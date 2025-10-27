Tổng thống Trump đạt thỏa thuận thương mại với một loạt nước Đông Nam Á

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 26/10 tuyên bố đã đạt thỏa thuận thương mại với Malaysia và Campuchia, cũng như khuôn khổ cho thỏa thuận thương mại với Thái Lan và Việt Nam trong chuyến công du châu Á của ông Trump...

Tờ báo Wall Street Journal nhận định những thỏa thuận này là bước tiến quan trọng của Mỹ trong việc hạ hàng rào thuế quan cho hàng hóa Mỹ trên toàn cầu.

Theo thỏa thuận thương mại của Mỹ với Malaysia và Campuchia, hai nước này sẽ hạ thuế quan và nới lỏng quy chế giám sát đối với hàng hóa Mỹ như xe cộ và nông sản. Phía Mỹ cho biết hai nước cũng sẽ mua thêm hàng hóa Mỹ để đổi lấy việc được Mỹ miễn thuế quan đối ứng cho một số hàng hóa nhất định. Ngoài ra, các hàng hóa khác từ Malaysia và Campuchia vào Mỹ vẫn sẽ bị áp thuế đối ứng 19%.

Mỹ sẽ không áp thuế quan đối với nhiều mặt hàng nông sản và một số hàng hóa khác không sản xuất ở Mỹ. Nhiều hàng hóa trong số đó đã được nêu trong một phụ lục của sắc lệnh điều hành mà ông Trump đã ký về thuế đối ứng. Chính quyền ông Trump gần đây đưa ra danh sách những hàng hóa được miễn thuế này như một sự nhượng bộ đối với các nước đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Đổi lại, Malaysia và Campuchia nhất trí hạ thuế quan cho nhiều hàng hóa Mỹ gồm nông sản, kim loại và hàng hóa công nghiệp. Hai nước cũng nhất trí chấp nhận nhiều quy định của Mỹ về giám sát và chứng nhận đối với các mặt hàng xe cộ và nông sản - phía Mỹ cho hay. Ngoài ra, hai nước sẽ mua thêm nhiều máy bay Boeing mới và Malaysia sẽ đầu tư 70 tỷ USD vào Mỹ trong 10 năm tới.

Bên cạnh đó, Malaysia và Campuchia nhất trí mở rộng khả năng tiếp cận của Mỹ đối với các khoáng chất quan trọng và không áp các quy chế giám sát hay hình phạt đối với các công ty công nghệ Mỹ. Hai nước nhất trí ngăn doanh nghiệp từ các quốc gia khác chuyển tải hàng hóa qua mỗi nước để xuất khẩu sang Mỹ dưới giá thị trường. Thỏa thuận còn bao gồm nội dung hai nước Đông Nam Á này sẽ tăng cường các quy định về môi trường và lao động.

Hai thỏa thuận với Malaysia và Campuchia được đánh giá là thuộc hàng những thỏa thuận thương mại chi tiết nhất trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump. Tuy nhiên, chính quyền ông Trump chưa phát tín hiệu nào cho thấy sẽ trình lên Quốc hội Mỹ để những thỏa thuận này được phê chuẩn theo quy trình thường thấy ở các thỏa thuận thương mại của nước này.

Phía Mỹ cũng cho biết đã ký thỏa thuận khung với Thái Lan và Việt Nam để tạo cơ sở cho các thỏa thuận thương mại đầy đủ hơn về sau. Thái Lan còn ký với Mỹ một cam kết riêng về thúc đẩy xuất khẩu khoáng chất quan trọng sang Mỹ.

Theo các thỏa thuận này, Mỹ nhất trí sẽ đưa ra danh sách hàng hóa miễn thuế quan cho hai nước, và những hàng hóa còn lại sẽ tiếp tục chịu mức thuế đối ứng 20% đối với Việt Nam và 19% đối với Thái Lan.