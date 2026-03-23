Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư đánh giá cao chuyến thăm của bà Men Sam An và đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. Chuyến thăm góp phần tăng cường hợp tác gắn bó giữa cơ quan mặt trận hai nước, qua đó củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.

Tổng Bí thư chúc mừng cơ quan mặt trận hai nước đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 – 2031; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho quan hệ hữu nghị với Campuchia, ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan Mặt trận hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư gửi lời chúc mừng tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái Hậu Norodom Monineath Sihanouk, Chủ tịch CPP Hun Sen, Thủ tướng Hun Manet, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary và nhân dân Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey sắp tới (14 – 16/4/2026).

Thông tin về tình hình Việt Nam, Tổng Bí thư cho biết sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI sẽ hoàn thiện các chức danh lãnh đạo, kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp và triển khai các nghị quyết của Đại hội Đảng XIV.

Chúc mừng những kết quả Việt Nam đạt được, bà Men Sam An bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, hoàn thành các mục tiêu đề ra; đồng thời khẳng định Campuchia luôn coi Việt Nam là người bạn láng giềng tốt, chân thành, gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau trong những giai đoạn khó khăn.

Bà Men Sam An nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của sự giúp đỡ từ quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam trong công cuộc giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng năm 1979; cho biết cơ quan Mặt trận Campuchia đặc biệt coi trọng tuyên truyền cho thế hệ trẻ về giá trị của quan hệ hai nước.

Đánh giá cao sự phát triển tin cậy trong quan hệ Việt Nam – Campuchia, cũng như dư địa hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp thúc đẩy hợp tác văn hóa, y tế, giáo dục – đào tạo, nhất là giữa các địa phương biên giới, hướng tới mục tiêu đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển ổn định, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, ổn định của khu vực.