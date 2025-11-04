Nghệ An: Xuất khẩu tăng gần 40%, thu ngân sách vượt xa kế hoạch

Trong bối cảnh nhiều địa phương gặp khó khăn do thiên tai và biến động thị trường, Nghệ An vẫn ghi nhận kết quả nổi bật khi kim ngạch xuất khẩu tăng gần 40% và thu ngân sách vượt 25% kế hoạch...

Sáng ngày 4/11, tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2025, UBND tỉnh Nghệ An đã đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm.

Tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải cho biết trong tháng 10/2025, các cấp, các ngành của Nghệ An đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ quý 4, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2025 đạt nhiều kết quả khả quan.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, bà con nông dân tập trung thu hoạch vụ Mùa, gieo trồng vụ Đông. Ước đến ngày 25/10/2025, toàn tỉnh gieo trồng hơn 9,37 nghìn ha cây vụ Đông, giảm 27,5% so với cùng kỳ năm 2024 do ảnh hưởng của bão số 10 khiến tiến độ làm đất, gieo trồng bị chậm tại nhiều địa phương. Dù vậy, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản vẫn cơ bản ổn định, đảm bảo cung ứng nguồn thực phẩm cho thị trường.

Ông Trịnh Thanh Hải,Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An, thông tin tại phiên họp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10/2025 của Nghệ An ước tăng 18,42%; lũy kế 10 tháng năm 2025 tăng 16,44% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực tiếp tục ghi nhận mức tăng ấn tượng: khai thác đá xây dựng tăng gần 62%; xi măng tăng hơn 13%; điện sản xuất tăng 30,5%. Đặc biệt, nhóm sản phẩm linh kiện điện tử tiếp tục duy trì sản lượng cao, như micro tăng gấp 2,29 lần, đốc sạc tăng 61,54%, tai nghe không nối với micro tăng 44,09% so với cùng kỳ năm 2024.

Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng ước đạt hơn 144,7 nghìn tỷ đồng, tăng 14,46%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,688 tỷ USD, đạt 92,2% kế hoạch năm và tăng tới 39,8% so với cùng kỳ năm trước – mức tăng trưởng được đánh giá là nổi bật trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Toàn cảnh phiên họp.

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2025 của Nghệ An đạt 22.294 tỷ đồng, vượt 25,8% dự toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thu nội địa đạt 20.600 tỷ đồng, bằng 128,6% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.564 tỷ đồng, tăng 8,2%. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 39.788 tỷ đồng, đạt 94,8% dự toán.

Theo báo cáo, tính đến ngày 20/10/2025, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2025 đã giải ngân 4.730 tỷ đồng, đạt 43,41% kế hoạch, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024 (đạt 64,25%). Trong đó, nguồn vốn đầu tư công tập trung giải ngân 1.903 tỷ đồng, bằng 40,52% kế hoạch được giao. Đây là một trong những tồn tại lớn cần được khắc phục trong 2 tháng cuối năm nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm.

Ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đề nghị đẩy nhanh việc bàn giao dự án. Ngành Xây dựng rà soát xác định, phân loại những khó khăn, vướng mắc đặc thù báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ

Tính đến ngày 30/10/2025, Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 63 dự án mới và điều chỉnh 168 lượt dự án, với tổng vốn cấp mới và tăng thêm đạt 37.039 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng khi có 19 dự án mới với tổng vốn đăng ký 301,9 triệu USD, chiếm hơn 55% tổng vốn đầu tư cấp mới; 15 dự án điều chỉnh vốn với mức tăng 675,3 triệu USD, nâng tổng vốn FDI cấp mới và điều chỉnh trong năm lên 977,2 triệu USD.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh nhấn mạnh: thời gian còn lại của năm không nhiều, do đó các cấp, các ngành phải phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, hành động quyết liệt để hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị chủ động theo dõi sát tình hình, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện dự án, sớm đưa vào hoạt động. Cùng với đó, cần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống Nhân dân và khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ cũng yêu cầu tăng cường triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm, kiểm soát chặt giá cả thị trường, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách năm 2025 đạt trên 26.000 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế đạt 9%, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của Nghệ An trong nhiệm kỳ tới.