Tổng giám đốc VCBF: Nhà đầu tư cá nhân chiếm 80% trên thị trường chứng khoán nhưng hiểu biết rất hạn chế

Tuệ Lâm

20/03/2026, 10:50

Thống kê cho thấy khoảng 75-80% giao dịch trên thị trường chứng khoán là từ nhà đầu tư cá nhân với các hiểu biết rất hạn chế về đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank - VCBF.

Trình bày tham luận về nâng cao năng lực quản lý quỹ, điều kiện để ngành quỹ Việt Nam phát triển tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2026 sáng 20/3, bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank - VCBF nhấn mạnh: Các quỹ đầu tư mở cổ phiếu ở Việt Nam có hiệu suất không đồng đều ở các công ty quản lý quỹ.

Có tới 2/3 quỹ cổ phiếu không chiến thắng được VN-Index tính theo lợi nhuận 3 năm, tính đến cuối tháng 2/2026. Con số này tốt hơn trong 5 năm với 70% quỹ cổ phiếu chiến thắng thị trường và trong 10 năm với 55% quỹ cổ phiếu làm được việc này.  Tuy vậy, các quỹ có kết quả tốt hơn thị trường một cách nhất quán chỉ tập trung ở một vài công ty quản lý quỹ.

Theo bà Nga, nâng cao năng lực các công ty quản lý quỹ chính là điều kiện cần để ngành quản lý quỹ phát triển bền vững. Để nâng cao năng lực các công ty quản lý quỹ, trước hết cần nâng cao chuẩn mực quản trị và quản trị rủi ro của các công ty quản lý quỹ.

Các công ty quản lý quỹ cần có quy trình đầu tư nghiêm ngặt, có các chốt kiểm soát nhằm đảm bảo tính kỷ luật, minh bạch trong hoạt động đầu tư. Cần loại bỏ ảnh hưởng của yếu tố tâm lý thông qua một quy trình đầu tư chặt chẽ, phân tách nhiệm vụ giữa bộ phận ra quyết định và bộ phận thực hiện đầu tư.

Thứ hai, cần đầu tư mạnh vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực phân tích đầu tư và quản lý danh mục đầu tư. Nhìn sâu vào phân tích danh mục của các quỹ mở cổ phiếu sẽ thấy tồn tại một số vấn đề như danh mục bị tập trung quá cao vào một số mã hoặc một số ngành nghề, vòng quay danh mục cao (tức là giao dịch thường xuyên), mức biến động giá của quỹ lớn…, các nhà quản lý quỹ có xu hướng tập trung vào lợi nhuận quỹ hơn là lợi nhuận trong tương quan với rủi ro (hay mức biến động của quỹ).

Đào tạo các chuyên gia quản lý quỹ để họ có tầm nhìn dài hạn và kỷ luật là một điều hết sức quan trọng.

Thứ ba, cần nâng cao chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Theo đề xuất tại đề án 3168, đặt ra mục tiêu hoàn thiện và áp dụng Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán trong năm 2027-2028. Các công ty quản lý quỹ cần kết hợp cùng với Uỷ ban Chứng khoán xây dựng Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp này theo hướng áp dụng các chuẩn mực quốc tế cao nhất.

Ngoài việc quy định về trách nhiệm uỷ thác (fiduciary duty), tức là công ty quản lý quỹ và nhân viên có trách nhiệm hành động vì lợi ích cao nhất của nhà đầu tư, cần có trách nhiệm cao nhất với từng đồng tiền họ đang quản lý cho người dân.

Thứ tư, các công ty quản lý quỹ khi phát triển và vận hành quỹ cần có thông tin minh bạch về từng quỹ. Mỗi quỹ cần được dán nhãn rõ ràng với chiến lược đầu tư cụ thể, với mức lợi nhuận, rủi ro kỳ vọng và chỉ số tham chiếu phù hợp, từ đó kết quả đầu tư được trình bày chi tiết, cụ thể theo từng năm và quy năm.

Theo kinh nghiệm tại Ấn Độ, Uỷ ban chứng khoán đã chuẩn hoá toàn bộ hệ thống quỹ, ví dụ quỹ cổ phiếu gồm quỹ vốn hoá lớn, vốn hoá vừa, vốn hoá nhỏ, quỹ linh hoạt, quỹ chỉ số, điều này giúp giảm việc gây hiểu lầm trong marketing về quỹ, dễ so sánh kết quả quỹ, nhà đầu tư dễ hiểu, dễ lựa chọn quỹ phù hợp với khẩu vị rủi ro của mình.

Một nội dung quan trọng khác là đào tạo nhà đầu tư - nền tảng mở rộng cơ sở nhà đầu tư quỹ, điều kiện đủ để ngành quỹ phát triển. 

Một trong những khó khăn rất lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay là mức độ hiểu biết tài chính của nhà đầu tư còn hạn chế. Phần lớn nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường thông qua giao dịch trực tiếp cổ phiếu và thường chịu ảnh hưởng mạnh của tâm lý thị trường.

Thống kê cho thấy khoảng 75-80% giao dịch trên thị trường chứng khoán là từ nhà đầu tư cá nhân với các hiểu biết rất hạn chế về đầu tư. Tương tự như vậy, nhà đầu tư cá nhân sẵn sàng mua trái phiếu phát hành riêng lẻ với lợi suất cao mà không đánh giá được khả năng trả nợ của nhà phát hành. 

Từ kinh nghiệm quốc tế và định hướng của Đề án 3168, một số giải pháp quan trọng nên được triển khai.

Trước hết, cần xây dựng chương trình giáo dục tài chính quốc gia về đầu tư dài hạn, trong đó các cơ quan quản lý, hiệp hội nghề nghiệp và các định chế tài chính phối hợp phổ biến kiến thức đầu tư cho công chúng. Bộ giáo dục và đào tạo cũng nên đưa chương trình giáo dục về lập kế hoạch tài chính cá nhân, các công cụ đầu tư và lợi ích của đầu tư sớm vào chương trình giáo dục phổ thông.

Thứ hai, cần tăng cường truyền thông về lợi ích của đầu tư thông qua quỹ và các kiến thức để đầu tư quỹ. Các chương trình truyền thông cần giúp nhà đầu tư hiểu rằng đầu tư thông qua quỹ mang lại nhiều lợi ích như đa dạng hóa danh mục, quản lý chuyên nghiệp và giảm rủi ro.

Vấn đề nhà đầu tư không phải chạy theo sản phẩm có lợi nhuận tốt nhất hàng năm mà là lựa chọn sản phẩm phù hợp với khẩu vị rủi ro và mục tiêu tài chính của mình.

Thứ ba, cần mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm quỹ thông qua công nghệ số, đặc biệt thông qua các nền tảng ngân hàng số và ứng dụng đầu tư trực tuyến. Tại Ấn độ, đầu tư định kỳ đã trở thành một phương thức tiết kiệm phổ biến của người dân với khoảng 150 triệu nhà đầu tư, và số tiền đầu tư định kỳ hàng tháng đạt 2,5-3,0 tỷ USD, tạo một nguồn vốn ổn định đầu tư vào thị trường vốn.

Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp chương trình giáo dục tài chính đào tạo nhà đầu tư đầu tư dài hạn nâng cao năng lực quản lý quỹ quỹ đầu tư mở cổ phiếu quy trình đầu tư nghiêm ngặt tâm lý thị trường thị trường chứng khoán Việt Nam Tổng giám đốc VCBF Nguyễn Thị Hằng Nga

Công ty chứng khoán nhận định gì về rủi ro "phá đáy"?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 23-27/3/2026

Tổng giám đốc Dragon Capital:

Tổng giám đốc Dragon Capital: "Mở rộng room cho nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam được lợi rất lớn"

"Nếu mở room cho nhà đầu tư nước ngoài thì lợi cho chúng ta rất lớn, chưa có nhà đầu tư nước ngoài nào vào Việt Nam mà dám làm bậy do đó kiến nghị công bằng và mở room ra", ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital nhấn mạnh.

Xu thế dòng tiền: Thận trọng với áp lực giải chấp mới

Xu thế dòng tiền: Thận trọng với áp lực giải chấp mới

Phiên “sập” mạnh cuối tuần qua đã đẩy VN-Index “chớm thủng” đường giá trung bình 200 ngày, một ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Chỉ số cũng đã xuống thấp hơn đáy ngắn hạn ngày 9/3 vừa qua, khiến nhịp phục hồi 8 phiên trước đó mang dáng dấp của một “bull-trap”.

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 15-21/3/2026: Giá vàng giảm sâu, khả năng Fed tăng lãi suất bắt đầu được nghĩ tới

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 15-21/3/2026: Giá vàng giảm sâu, khả năng Fed tăng lãi suất bắt đầu được nghĩ tới

Trong tuần này, giá dầu thô tiếp tục leo thang mạnh do xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu xuống thang, đặt ra rủi ro lớn đối với kinh tế toàn cầu...

Gần 123.000 tỷ gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp sắp phải trả nợ, Bất động sản chiếm phần lớn

Gần 123.000 tỷ gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp sắp phải trả nợ, Bất động sản chiếm phần lớn

Trong nửa đầu năm 2026, dòng tiền cần thanh toán từ trái phiếu bao gồm cả gốc và lãi dự kiến ở mức 122,5 nghìn tỷ đồng tăng 49,2% so với năm ngoái...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Thế giới

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Tiêu điểm

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

