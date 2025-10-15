Thứ Tư, 15/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump muốn trừng phạt Tây Ban Nha vì không chịu tăng chi tiêu quân sự

Ngọc Trang

15/10/2025, 15:01

Tuyên bố này được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất loại Tây Ban Nha khỏi NATO vì Madrid không chấp nhận các cam kết mới về chi tiêu...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Getty Images
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Getty Images

Ông Trump vừa tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại, bao gồm thuế quan, đối với Tây Ban Nha, sau khi Madrid từ chối tăng chi tiêu quốc phòng lên mức tương đương 5% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Ông cho rằng quyết định của Tây Ban Nha thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời bày tỏ sự không hài lòng.

“Tôi rất không hài lòng với Tây Ban Nha. Họ là nước duy nhất không chịu nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP. Họ đang làm điều tồi tệ với NATO. Tôi đang cân nhắc áp các biện pháp trừng phạt thương mại - trong đó có thuế quan - đối với Tây Ban Nha vì việc này và tôi tin rằng mình có thể làm như vậy”, ông Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 14/10.

Ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump thường chỉ trích một số thành viên NATO không chia sẻ công bằng gánh nặng chi tiêu quốc phòng. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, ông nhiều lần kêu gọi các thành viên trong liên minh nâng chi tiêu quốc phòng, đồng thời cảnh báo rằng Washington có thể sẽ không bảo vệ những quốc gia “không đóng góp phần công bằng” của mình.

Tuần trước, khi tiếp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tại Nhà Trắng, ông Trump đề xuất NATO cân nhắc loại Tây Ban Nha khỏi liên minh vì Madrid không chấp nhận các cam kết mới về chi tiêu.

“Họ không có lý do gì để không thực hiện cam kết này”, ông Trump nhấn mạnh trong cuộc tiếp Tổng thống Phần Lan.

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO tháng 6/2025, hầu hết các thành viên nhất trí nâng mục tiêu chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP tới năm 2035, trong bối cảnh bất ổn an ninh gia tăng do chiến tranh ở Ukraine và mức cam kết 2% GDP trước đó được đánh giá là chưa đủ. Trong đó, 3,5% được dành cho chi tiêu quân sự cốt lõi, còn 1,5% được phân bổ cho các lĩnh vực liên quan đến quốc phòng, bao gồm khả năng cơ động quân sự.

Tây Ban Nha là quốc gia duy nhất trong 32 thành viên NATO được miễn trừ, chỉ cam kết chi tiêu quốc phòng ở mức 2,1% GDP do các hạn chế về khả năng tài chính và chính sách trong nước. Quyết định này từng khiến ông Trump dọa tăng thuế quan gấp đôi đối với hàng hóa nhập khẩu từ Tây Ban Nha vào Mỹ.

Tây Ban Nha, thành viên NATO từ năm 1982, lập luận rằng mức chi tiêu quốc phòng thấp hơn được bù đắp bằng sự đóng góp đáng kể của quân đội nước này vào các nhiệm vụ của liên minh, bao gồm triển khai lực lượng tại Latvia, Slovakia, Romania, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Năm ngoái, Madrid chỉ chi khoảng 1,3% GDP cho quốc phòng, thấp hơn nhiều so với ngưỡng 2% GDP mà NATO đặt ra. Trước hội nghị thượng đỉnh NATO tháng 6/2025, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết nước này “không thể cam kết một mục tiêu chi tiêu cụ thể tính theo GDP”.

Sau hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles lập luận rằng mục tiêu chi tiêu 5% GDP là “hoàn toàn bất khả thi”, vì các ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu sẽ không thể hấp thụ số kinh phí này ngay cả khi chính phủ cấp đủ ngân sách.

Tổng thống Trump muốn các nước NATO dừng mua dầu Nga và đánh thuế hàng Trung Quốc

09:46, 15/09/2025

Tổng thống Trump muốn các nước NATO dừng mua dầu Nga và đánh thuế hàng Trung Quốc

Các nước châu Âu thiếu 61 tỷ USD ngân sách quốc phòng NATO mỗi năm

22:37, 18/03/2024

Các nước châu Âu thiếu 61 tỷ USD ngân sách quốc phòng NATO mỗi năm

Mỹ tuyên bố vẫn có thể áp thuế quan 100% lên Trung Quốc

08:56, 15/10/2025

Mỹ tuyên bố vẫn có thể áp thuế quan 100% lên Trung Quốc

Từ khóa:

chi tiêu quốc phòng NATO Tây Ban Nha thế giới thuế quan Trump trừng phạt thương mại

Chủ đề:

Chính sách thuế mới của Mỹ

Đọc thêm

Ấn Độ muốn đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ trước tháng 12

Ấn Độ muốn đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ trước tháng 12

Ấn Độ đang cố gắng đẩy nhanh tiến trình đàm phán thương mại với Mỹ, với mục tiêu hoàn tất thỏa thuận trước tháng 12 - theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Bloomberg...

Chủ tịch Fed lại phát tín hiệu giảm thêm lãi suất, dừng chương trình thắt chặt định lượng

Chủ tịch Fed lại phát tín hiệu giảm thêm lãi suất, dừng chương trình thắt chặt định lượng

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell ngày 14/10 đưa ra những tín hiệu quan trọng về chính sách tiền tệ của Fed, gồm có thể sắp ngừng chương trình thắt chặt định lượng (QT) và có thêm các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai...

Ông Trump dọa dừng nhập khẩu dầu ăn từ Trung Quốc

Ông Trump dọa dừng nhập khẩu dầu ăn từ Trung Quốc

Động thái này nhằm đáp trả việc Trung Quốc ngừng nhập khẩu đậu tương Mỹ trong những tháng qua...

Anh, Mỹ trừng phạt tổ chức lừa đảo trực tuyến Campuchia

Anh, Mỹ trừng phạt tổ chức lừa đảo trực tuyến Campuchia

Các biện pháp này bao gồm đóng băng khối tài sản trị giá khoảng 130 triệu bảng Anh (hơn 173 triệu USD) tại London liên quan đến tổ chức này...

Thương chiến leo thang, kinh tế Trung Quốc càng bấp bênh

Thương chiến leo thang, kinh tế Trung Quốc càng bấp bênh

Trước khi căng thẳng với Mỹ nóng lên, nền kinh tế Trung Quốc vốn dĩ đã phải đối mặt với nhiều thách thức...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Huế:Thị trường bất động sản phục hồi chậm trong quý 3/2025

Bất động sản

2

“Gãy trụ”, cổ phiếu lao dốc, thanh khoản giảm mạnh

Chứng khoán

3

Đồng Nai: Khởi động dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 769 kết nối với sân bay Long Thành

Đầu tư

4

Kích hoạt 2 thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội trên VNeID

Dân sinh

5

Chủ tịch nước Lương Cường làm việc về công tác chuẩn bị cho Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy