọng trách của mình là những người được tin tưởng giao
trọng trách “cầm cân, nảy mực” trong bảo vệ công lý, công bằng; được “nhân danh
Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” để xét xử, tuyên án.
Mỗi phán quyết không chỉ thể hiện năng lực áp dụng pháp luật
mà còn thể hiện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội
sâu sắc. Vì thế, yêu cầu đặt ra đối với thẩm phán và cán bộ Tòa án phải thật sự
công minh, liêm chính, bản lĩnh, tinh thông pháp luật, am hiểu thực tiễn và có
trái tim nhân ái…
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm hai Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
21:34, 28/11/2024
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn các tư lệnh ngành nông nghiệp, công thương, nội vụ, thanh tra, tòa án
11:44, 16/08/2024
Sửa Luật tổ chức tòa án nhân dân: Quốc hội tranh luận việc thu thập chứng cứ
11:59, 23/11/2023
Đọc thêm
Tháo gỡ các “điểm nghẽn” pháp luật trong năm 2025
Các Bộ, cơ quan ngang bộ chủ động xử lý dứt điểm đối với các khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật thuộc thẩm quyền xử lý của các Bộ, ngành mình...
Xây dựng định hướng thu hút, quản lý, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các đối tác phát triển ở Việt Nam xây dựng định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi cho giai đoạn 2026-2030, trình Chính phủ ban hành trong quý 4/2025...
Kết luận số 191-KL/TW: Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 191-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper
Chiều 12/9, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper đến chào xã giao...
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật lần thứ hai trong tháng Chín
Sáng ngày 13/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật lần thứ hai trong tháng Chín. Phiên họp này nhằm thảo luận và cho ý kiến đối với 10 dự án Luật và 1 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: