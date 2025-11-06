Tổng thu ngân sách Huế đạt 11.800 tỷ đồng, GRDP dự kiến tăng 9 – 9,5% năm 2025

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
Thiên Anh
06/11/2025, 11:17
Ngày 5/11/2025, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10, kết nối trực tuyến với 40 xã, phường. Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định chủ trì phiên họp, đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội, tiến độ đầu tư và công tác phòng chống thiên tai...
Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế, ông La Phúc Thành, cho biết 10 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách thành phố Huế đạt 11.800 tỷ đồng, bằng 92,5% dự toán và tăng 20,7% so cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 31.255 tỷ đồng, tăng gần 20%; giải ngân đầu tư công đạt 61,4% kế hoạch, cao hơn mức trung bình cả nước.
10 tháng đầu năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,8%, trong đó sản xuất ô tô tăng 4,2 lần, găng tay tăng 4,9 lần, điện sản xuất tăng 51,7%; kim ngạch xuất khẩu đạt 32 triệu USD từ 9 dự án FDI cấp mới; Thành phố có 887 doanh nghiệp mới, tăng 37%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 54.581 tỷ đồng, tăng 15,1%; vốn huy động 87.300 tỷ đồng, dư nợ tín dụng 89.400 tỷ đồng; du lịch đón 5,4 triệu lượt khách, doanh thu đạt 10.700 tỷ đồng, tăng 60%.
Mưa lũ cuối tháng 10 gây thiệt hại đáng kể cho nông nghiệp và du lịch, khiến tăng trưởng GRDP năm 2025 dự kiến đạt 9 – 9,5%, thấp hơn mục tiêu 10%. Thành phố đang tập trung khắc phục hạ tầng, đê điều, sạt lở bờ sông, bờ biển và hỗ trợ sản xuất vụ Đông Xuân 2025 – 2026.
Chủ tịch Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị rà soát chương trình hành động, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, đẩy nhanh các dự án trọng điểm (như Kim Long Motor giai đoạn 2, Kanglongda giai đoạn 2) và các công trình phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Thành phố phấn đấu thành lập thêm 1.000 doanh nghiệp, thu ngân sách năm 2025 đạt 15.700 tỷ đồng.
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định cũng yêu cầu tập trung giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm, tăng cường phối hợp giữa ban quản lý và địa phương; sớm hoàn thiện cơ chế phối hợp để tránh chồng chéo. “Cùng với thúc đẩy sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, Huế sẽ giữ vững mục tiêu tăng trưởng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới,” ông Định nhấn mạnh.
Chuyển từ cơ chế thuế khoán sang kê khai là giúp minh bạch và hiện đại hóa quản lý thuế. Tuy nhiên, để chính sách đi vào thực tế, cần có lộ trình rõ ràng, cơ chế hỗ trợ cụ thể, đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi…
Giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng theo chi phí nguyên liệu đầu vào và dịch vụ giáo dục các trường ngoài công lập tiếp tục tăng là những nguyên nhân kéo CPI tháng 10 tăng 0,20%...
Giá vàng thế giới bật tăng mạnh trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (5/11), nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng khi xu hướng tăng điểm của thị trường chứng khoán Mỹ bắt đầu bị nghi ngờ...
Tại phiên thảo luận chiều ngày 5/11 trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 10 khóa XV, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ ý kiến khác nhau về đề xuất rút gọn biểu thuế thu nhập cá nhân. Nhiều đại biểu cho rằng thay đổi này sẽ khuyến khích người có thu nhập cao ở lại và đóng góp cho nền kinh tế, song cũng có ý kiến cảnh báo nguy cơ làm tăng gánh nặng thuế đối với người lao động trung lưu…
Các Đại biểu cho rằng Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) cần mở rộng khái niệm lãng phí, không chỉ dừng ở chi tiêu công mà cần bao quát cả lãng phí dữ liệu, tri thức và nguồn nhân lực. Song song, cần siết chặt chế tài, gắn trách nhiệm người đứng đầu và bảo vệ người tố giác để hình thành văn hóa tiết kiệm trong quản trị công…
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: