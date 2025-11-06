Tổng thu ngân sách Huế đạt 11.800 tỷ đồng, GRDP dự kiến tăng 9 – 9,5% năm 2025

Ngày 5/11/2025, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10, kết nối trực tuyến với 40 xã, phường. Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định chủ trì phiên họp, đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội, tiến độ đầu tư và công tác phòng chống thiên tai...

Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế, ông La Phúc Thành, cho biết 10 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách thành phố Huế đạt 11.800 tỷ đồng, bằng 92,5% dự toán và tăng 20,7% so cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 31.255 tỷ đồng, tăng gần 20%; giải ngân đầu tư công đạt 61,4% kế hoạch, cao hơn mức trung bình cả nước.

10 tháng đầu năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,8%, trong đó sản xuất ô tô tăng 4,2 lần, găng tay tăng 4,9 lần, điện sản xuất tăng 51,7%; kim ngạch xuất khẩu đạt 32 triệu USD từ 9 dự án FDI cấp mới; Thành phố có 887 doanh nghiệp mới, tăng 37%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 54.581 tỷ đồng, tăng 15,1%; vốn huy động 87.300 tỷ đồng, dư nợ tín dụng 89.400 tỷ đồng; du lịch đón 5,4 triệu lượt khách, doanh thu đạt 10.700 tỷ đồng, tăng 60%.

Toàn cảnh cuộc họp

Mưa lũ cuối tháng 10 gây thiệt hại đáng kể cho nông nghiệp và du lịch, khiến tăng trưởng GRDP năm 2025 dự kiến đạt 9 – 9,5%, thấp hơn mục tiêu 10%. Thành phố đang tập trung khắc phục hạ tầng, đê điều, sạt lở bờ sông, bờ biển và hỗ trợ sản xuất vụ Đông Xuân 2025 – 2026.

Chủ tịch Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị rà soát chương trình hành động, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, đẩy nhanh các dự án trọng điểm (như Kim Long Motor giai đoạn 2, Kanglongda giai đoạn 2) và các công trình phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Thành phố phấn đấu thành lập thêm 1.000 doanh nghiệp, thu ngân sách năm 2025 đạt 15.700 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định cũng yêu cầu tập trung giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm, tăng cường phối hợp giữa ban quản lý và địa phương; sớm hoàn thiện cơ chế phối hợp để tránh chồng chéo. “Cùng với thúc đẩy sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, Huế sẽ giữ vững mục tiêu tăng trưởng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới,” ông Định nhấn mạnh.