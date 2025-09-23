TONMATPAN sản xuất thành công Panel PIR chuẩn “xanh” quốc tế
Thu Ngân
23/09/2025, 10:31
Lần đầu tiên tại Việt Nam sản xuất thành công dòng panel vừa thân thiện với môi trường và người sử dụng, lại sở hữu khả năng cách nhiệt vượt trội do TONMATPAN nghiên cứu và thực hiện.
SẢN PHẨM ĐỘT PHÁ: PANEL PIR SỬ DỤNG HFO ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
Nhà máy TONMATPAN (thuộc TONMAT Group) vừa công bố sản xuất thành công Panel PIR (Polyisocyanurate) sử dụng HFO (Hydrofluoroolefin), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong ngành vật liệu xây dựng Việt Nam. Đây là lần đầu tiên thị trường có một dòng panel hội tụ đủ ba yếu tố: thân thiện môi trường, an toàn sản xuất và cách nhiệt vượt trội.
Điểm đặc biệt của HFO là chỉ số GWP (Global Warming Potential) cực thấp, không phá hủy tầng ozone, qua đó giúp giảm đáng kể tác động đến biến đổi khí hậu. Đồng thời, HFO đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất và ứng dụng: không cháy nổ, không độc hại, không ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động cũng như người sử dụng cuối cùng.
Kết quả thí nghiệm cho thấy: panel PIR thông thường có hệ số dẫn nhiệt (Lambda λ) từ 0,020 – 0,022 W/m·K, trong khi Panel PIR HFO của TONMATPAN đạt mức 0,01837 W/m·K – thấp nhất hiện nay tại Việt Nam. Hệ số dẫn nhiệt càng thấp thì khả năng cách nhiệt càng cao, nhờ đó sản phẩm giúp giảm thất thoát năng lượng, tiết kiệm chi phí vận hành công trình.
Không chỉ vượt trội về hiệu quả cách nhiệt, Panel PIR HFO còn có độ bền cơ học cao, chống cháy, chống ẩm, tuổi thọ lâu dài trong nhiều điều kiện khắc nghiệt. Với bề mặt nhẵn, sáng và tính thẩm mỹ cao, sản phẩm phù hợp cho cả công trình công nghiệp lẫn dân dụng, thương mại hiện đại.
THỊ TRƯỜNG GIA TĂNG NHU CẦU VẬT LIỆU “XANH”
Trên toàn cầu, các quốc gia đang nỗ lực hướng tới mục tiêu Net Zero – phát thải ròng bằng 0, trong đó vật liệu xây dựng xanh đóng vai trò then chốt. Nhiều thị trường phát triển đã áp dụng tiêu chuẩn khắt khe về năng lượng và môi trường, đòi hỏi vật liệu vừa tiết kiệm, vừa an toàn, vừa thân thiện.
Tại Việt Nam, nhu cầu này ngày càng rõ nét. Quá trình đô thị hóa nhanh chóng cùng sự bùng nổ của các khu công nghiệp, logistics, trung tâm thương mại và các dự án nhà ở cao cấp đã làm gia tăng đòi hỏi về giải pháp vật liệu cách nhiệt – bảo ôn hiệu quả và bền vững. Và sandwich panel đang dần trở thành một vật liệu xây dựng chiến lược.
Sandwich panel giúp giảm từ 20 đến 40% điện năng tiêu thụ trong vận hành nhờ hệ số truyền nhiệt rất thấp (từ < 0,020 đến 0,040 W/m²K). Việc sử dụng sandwich panel giúp giảm phát thải CO₂ gián tiếp thông qua việc tiết kiệm điện năng cho hệ thống làm mát và bảo quản. Bên cạnh đó, sandwich panel cho phép thi công lắp ghép nhanh hơn 40 đến 60% so với vật liệu truyền thống, giúp giảm thời gian thi công, nhân lực và chi phí vận hành dài hạn.
Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Panel PIR sử dụng HFO do TONMATPAN phát triển được kỳ vọng sẽ trở thành lời giải cho bài toán năng lượng và môi trường trong xây dựng hiện đại. Với ưu thế nổi bật, Panel PIR sử dụng HFO của TONMATPAN được đánh giá là giải pháp chiến lược cho nhiều công trình: kho lạnh, kho bảo quản thực phẩm: duy trì nhiệt độ ổn định, tiết kiệm điện năng; nhà máy chế biến, sản xuất: an toàn vận hành, giảm chi phí năng lượng; nhà xưởng, trung tâm logistics: quy mô lớn, cần độ bền và hiệu quả cao; công trình dân dụng, thương mại: siêu thị, văn phòng, dự án xanh… nơi đề cao tiết kiệm năng lượng và thẩm mỹ…
Ông Trần Trung Kiên – Phó Giám đốc Ban Thương mại Quốc tế TONMATPAN – chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi đã làm chủ được nguồn nguyên liệu xanh, an toàn và thân thiện môi trường như HFO, qua đó sản xuất thành công Panel PIR với chỉ số cách nhiệt tốt nhất Việt Nam hiện nay. Đây là nền tảng quan trọng giúp TONMATPAN trở thành lựa chọn hàng đầu cho các dự án FDI tại Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội lớn để chinh phục những thị trường có tiêu chuẩn khắt khe về vật liệu xanh như EU, Nhật Bản hay Mỹ.”
SẢN XUẤT XANH, HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI BỀN VỮNG
Việc sản xuất thành công Panel PIR sử dụng HFO không chỉ giúp TONMATPAN mở rộng danh mục sản phẩm chất lượng cao, mà còn là minh chứng cho cam kết lâu dài của TONMATPAN và TONMAT Group với con đường phát triển bền vững. Đây không chỉ là một bước tiến về mặt công nghệ, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của Tập đoàn trong việc đồng hành cùng mục tiêu giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng và phát triển nền kinh tế xanh của Việt Nam.
Ông Hà Văn Lũng – Phụ trách sản xuất TONMATPAN – nhấn mạnh: “Đây là bước đi chiến lược của chúng tôi trong việc kiến tạo các công trình hiện đại, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường. Thành công này khẳng định năng lực nghiên cứu, đổi mới công nghệ của TONMATPAN, đồng thời góp phần nâng tầm ngành vật liệu cách nhiệt Việt Nam.”
Trong chặng đường sắp tới, TONMATPAN tiếp tục đầu tư vào công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản xuất xanh và giảm phát thải. Không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu trong nước, TONMATPAN còn đặt mục tiêu trở thành thương hiệu tiên phong mang các sản phẩm cách nhiệt xanh “Made in Vietnam” ra thị trường quốc tế, hướng tới các khu vực có tiêu chuẩn khắt khe như EU, Nhật Bản, Mỹ… Điều này vừa khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt trên bản đồ vật liệu xây dựng toàn cầu, vừa góp phần lan tỏa giá trị của sự phát triển bền vững cho cộng đồng và xã hội.
