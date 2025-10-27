Tổng thống Brazil lạc quan về thuế quan sau khi gặp Tổng thống Trump

Mục đích của cuộc gặp là xuống thang căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Brazil sau khi ông Trump hồi tháng 8 có động thái tăng thuế quan đối với hầu hết hàng hóa Brazil vào Mỹ lên 50% từ 10% trước đó...

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cho biết ông lạc quan sau cuộc gặp vào ngày 26/10 với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà đàm phán hai nước sẽ “ngay lập tức” khởi động các cuộc thảo luận về thuế quan và các vấn đề khác trong quan hệ song phương.

Theo hãng tin Reuters, tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Brazil đưa ra sau cuộc gặp với ông Trump vào ngày 26/10 bên lề hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Kuala Lumpur, Malaysia. Mục đích của cuộc gặp là xuống thang căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Brazil sau khi ông Trump hồi tháng 8 có động thái tăng thuế quan đối với hầu hết hàng hóa Brazil vào Mỹ lên 50% từ 10% trước đó.

“Chúng tôi đã nhất trí rằng các nhóm của hai bên sẽ gặp nhau ngay lập tức để thúc đẩy việc tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề thuế quan và trừng phạt nhằm vào Brazil”, ông Lula viết trong một bài đăng trên mạng xã hội sau cuộc gặp.

Ông Trump áp thuế quan 50% lên Brazil nhằm đáp trả việc Brazil xét xử cựu Tổng thống Jair Bolsonaro - một nhân vật cánh hữu có quan hệ gần gũi với ông. Ngoài ra, Chính phủ Mỹ cũng đưa ra biện pháp trừng phạt đối với một số quan chức Brazil, gồm thẩm phán Tòa án Tối cao Alexandre de Moraes, người chủ trì cuộc xét xử dẫn tới việc ông Bolsonaro bị buộc tội âm mưu đảo chính.

Trước cuộc gặp ngày 26/10 với ông Lula, ông Trump nói ông có thể đạt một số thỏa thuận với Tổng thống Brazil. “Tôi nghĩ chúng tôi có thể đạt một vài thỏa thuận tương đối tốt cho cả hai nước”, ông nói.

Trước đây, ông Lula miêu tả việc Mỹ áp thuế quan 50% lên Brazil là một “sai lầm” và nhấn mạnh việc Mỹ có thặng dư thương mại 410 tỷ USD với Brazil trong 15 năm qua.

Ngoại trưởng Brazil Mauro nói đàm phán sẽ khởi động ngay lập tức để tìm ra giải pháp cho vấn đề thuế quan giữa nước này với Mỹ. Nhưng hiện chưa rõ phía Mỹ đã nhất trí đề nghị này hay chưa.

“Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn tất đàm phán song phương để giải quyết thuế quan hiện tại của Mỹ đối với các ngành hàng của Brazil sau vài tuần”, ông Vieira nói thêm.

Theo một quan chức của Brazil, vấn đề ông Bolsonaro không được đề cập đến trong cuộc gặp ngày 26/10 giữa ông Trump và ông Lula.

Thuế quan cao của Mỹ đối với Brazil đã bắt đầu định hình lại dòng chảy thương mại thịt bò toàn cầu, đẩy giá thịt bò ở Mỹ tăng cao và khiến lượng thịt bò mà Brazil xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh.

Tổng xuất khẩu thịt bò của Brazil, gồm thịt tươi và thịt đã qua chế biến, phụ phẩm và mỡ, đạt 373.867 tấn, mang về kim ngạch 1,92 tỷ USD trong tháng 9, tăng 17% về khối lượng và tăng 49% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiệp hội cà phê ABIC của Brazil cũng lạc quan về khả năng nước này đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ. Brazil là nước sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, còn Mỹ là nước nhập khẩu cà phê lớn nhất. Thời gian qua, thuế quan cao mà Mỹ áp lên Brazil đã khiến giá cà phê bán lẻ ở Mỹ tăng mạnh.