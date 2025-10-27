Thứ Hai, 27/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump đạt thỏa thuận thương mại với một loạt nước Đông Nam Á

Bình Minh

27/10/2025, 08:19

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 26/10 tuyên bố đã đạt thỏa thuận thương mại với Malaysia và Campuchia, cũng như khuôn khổ cho thỏa thuận thương mại với Thái Lan và Việt Nam trong chuyến công du châu Á của ông Trump...

Từ trái qua: Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủn tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 26/10 - Ảnh: Reuters.
Từ trái qua: Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủn tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 26/10 - Ảnh: Reuters.

Tờ báo Wall Street Journal nhận định những thỏa thuận này là bước tiến quan trọng của Mỹ trong việc hạ hàng rào thuế quan cho hàng hóa Mỹ trên toàn cầu.

Theo thỏa thuận thương mại của Mỹ với Malaysia và Campuchia, hai nước này sẽ hạ thuế quan và nới lỏng quy chế giám sát đối với hàng hóa Mỹ như xe cộ và nông sản. Phía Mỹ cho biết hai nước cũng sẽ mua thêm hàng hóa Mỹ để đổi lấy việc được Mỹ miễn thuế quan đối ứng cho một số hàng hóa nhất định. Ngoài ra, các hàng hóa khác từ Malaysia và Campuchia vào Mỹ vẫn sẽ bị áp thuế đối ứng 19%.

Mỹ sẽ không áp thuế quan đối với nhiều mặt hàng nông sản và một số hàng hóa khác không sản xuất ở Mỹ. Nhiều hàng hóa trong số đó đã được nêu trong một phụ lục của sắc lệnh điều hành mà ông Trump đã ký về thuế đối ứng. Chính quyền ông Trump gần đây đưa ra danh sách những hàng hóa được miễn thuế này như một sự nhượng bộ đối với các nước đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Đổi lại, Malaysia và Campuchia nhất trí hạ thuế quan cho nhiều hàng hóa Mỹ gồm nông sản, kim loại và hàng hóa công nghiệp. Hai nước cũng nhất trí chấp nhận nhiều quy định của Mỹ về giám sát và chứng nhận đối với các mặt hàng xe cộ và nông sản - phía Mỹ cho hay. Ngoài ra, hai nước sẽ mua thêm nhiều máy bay Boeing mới và Malaysia sẽ đầu tư 70 tỷ USD vào Mỹ trong 10 năm tới.

Bên cạnh đó, Malaysia và Campuchia nhất trí mở rộng khả năng tiếp cận của Mỹ đối với các khoáng chất quan trọng và không áp các quy chế giám sát hay hình phạt đối với các công ty công nghệ Mỹ. Hai nước nhất trí ngăn doanh nghiệp từ các quốc gia khác chuyển tải hàng hóa qua mỗi nước để xuất khẩu sang Mỹ dưới giá thị trường. Thỏa thuận còn bao gồm nội dung hai nước Đông Nam Á này sẽ tăng cường các quy định về môi trường và lao động.

Hai thỏa thuận với Malaysia và Campuchia được đánh giá là thuộc hàng những thỏa thuận thương mại chi tiết nhất trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump. Tuy nhiên, chính quyền ông Trump chưa phát tín hiệu nào cho thấy sẽ trình lên Quốc hội Mỹ để những thỏa thuận này được phê chuẩn theo quy trình thường thấy ở các thỏa thuận thương mại của nước này.

Phía Mỹ cũng cho biết đã ký thỏa thuận khung với Thái Lan và Việt Nam để tạo cơ sở cho các thỏa thuận thương mại đầy đủ hơn về sau. Thái Lan còn ký với Mỹ một cam kết riêng về thúc đẩy xuất khẩu khoáng chất quan trọng sang Mỹ.

Theo các thỏa thuận này, Mỹ nhất trí sẽ đưa ra danh sách hàng hóa miễn thuế quan cho hai nước, và những hàng hóa còn lại sẽ tiếp tục chịu mức thuế đối ứng 20% đối với Việt Nam và 19% đối với Thái Lan.

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận về đất hiếm và thuế quan, đợi lãnh đạo phê chuẩn

07:39, 27/10/2025

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận về đất hiếm và thuế quan, đợi lãnh đạo phê chuẩn

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 19-25/10/2025: Căng thẳng thương mại vẫn nóng, vàng bị bán tháo

20:42, 25/10/2025

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 19-25/10/2025: Căng thẳng thương mại vẫn nóng, vàng bị bán tháo

Mỹ cắt đàm phán thương mại với Canada, điều tra để áp thuế quan mới lên Trung Quốc

17:03, 25/10/2025

Mỹ cắt đàm phán thương mại với Canada, điều tra để áp thuế quan mới lên Trung Quốc

Từ khóa:

đàm phán thưng mại Mỹ thế giới thỏa thuận thương mại thuế quan

Chủ đề:

Chính sách thuế mới của Mỹ

Đọc thêm

Tổng thống Trump áp thêm thuế quan 10% lên Canada

Tổng thống Trump áp thêm thuế quan 10% lên Canada

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/10 tuyên bố áp thêm 10% thuế quan lên hàng nhập khẩu từ Canada...

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận về đất hiếm và thuế quan, đợi lãnh đạo phê chuẩn

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận về đất hiếm và thuế quan, đợi lãnh đạo phê chuẩn

Các nhà đàm phán thương mại cấp cao của Mỹ và Trung Quốc này 26/10 đã đạt một thỏa thuận thương mại khung để Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình quyết định trong cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra trong tuần này...

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 19-25/10/2025: Căng thẳng thương mại vẫn nóng, vàng bị bán tháo

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 19-25/10/2025: Căng thẳng thương mại vẫn nóng, vàng bị bán tháo

Đầu tuần này, Mỹ và Trung Quốc đều cho thấy những nỗ lực nhằm giảm căng thẳng thương mại, nhưng sau đó, Mỹ lại có những động thái làm gia tăng căng thẳng, không chỉ với Mỹ mà còn với một số đối tác quan trọng khác...

Mỹ cắt đàm phán thương mại với Canada, điều tra để áp thuế quan mới lên Trung Quốc

Mỹ cắt đàm phán thương mại với Canada, điều tra để áp thuế quan mới lên Trung Quốc

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 24/10 có những động thái mới làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu...

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục sau báo cáo lạm phát, giá dầu tăng 7% tuần này

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục sau báo cáo lạm phát, giá dầu tăng 7% tuần này

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (24/10), với cả ba chỉ số cùng đóng cửa ở mức cao kỷ lục, nhờ số liệu lạm phát yếu hơn kỳ vọng củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục giảm lãi suất...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

40 công việc dễ bị AI thay thế nhất

Thế giới

40 công việc dễ bị AI thay thế nhất

Những nền kinh tế có nhiều triệu phú nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế có nhiều triệu phú nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tổng thống Trump đạt thỏa thuận thương mại với một loạt nước Đông Nam Á

Thế giới

2

Đà Nẵng chấp thuận 5 dự án đủ điều kiện huy động tổng số vốn hơn 20.753 tỷ đồng

Dự án

3

Công ước Hà Nội: Ngọn hải đăng soi đường cho sự hợp tác toàn cầu về an ninh mạng

Tiêu điểm

4

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận về đất hiếm và thuế quan, đợi lãnh đạo phê chuẩn

Thế giới

5

Dragon Capital: Điều chỉnh 5-10% là bình thường, VN-Index có thể tăng bằng lần

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy