Blog chứng khoán: Đừng để trạng thái lình xình ru ngủ

Ngay cả sự hào hứng từ thị trường thế giới trước triển vọng hạ nhiệt xung đột và tiến tới thỏa thuận Mỹ - Iran cũng không giúp duy trì đà tăng trong phiên cuối tuần. VNI đóng cửa lại để mất mốc 1800 điểm không chỉ do mình VHM, mà chủ đạo là thiếu dòng tiền đủ mạnh để nâng đỡ ở vùng giá cao.

Chỉ số chốt tuần tại 1791,65 điểm dưới tác động của VHM giảm 4,01% lấy đi gần 5 điểm. Tuy vậy điều quan trọng là sự thay đổi trong độ rộng: Hệ số tăng giảm từ lúc tốt nhất là 3,1/1 thì đến cuối phiên còn 0,65/1. Điều này xác nhận cổ phiếu đã đảo chiều giá trên diện rộng chứ không thuần túy chỉ có trụ bị ép xuống.

Thị trường tái lặp lại trạng thái phiên tăng thì thanh khoản thấp và phiên giảm thanh khoản cao. Mốc 1800 điểm cũng chỉ là ngưỡng số tròn mang tính tâm lý, quan trọng là dòng tiền chưa “chấp nhận” đó là vùng để mua. Trong một phiên mà đáng lẽ thị trường có điều kiện tăng, đà tăng lại nhanh chóng bị ép xuống đến mức đảo chiều vượt trội thì hoặc là bán quá mạnh hoặc là mua quá ít.

Thanh khoản khớp lệnh HSX tăng 57% so với hôm qua nhưng là trên nền rất thấp. Mức giao dịch 14,6k tỷ chưa tính thỏa thuận của sàn này chỉ tương đương với trung bình tuần trước. Điều này có thể loại trừ khả năng bán ra quá mạnh. Thị trường vẫn đang trong trạng thái chán nản và nhà đầu tư không chấp nhận bỏ tiền vào.

Thống kê với VNAllshare trong vòng T+2 có khoảng 31,5% số cổ phiếu đang có lời tính đến mức đóng cửa hôm nay. Nếu tính từ T+3 thì khoảng 47,6% nhưng từ T+5 thì chỉ còn dưới 20%. Điều này cho thấy bull-trap tuần trước vẫn đang gây thiệt hại. Những cổ phiếu có lãi tốt nhất hầu hết thanh khoản chỉ loanh quanh vài tỷ tới chục tỷ đồng. Trạng thái thị trường cơ hội thấp, rủi ro cao như vậy không thể khuyến khích dòng tiền ngắn hạn hoạt động mạnh lên được.

Vẫn giữ quan điểm trạng thái thanh khoản rất thấp hiện tại là sự cân bằng mong manh và cần phải được thử thách để có kết quả rõ ràng. Phiên đầu tuần là một ví dụ tốt khi mức giảm mạnh đẩy thanh khoản tăng rõ nét. Những cú ép giá để “test cung” mới là thời điểm quan trọng để quan sát sức mạnh thực sự của thị trường. Trạng thái “vật vờ” hiện tại là một cái bẫy về tâm lý.

Thị trường phái sinh hôm nay phản ánh kỳ vọng khá tốt đối với cơ sở. Basis F1 dương trong phần lớn thời gian. Điều này cũng hợp lý vì những lo lắng về xung đột nóng đã được hóa giải đêm qua khi Tổng thống Trump lại quyết định hủy chiến dịch không kích Iran. Giá dầu giảm mạnh trong khi các thị trường chứng khoán tăng tốt.

Đầu phiên thị trường phái sinh đã chấp nhận chênh lệch trung bình tới gần 20 điểm trong 15 phút chờ đợi VN30. Chênh lệch tiếp tục duy trì dù có hẹp lại sau đó. Thời điểm quan trọng là lúc VN30 tăng lên đúng 1968.xx, basis chênh lệch rộng lên hơn 6 điểm. Đây là lúc phải đặt cược, với kịch bản mốc 1968.xx chặn lại được thì basis này là phần bù rủi ro. Như vậy stoploss xác định là hoặc VN30 tăng tiếp vượt qua 1968.xx hoặc F1 tăng quá một nửa basis, tức là lỗ 3 điểm từ giá Short.

Suốt thời gian còn lại thị trường khá kỳ dị, VN30 rõ ràng là thiếu lực, các trụ yếu nhưng basis lại liên tục rộng hơn. Chênh lệch này nhanh chóng trở thành một setup Short lớn và được kích hoạt bằng ép trụ - cụ thể là VHM, VIC, STB – kết hợp với Long cover mạnh. Basis đến cuối phiên đã đảo sang âm.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1944.36. Cản gần nhất phiên tới là 1952; 1959; 1970; 1984; 1993; 2006; 2015. Hỗ trợ 1940; 1924; 1908; 1894; 1884; 1873.

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