Tổng thống Trump tuyên bố sẽ sớm đề cử ứng viên cho ghế Chủ tịch Fed

Phát biểu ngày 2/12, ông Trump tiết lộ rằng quá trình lựa chọn người thay thế ông Jerome Powell - Chủ tịch Fed hiện tại, người sẽ chính thức kết thúc nhiệm kỳ 8 năm vào tháng 5/2026 - đang tiến gần đến hồi kết. Ông Trump nói ông dự kiến sẽ công bố quyết định của mình vào đầu năm sau.

Trong một sự kiện tại Nhà Trắng, ông Trump đã giới thiệu ông Kevin Hassett, một cố vấn kinh tế hàng đầu của Chính phủ Mỹ, như một ứng viên tiềm năng cho vị trí này.

"Tôi đoán rằng một ứng viên tiềm năng cho vị trí Chủ tịch Fed cũng đang có mặt ở đây”, hãng tin Reuters dẫn lời ông Trump khi giới thiệu Hassett. Ông cũng nhấn mạnh rằng ông Hassett là một người được nể trọng và bày tỏ sự cảm ơn đối với ông Hassett vì những đóng góp trên cương vị người đứng đầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia (NEC).

Trước đó cùng ngày, tại một cuộc họp nội các được phát trực tiếp, ông Trump cho biết quá trình tìm kiếm Chủ tịch Fed đã rút gọn lại còn một ứng viên sau khi xem xét khoảng 10 ứng viên. Tuy nhiên, ông cho biết việc thông báo chính thức sẽ phải chờ đến năm 2026. Mấy ngày gần đây, chính quyền ông Trump đã phát tín hiệu rằng việc đề cử có thể diễn ra trước Giáng sinh.

Mối quan hệ giữa ông Trump với ông Powell đã giảm xuống mức thấp trong nhiệm kỳ tổng thống này của ông Trump, khi ông chủ Nhà Trắng đã nhiều lần chỉ trích Powell vì không giảm lãi suất nhanh hơn.

Ông Hassett có vẻ là đang ứng viên hàng đầu, nhưng ông Trump cho biết ông không phải là lựa chọn đầu tiên mà ông nghĩ đến cho ghế Chủ tịch Fed. Trước đây, ông Trump đã bày tỏ mong muốn ông Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, đảm nhận vị trí này, song ông Bessent đã từ chối.

Sau khi rời cương vị Chủ tịch Fed, ông Powell vẫn có thể tiếp tục giữ vị trí một thống đốc của ngân hàng trung ương này đến tháng 1/2028. Việc đề cử ông Hassett hay bất kỳ ai thay ông Powell ở vị trí Chủ tịch cũng cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Ông Hassett cũng có thể thay thế ông Stephen Miran, một đồng minh khác của Tổng thống Trump, người dự kiến sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại Hội đồng Thống đốc Fed vào đầu năm sau.

Theo nhận định của giới phân tích, với mối quan hệ thân cận giữa ông Trump và ông Hassett, nếu ông Hassett trở thành Chủ tịch Fed tiếp theo, chính sách tiền tệ của Fed có thể chịu ảnh hưởng đáng kể từ Nhà Trắng.

Căng thẳng giữa chính quyền ông Trump và Fed đã tăng cao trong mùa hè năm nay, khi vị Tổng thống tìm cách sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook vì cáo buộc bà có hành vi gian lận về khoản vay thế chấp nhà. Bà Cook đã phủ nhận các cáo buộc và hiện đang kiện ông Trump. Vụ kiện này được đánh giá là quan trọng vì sẽ kiểm tra giới hạn khả năng của Fed trong việc thiết lập lãi suất mà không chịu áp lực từ Nhà Trắng.