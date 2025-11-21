Tổng thống Trump ký sắc lệnh miễn thuế quan 40% cho nhiều nông sản Brazil

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/11 ký sắc lệnh dỡ bỏ mức thuế quan 40% đối với một số mặt hàng thực phẩm và nông sản nhập khẩu từ Brazil, gồm thịt bò, cà phê, ca cao và trái cây...

Mức thuế này được Washington áp từ tháng 7/2025 như một biện pháp trừng phạt Brazil liên quan tới vụ việc của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro - nhân vật được xem là đồng minh của ông Trump.

Theo văn bản do Nhà Trắng công bố, sắc lệnh này áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Brazil vào Mỹ kể từ ngày 13/11. Như vậy, số thuế quan đã thu với các lô hàng từ ngày 13/11 đến nay có thể sẽ được hoàn thuế.

Trong sắc lệnh, ông Trump nói quyết định được đưa ra sau các cuộc đàm phán với Brazil, bao gồm cuộc điện đàm hôm 6/10 với Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, cùng với khuyến nghị từ các quan chức trong chính phủ.

"Sau khi xem xét các thông tin và các khuyến nghị từ các quan chức trong chính quyền, cùng tình hình đàm phán với Chính phủ Brazil và những yếu tố liên quan khác, tôi kết luận rằng cần điều chỉnh phạm vi sản phẩm chịu mức thuế quan bổ sung cho phù hợp”, ông Trump cho biết trong sắc lệnh.

Sắc lệnh trên thực chất dỡ bỏ mức thuế quan 40% còn áp dụng với các mặt hàng trên từ Brazil nhập khẩu vào Mỹ, sau khi ông Trump dỡ bỏ thuế đối ứng 10% đối với một danh mục dài gồm các sản phẩm thực phẩm từ Brazil trong một động thái khác vào tuần trước.

Danh mục thực phẩm Brazil được miễn thuế quan trong sắc lệnh này trùng với danh mục nêu trong sắc lệnh thứ Sáu tuần trước (14/11) - văn bản đã bãi bỏ thuế đối ứng với hơn 200 mặt hàng trên toàn cầu, bao gồm sản phẩm phục vụ sản xuất phân bón, trái cây nhiệt đới như chuối, dứa, cà phê và một số loại gia vị như ca cao, quế, rau mùi.

Đây là các bước đi mới nhất của chính quyền ông Trump nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt cho các hộ gia đình Mỹ, trong bối cảnh Đảng Cộng hòa vừa chịu loạt kết quả bất lợi trong các cuộc bầu cử địa phương vào đầu tháng 11.

Brazil là một trong những nhà cung cấp thực phẩm lớn của Mỹ, với các mặt hàng như nước hoa quả, đường, thịt bò và cà phê. Nước này cung cấp khoảng 1/3 lượng cà phê tiêu thụ tại Mỹ - thị trường cà phê lớn nhất thế giới.

Năm nay, giá cà phê bán lẻ tại Mỹ đã tăng tới 40% dưới tác động của thuế quan và các yếu tố thị trường khác như nguồn cung sụt giảm do thời tiết bất lợi. Giá bán lẻ thịt bò tại Mỹ cũng đang ở mức cao kỷ lục, trong đó giá thịt bò xay tăng gần 13-15% so với năm ngoái.

Khảo sát của hãng tin Reuters và công ty thăm dò dư luận Ipsos cho thấy giá thực phẩm tăng cao là một trong những nguyên nhân chính khiến tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.

“Hàng nghìn bao cà phê Brazil đang nằm ở các kho ngoại quan có thể sẽ sớm bắt đầu được vận chuyển tới các công ty rang xay cà phê tại Mỹ”, bà Judith Ganes, chuyên gia phân tích hàng hóa và là Chủ tịch công ty tư vấn J. Ganes Consulting, nhận xét với Reuters.

Kho ngoại quan là nơi các nhà nhập khẩu lưu trữ hàng hóa mà chưa phải nộp thuế quan. Một số doanh nghiệp đã đưa hàng vào các kho này sau khi chính quyền ông Trump thông báo áp thuế quan cao với hàng hóa từ Brazil, chờ đến khi chính sách thuế được điều chỉnh.

Năm 2024, Mỹ nhập khẩu 42,3 tỷ USD hàng hóa từ Brazil, trong đó khoảng 8 tỷ USD là thực phẩm. Riêng cà phê chiếm hơn 2 tỷ USD, phần còn lại là thịt, nước cam, đường, trái cây, gia vị, rau củ, sữa và các nông sản khác.

“Quyết định dỡ bỏ thuế quan đối với Brazil cho thấy hiệu quả của các cuộc đàm phán thương mại”, đại diện hiệp hội ngành thịt bò Brazil ABIEC nhận xét và cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực mở rộng thị phần.