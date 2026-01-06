Tổng giám đốc VSDC: Năm 2026 tiếp tục nâng cấp hệ thống để cho phép bán chứng khoán chờ về

VSDC tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư để nâng cấp hệ thống, tạo nền tảng cho các nghiệp vụ mới như bán chứng khoán chờ về, đồng thời sẵn sàng hạ tầng để hỗ trợ các sản phẩm mới của thị trường như sản phẩm phái sinh vàng...

Năm 2025 vừa qua là một năm đặc biệt đối với nền kinh tế Việt Nam khi đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và thị trường vốn, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã có một năm ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng, trong đó nổi bật là Hệ thống Công nghệ thông tin mới cho thị trường (KRX) chính thức được vận hành. Đặc biệt, FTSE Russell đã công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp.

Bước sang năm 2026, một năm có ý nghĩa quan trọng, là năm bản lề của chu kỳ mới đối với nền kinh tế. Chính vì vậy, ngành chứng khoán được kỳ vọng sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, các cơ quan quản lý và vận hành thị trường trong đó Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trao đổi trong Talk show Phố Tài chính mới đây, Tiến Sĩ Tạ Thanh Bình, Tổng giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho biết năm 2026, hoạt động của VSDC tiếp tục hướng tới việc hoàn thiện nâng hạng và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thứ nhất là sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở Giao dịch chứng khoán hoàn thiện mục tiêu nâng hạng. Trước hết, VSDC xác định triển khai ổn định các nghiệp vụ của VSDC trên hệ thống mới nhằm đáp ứng lưu lượng thanh toán giao dịch chứng khoán dự báo sẽ đột biến khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hướng tới giải quyết các yêu cầu của FTSE RUSSELL cho kỳ đánh giá tháng 3/2026, VSDC đang tích cực triển khai giải pháp kết nối giữa công ty chứng khoán và ngân hàng lưu ký để nâng cao hiệu quả giao dịch, nâng cấp hệ thống quỹ mở để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các Quỹ đầu tư nước ngoài.

Thứ 2 là sẽ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mới trên nền tảng công nghệ hiện đại. VSDC định hướng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý và các thành viên thị trường để xây dựng và triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) cho thị trường chứng khoán cơ sở, qua đó sẽ giúp bảo đảm an toàn thanh toán, tăng tính minh bạch và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

VSDC tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư để nâng cấp hệ thống, tạo nền tảng cho các nghiệp vụ mới như bán chứng khoán chờ về, đồng thời sẵn sàng hạ tầng để hỗ trợ các sản phẩm mới của thị trường như sản phẩm phái sinh vàng, sàn giao dịch chứng khoán chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Với vai trò là đơn vị hạ tầng cốt lõi của thị trường chứng khoán Việt Nam, VSDC đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp nhằm đáp ứng các yêu cầu nâng hạng thị trường theo cả các tiêu chí cao hơn của FTSE Russell và xa hơn là của MSCI.

Theo tiêu chí của MSCI Global, Việt Nam hiện đang được xếp hạng ở mức thị trường cận biên. MSCI Global đã ghi nhận thị trường Việt Nam đã đáp ứng 10/18 tiêu chí. Còn 03 tiêu chí ghi nhận trong báo cáo của MSCI Global liên quan tới chính sách bao gồm:

Mức giới hạn sở hữu nước ngoài (Foreign Ownership Limit Level) còn hạn chế;

Mức sở hữu nước ngoài còn lại (Foreign Room Level)/ Room nước ngoài còn lại tự do giao dịch tại các doanh nghiệp niêm yết rất thấp, thanh khoản không đáp ứng, ảnh hưởng tới tỷ trọng danh mục của MSCI khi cơ cấu danh mục đầu tư

Mức độ tự do hóa của thị trường hối đoái chưa đáp ứng.

Trong khuôn khổ Việt Nam, để hướng tới mục tiêu nâng hạng cao hơn và xa hơn, các đơn vị tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán cần tập trung vào các vấn đề về công bố thông tin, hoạt động giám sát tỷ lệ sở hữu nước ngoài, và việc tối ưu hóa các cơ chế giao dịch và thanh toán giao dịch theo thông lệ quốc tế.

Trong thời gian tới, VSDC sẽ tiếp tục khẩn trương hoàn tất công tác thành lập công ty con thực hiện chức năng CCP. VSDC đang hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thiết kế mô hình quản trị rủi ro và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu đưa CCP vào vận hành trong đầu năm 2027, đảm bảo tiệm cận các thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu của các tổ chức xếp hạng thị trường.

Để hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động giao dịch, VSDC đang xây dựng và hoàn thiện hệ thống giao tiếp điện tử (STP) giữa các ngân hàng lưu ký và công ty chứng khoán, nhằm rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài. VSDC cũng đã và đang tích cực góp ý cho các chính sách của cơ quan quản lý liên quan tới hoạt động giám sát tỷ lệ sở hữu nước ngoài, hoạt động công bố thông tin và các chính sách có liên quan.

Trong năm 2026, VSDC sẽ thực hiện các giải pháp chiến lược cho giai đoạn mới phù hợp với các mục tiêu trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam và những định hướng chính sách theo các Đề án đã được Chính phủ và Bộ Tài chính phê duyệt. Trong đó, VSDC tập trung thực hiện các giải pháp.

Thứ nhất là hoàn tất thành lập công ty con thực hiện chức năng đối tác bù trừ trung tâm (CCP) hoàn thiện cơ chế thanh toán giao dịch cho thị trường chứng khoán cơ sở.

Thứ hai là áp dụng thông suốt và toàn diện chiến lược chuyển đổi số đối với các nghiệp vụ giữa VSDC và thành viên.

Thứ ba, đầu tư hệ thống, phát triển các sản phẩm dịch vụ mới như sản phẩm Sổ lưu ký điện tử (E-Passbook), các dịch vụ mới như vay/cho vay chứng khoán, nâng cấp hệ thống đại lý chuyển nhượng cho quỹ đầu tư, triển khai vận hành hệ thống giao tiếp điện tử giữa công ty chứng khoán và ngân hàng lưu ký (hệ thống STP).

Thứ tư là thúc đẩy hợp tác sâu rộng với các đối tác quốc tế, tham gia nghiên cứu, áp dụng chuẩn mực quốc tế, cải thiện hiệu quả hoạt động và tiếp thu các sáng kiến mới, nâng cao vị thế của VSDC trong khu vực, góp phần xây dựng uy tín của thị trường chứng khoán Việt Nam trong cộng đồng đầu tư quốc tế.

"Tôi cho rằng năm 2026 sẽ là một năm sôi động tiếp theo của thị trường chứng khoán Việt Nam và cũng sẽ là một năm ghi nhận nhiều thay đổi mới hơn nữa của thị trường. VSDC cam kết đồng hành cùng thị trường, góp phần xây dựng một hệ thống sau giao dịch an toàn, hiện đại và bền vững, tạo nền tảng quan trọng để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển và thu hút hiệu quả các dòng vốn trong nước và quốc tế trong giai đoạn tới", bà Bình nhấn mạnh.