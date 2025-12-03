Tổng thống Trump tuyên bố sẽ sớm đề cử ứng viên cho ghế Chủ tịch Fed

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 05/12/2025
Điêp Vũd
03/12/2025, 10:15
Tổng thống Donald Trump cho biết sắp công bố ứng viên được ông đề cử cho cương vị Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...
Phát biểu ngày 2/12, ông Trump tiết lộ rằng quá trình lựa chọn người thay thế ông Jerome Powell - Chủ tịch Fed hiện tại, người sẽ chính thức kết thúc nhiệm kỳ 8 năm vào tháng 5/2026 - đang tiến gần đến hồi kết. Ông Trump nói ông dự kiến sẽ công bố quyết định của mình vào đầu năm sau.
Trong một sự kiện tại Nhà Trắng, ông Trump đã giới thiệu ông Kevin Hassett, một cố vấn kinh tế hàng đầu của Chính phủ Mỹ, như một ứng viên tiềm năng cho vị trí này.
"Tôi đoán rằng một ứng viên tiềm năng cho vị trí Chủ tịch Fed cũng đang có mặt ở đây”, hãng tin Reuters dẫn lời ông Trump khi giới thiệu Hassett. Ông cũng nhấn mạnh rằng ông Hassett là một người được nể trọng và bày tỏ sự cảm ơn đối với ông Hassett vì những đóng góp trên cương vị người đứng đầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia (NEC).
Trước đó cùng ngày, tại một cuộc họp nội các được phát trực tiếp, ông Trump cho biết quá trình tìm kiếm Chủ tịch Fed đã rút gọn lại còn một ứng viên sau khi xem xét khoảng 10 ứng viên. Tuy nhiên, ông cho biết việc thông báo chính thức sẽ phải chờ đến năm 2026. Mấy ngày gần đây, chính quyền ông Trump đã phát tín hiệu rằng việc đề cử có thể diễn ra trước Giáng sinh.
Mối quan hệ giữa ông Trump với ông Powell đã giảm xuống mức thấp trong nhiệm kỳ tổng thống này của ông Trump, khi ông chủ Nhà Trắng đã nhiều lần chỉ trích Powell vì không giảm lãi suất nhanh hơn.
Ông Hassett có vẻ là đang ứng viên hàng đầu, nhưng ông Trump cho biết ông không phải là lựa chọn đầu tiên mà ông nghĩ đến cho ghế Chủ tịch Fed. Trước đây, ông Trump đã bày tỏ mong muốn ông Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, đảm nhận vị trí này, song ông Bessent đã từ chối.
Sau khi rời cương vị Chủ tịch Fed, ông Powell vẫn có thể tiếp tục giữ vị trí một thống đốc của ngân hàng trung ương này đến tháng 1/2028. Việc đề cử ông Hassett hay bất kỳ ai thay ông Powell ở vị trí Chủ tịch cũng cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.
Ông Hassett cũng có thể thay thế ông Stephen Miran, một đồng minh khác của Tổng thống Trump, người dự kiến sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại Hội đồng Thống đốc Fed vào đầu năm sau.
Theo nhận định của giới phân tích, với mối quan hệ thân cận giữa ông Trump và ông Hassett, nếu ông Hassett trở thành Chủ tịch Fed tiếp theo, chính sách tiền tệ của Fed có thể chịu ảnh hưởng đáng kể từ Nhà Trắng.
Căng thẳng giữa chính quyền ông Trump và Fed đã tăng cao trong mùa hè năm nay, khi vị Tổng thống tìm cách sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook vì cáo buộc bà có hành vi gian lận về khoản vay thế chấp nhà. Bà Cook đã phủ nhận các cáo buộc và hiện đang kiện ông Trump. Vụ kiện này được đánh giá là quan trọng vì sẽ kiểm tra giới hạn khả năng của Fed trong việc thiết lập lãi suất mà không chịu áp lực từ Nhà Trắng.
Nga ngày 4/12 lên tiếng cảnh báo rằng nếu Liên minh châu Âu (EU) sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine, hành động đó sẽ bị xem là tương đương với lý do chính đáng cho chiến tranh...
Năm nay, tổng số lao động mất việc trong các đợt sa thải được công bố ở Mỹ đã vượt con số 1 triệu người - theo một báo cáo được công ty tư vấn Challenger, Gray & Christmas công bố ngày 4/12...
Tổng tài sản của các tỷ phú trên toàn cầu đạt 15,8 nghìn tỷ USD, một con số lớn chưa từng thấy...
Hai dự án mới này tại Fiji và Tonga được tài trợ bởi Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (WB) trong khuôn khổ Khung Hợp tác Toàn diện (FMRF) phản ánh mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa ADB và WB trong hỗ trợ các dự án công...
Ngành rượu vang Pháp, vốn là một trong những biểu tượng kinh tế và văn hóa của đất nước này, đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua. Sự sụt giảm tiêu thụ, những căng thẳng địa chính trị và đặc biệt là ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đã khiến nhiều vùng trồng nho trọng điểm rơi vào tình trạng khó khăn...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: