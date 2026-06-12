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Áp lực bán mạnh hơn đánh gãy mốc hỗ trợ tâm lý

Kim Phong

12/06/2026, 15:37

Loạt cổ phiếu blue-chips “bổ nhào” giảm giá chiều nay khiến mốc điểm “chênh vênh” buổi sáng của VN-Index không giữ được. Chỉ số đóng cửa lao thẳng xuống 1791,65 điểm, lần thứ 3 trong tuần để mất ngưỡng tâm lý 1800 điểm.

VN-Index đã để mất mốc 1800 điểm và đang hướng tới đường MA200 ngày.
VN-Index đã để mất mốc 1800 điểm và đang hướng tới đường MA200 ngày.

Áp lực từ các cổ phiếu lớn là rất rõ trong nhịp giảm chiều nay. VN-Index cho đến trước 2h15 vẫn còn duy trì được trên ngưỡng này, nhưng chỉ 15 phút cuối tình thế đã thay đổi rất nhanh.

VHM là trụ tạo sức ép lớn nhất. Cổ phiếu này từ sau 1h45 bắt đầu bị bán mạnh và giá cắm đầu rơi. Chốt phiên sáng VHM vẫn tăng nhẹ 0,07% nhưng đóng cửa bốc hơi 4,01%. Thanh khoản phiên chiều của VHM gấp 3,7 lần buổi sáng, xác nhận có áp lực bán đột biến. VHM là cổ phiếu lớn thứ hai thị trường nên VN-Index chịu tác động đáng kể, mất 4,8 điểm.

Dù vậy việc chỉ số lao dốc chiều nay không thể đổ lỗi riêng cho VHM. Thống kê có tới 25/30 mã của rổ blue-chips VN30 yếu hơn buổi sáng, trong đó 9 mã đã trượt giá quá 1%. Ngoài VHM, LPB cũng bắt đầu bổ nhào từ khoảng 2h trở đi, đóng cửa giảm 1,19% tức là riêng chiều nay đảo chiều tới -2,88% so với giá chốt buổi sáng. ACB cũng đánh mất toàn bộ mức tăng 2,03% và rơi về tham chiếu.

Thanh khoản rổ VN30 phiên chiều ghi nhận tăng rất nhẹ 4,4% nhưng mặt bằng giá cổ phiếu trong rổ kém hơn nhiều phiên sáng, tiếp tục xác nhận dòng tiền “có vấn đề”. Tín hiệu này đã có từ trước khi mức giá tốt nhất ở đại đa số cổ phiếu là những phút đầu tiên sau khi mở cửa, trọn thời gian còn lại là nhịp trượt giảm. Đến chiều quán tính gia tăng là điều bình thường.

VN30-Index đóng cửa giảm 0,15% với 14 mã tăng/12 mã giảm, nhưng không nhiều cổ phiếu đủ sức mạnh nâng đỡ điểm số chung. So với phiên sáng có 22 mã tăng và 4 mã đỏ, nhóm blue-chips thực sự yếu đi rõ rệt. GAS có diễn biến lên giá xuất sắc nhất: Từ mức tăng yếu 0,12% lúc chốt phiên sáng, đến 1h40 GAS ghi nhận tăng vọt 5,58% so với tham chiếu. Tuy nhiên thời gian còn lại GAS cũng chịu sức ép và co hẹp biên độ lại, đóng cửa còn tăng 3,15%. Sự xuất sắc của GAS chỉ là đốm sáng lẻ loi vì toàn rổ VN30 chỉ còn 2 mã khác nhích giá lên được là BSR tăng thêm 0,9% để đảo chiều vượt tham chiếu 0,18% cuối ngày và PLX tăng 0,5%.

Một điểm khá may mắn cho VN-Index là ngoài VHM, cũng không nhiều trụ quá yếu. VIC giảm nhẹ 0,26%, BID giảm 0,85%, HPG giảm 0,43% trong khi VCB, VPB tham chiếu. Trong Top 10 vốn hóa vẫn còn CTG tăng 0,15%, TCB tăng 1,3%, MBB tăng 0,4%. Dù vậy chỉ số vẫn hoàn toàn mất đi lực đỡ và việc để mất mốc 1800 điểm là không bất ngờ.

Từ góc độ thanh khoản, dòng tiền vẫn duy trì sắc xanh được ở nhiều cổ phiếu giao dịch mạnh, nhưng hầu hết vẫn là trượt giảm co hẹp biên độ về cuối phiên.
Từ góc độ thanh khoản, dòng tiền vẫn duy trì sắc xanh được ở nhiều cổ phiếu giao dịch mạnh, nhưng hầu hết vẫn là trượt giảm co hẹp biên độ về cuối phiên.

Với phần còn lại, mặt bằng giá cũng bị hạ thấp đi đáng kể. Độ rộng VN-Index thời điểm chốt phiên sáng là 137 mã tăng/123 mã giảm và đóng cửa 114 mã tăng/175 mã giảm. Số cổ phiếu giảm sâu quá 1% tăng từ 46 lên 67 mã. Dù vậy cũng không xuất hiện thêm nhiều cổ phiếu có thanh khoản lớn. Điều này khẳng định giá suy yếu do dòng tiền đỡ cực kém, hơn là bên bán xả hàng quá nhiều. Điểm bất lợi là biên độ trượt giá cổ phiếu rộng hơn đáng kể: Buổi sáng sàn HoSE mới có 37% số cổ phiếu trượt giảm quá 1% so với mức cao nhất. Đóng cửa, con số này vọt lên 49,9%.

Những cổ phiếu bị bán nổi trội và giá giảm rõ rệt là GEX giảm 3,28% khớp 310,5 tỷ; VRE giảm 1,89% với 123 tỷ; DXG giảm 1,16% với 116,7 tỷ; HCM giảm 1,64% với 113,2 tỷ; KDH giảm 1,07% với 112,4 tỷ; GEE giảm 2,93% với 94,1 tỷ…

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay vẫn giao dịch khá chậm, bán ròng thêm 276 tỷ đồng nữa so với -215 tỷ của phiên sáng. Dù vậy mức bán tăng thêm do dàn trải hơn là xả đột biến. VIC -88,8 tỷ, VHM -77,1 tỷ, MBB -58,5 tỷ, MWG -58,3 tỷ, VPB -55,5 tỷ là những mã lớn nhất. Phía mua ròng có SHB +53,2 tỷ, FPT +50,8 tỷ, ACB +50 tỷ, VNM +46,7 tỷ, MSB +44,8 tỷ.

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Từ khóa:

cổ phiếu blue-chips cổ phiếu gas cổ phiếu VHM nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam VN-Index 1800 điểm

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