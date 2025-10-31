TP. Hồ Chí Minh bứt phá thu ngân sách 10 tháng 2025

Thu ngân sách TP. Hồ Chí Minh 10 tháng 2025 tăng mạnh, trong đó thu nội địa ước đạt gần 468.400 tỷ đồng nhờ các khoản thu đột biến từ đất đai. Song song với đà phục hồi, Thành phố cần động lực mạnh hơn từ đầu tư công và tiêu dùng nội địa để duy trì đà tăng trưởng…

Sáng 31/10, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức Phiên họp về kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 11 năm 2025.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thọ cho biết đây là kỳ họp đầu tiên sau khi Thành phố tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 và cũng là thời điểm cận kề để đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội của năm 2025

THU NỘI ĐỊA TĂNG MẠNH TỪ NGUỒN THU ĐẤT ĐAI

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tài Chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước 10 tháng đầu năm 652.509 tỷ đồng, đạt 97,2% dự toán Trung ương giao, đạt 93,6% dự toán HĐND Thành phố giao và bằng 115,5% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 155.017 tỷ đồng, đạt 53,1% so với dự toán và bằng 163,9% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa tiếp tục là điểm sáng, lũy kế 10 tháng ước đạt 468.399 tỷ đồng, đạt 98,5% dự toán và bằng 122,5% so cùng kỳ, với 16/18 khoản thu đạt và vượt tiến độ.

Kết quả này có được chủ yếu do phát sinh các khoản thu đột biến từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Đặc biệt là khoản nộp từ dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (21.700 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 5.655 tỷ đồng tiền thuê đất).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại phiên họp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Trong 10 tháng qua, TP. Hồ Chí Minh có hơn 47.500 doanh nghiệp thành lập mới (giảm 6,4% so với cùng kỳ) với số vốn hơn 871.000 tỷ đồng (tăng hơn 114% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể cũng ở mức cao, với 5.883 đơn vị (tăng hơn 39% so với cùng kỳ), hơn 34.500 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (tăng hơn 11% so với cùng kỳ).

Đến hết tháng 10, TP. Hồ Chí Minh thu hút được khoảng 7,23 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 28,67% so với cùng kỳ. Trong đó, gần 1.500 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn hơn 1,4 tỷ USD.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước đạt 172.272 tỷ đồng, tăng 13,0% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 10 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.574.515 tỷ đồng, tăng 15,0% so với cùng kỳ năm 2024.

Hoạt động xuất nhập khẩu của Thành phố trong 10 tháng đầu năm 2025 tiếp tục ghi nhận tín hiệu phục hồi. Kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp Thành phố qua cảng, cửa khẩu cả nước lũy kế 10 tháng ước đạt 76,23 tỷ USD, tăng 4,87% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch nhập khẩu lũy kế 10 tháng ước đạt 80,87 tỷ USD, tăng 5,0% so với cùng kỳ năm 2024.

"Những chỉ số cho thấy doanh nghiệp đang đẩy mạnh nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong nước cuối năm. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu đang đối mặt với thách thức lớn từ việc Hoa Kỳ áp dụng mức thuế đối ứng 20% từ ngày 7/8/2025, làm tăng chi phí, giảm lợi thế cạnh tranh về giá của hàng Việt Nam tại thị trường này", Phó Giám đốc Sở Tài Chính cho biết.

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Trong lĩnh vực công nghiệp, các ngành công nghiệp trọng yếu đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 ước tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 10 tháng năm 2025, IIP ước tăng 7,5% so với cùng kỳ.

"Sản xuất công nghiệp nối tiếp đà tăng tích cực, đóng góp lớn vào tăng trưởng GRDP quý 4/2025. Triển vọng cuối năm được đánh giá khả quan khi nhu cầu tiêu dùng nội địa tiếp tục phục hồi và các ngành chủ lực tiếp tục duy trì tốc độ tăng hai con số", ông Hoàng Vũ Thảnh nhận định.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài Chính Hoàng Vũ Thảnh, 4 ngành công nghiệp trọng điểm có tăng trưởng khá tốt, đa số các ngành vượt mức chung của toàn ngành công nghiệp.

Về tình hình thực hiện vốn đầu tư công, tính đến hết ngày 24/10/2025, giải ngân của Thành phố là 62.741 tỷ đồng đạt tỷ lệ 52,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. "Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, đòi hỏi nỗ lực rất lớn trong các tháng cuối năm", ông Hoàng Vũ Thảnh cho biết thêm.

CẦN THÊM ĐỘNG LỰC ĐỂ BỨT PHÁ

Phân tích thêm, Trưởng Thống kê TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng nhận định 10 tháng qua, kinh tế Thành phố vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhưng thiếu các động lực mạnh để bứt phá, hoàn thành mục tiêu cả năm.

Lạm phát đang giảm nhiệt, môi trường đầu tư có cải thiện, tuy nhiên, hai động lực chính là xuất khẩu và đầu tư vẫn ở mức thấp. Ông Hoàng cho rằng Thành phố cần tăng cường động lực từ tiêu dùng nội địa để thúc đẩy mối liên kết giữa sản xuất, thu nhập và chi tiêu.

“Động lực tiêu dùng vẫn là thiết yếu hiện nay, phải tập trung khuyến mãi cuối năm trên không gian mới, khuyến khích thương mại điện tử, thúc đẩy tổng cầu và hàng hóa. Vì chỉ có tiêu dùng mới tạo ra sản xuất, người dân có thu nhập và ngược lại sẽ hỗ trợ lại tiêu dùng”, ông Nguyễn Khắc Hoàng cho biết.

Đồng thời, cần đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, rà soát và tích hợp các đề án trọng điểm, khai thác hiệu quả tài sản công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo bộ máy chính quyền hai cấp hoạt động trơn tru. Với tiến độ hiện nay, để đạt kế hoạch, trong 2 tháng cuối năm, Thành phố phải giải ngân mỗi tháng khoảng 24% tổng vốn được giao.