Thứ Ba, 24/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định

Dũng Hiếu

23/03/2026, 21:12

Chiều 23/3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia...

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư đánh giá cao chuyến thăm của bà Men Sam An và đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. Chuyến thăm góp phần tăng cường hợp tác gắn bó giữa cơ quan mặt trận hai nước, qua đó củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.

Tổng Bí thư chúc mừng cơ quan mặt trận hai nước đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 – 2031; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho quan hệ hữu nghị với Campuchia, ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan Mặt trận hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư gửi lời chúc mừng tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái Hậu Norodom Monineath Sihanouk, Chủ tịch CPP Hun Sen, Thủ tướng Hun Manet, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary và nhân dân Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey sắp tới (14 – 16/4/2026).

Thông tin về tình hình Việt Nam, Tổng Bí thư cho biết sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI sẽ hoàn thiện các chức danh lãnh đạo, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp và triển khai các nghị quyết của Đại hội Đảng XIV.

Chúc mừng những kết quả Việt Nam đạt được, bà Men Sam An bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, hoàn thành các mục tiêu đề ra; đồng thời khẳng định Campuchia luôn coi Việt Nam là người bạn láng giềng tốt, chân thành, gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau trong những giai đoạn khó khăn.

Bà Men Sam An nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của sự giúp đỡ từ quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam trong công cuộc giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng năm 1979; cho biết cơ quan Mặt trận Campuchia đặc biệt coi trọng tuyên truyền cho thế hệ trẻ về giá trị của quan hệ hai nước.

Đánh giá cao sự phát triển tin cậy trong quan hệ Việt Nam – Campuchia, cũng như dư địa hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp thúc đẩy hợp tác văn hóa, y tế, giáo dục – đào tạo, nhất là giữa các địa phương biên giới, hướng tới mục tiêu đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển ổn định, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, ổn định của khu vực.

Củng cố và tăng cường hợp tác giữa Mặt trận hai nước Việt Nam - Campuchia

Từ khóa:

quan hệ Việt Nam - Campuchia Thỏa thuận hợp tác 2026-2031

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy