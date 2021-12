Top 10 startup được vinh danh Triển vọng Tương lai tại Tin Dùng Việt Nam 2021

Trong những năm gần đây, các xu hướng công nghệ mới đã và đang phát triển nở rộ và có ảnh hưởng sâu rộng lên tất cả các lĩnh vực của đời sống, xã hội. Đặc biệt, trong diễn biến dịch Covid-19, ứng dụng công nghệ mới cùng các mô hình số hóa còn được thúc đẩy với tốc độ nhanh và mạnh hơn bao giờ hết.

Vì lẽ đó, chương trình Tin Dùng Việt Nam năm nay lần đầu tiên tổ chức lễ công bố và vinh danh Top 10 sản phẩm – dịch vụ Triển vọng Tương lai. Các đại diện được lựa chọn kỹ càng bởi Hội đồng Ban giám khảo đến từ Tạp chí Kinh Tế Việt Nam, VnEconomy kết hợp với Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Ban phát triển thị trường Techfest Connect 2021, Trung tâm Kết nối Công nghệ Tương lai và Quỹ Đầu tư Công nghệ Tương lai.

Trong danh sách các sản phẩm dịch vụ Triển vọng Tương lai được vinh danh trong chương trình diễn ra chiều 18/12, có những startup công nghệ tiêu biểu giúp đóng góp vào quá trình chuyển đổi số của nhiều ngành dịch vụ quan trọng, trong đó một số đơn vị thậm chí đã gọi được vốn đầu tư lên tới hàng chục triệu đô la từ các quỹ đầu tư quốc tế.

STARTUP HUY ĐỘNG THÀNH CÔNG HÀNG CHỤC TRIỆU ĐÔ LA

Cụ thể, đại diện của Công ty cổ phần phần mềm Citigo, đơn vị phát triển nền tảng KiotViet là đơn vị đầu tiên được lựa chọn để vinh danh trong Top 10 các dịch vụ, sản phẩm tiềm năng tương lai.

KiotViet là đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm trọn bộ cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Toàn bộ phần mềm giải pháp quản lý cho doanh nghiệp của startup này bao gồm các dịch vụ như POS (quản lý bán hàng), quản trị hàng tồn kho, CRM (quản lý khách hàng) và quản lý nhân viên cho hơn 150.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.

KiotViet là đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm trọn bộ cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Sự chuyển dịch sang nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam được phản ánh qua sự mở rộng nhanh chóng của nền kinh tế Internet, ước tính đạt 52 tỷ đô la vào năm 2025. Trong khi quá trình chuyển đổi này, 40% của nền kinh tế Việt Nam bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, những doanh nghiệp hiếm khi có đủ nguồn lực hoặc chuyên môn để bắt tay vào chuyển đổi số. Ngoài ra, ngành bán lẻ chiếm hơn 60% GDP ở Việt Nam có tốc độ tăng trưởng các năm qua đều ở mức hai chữ số.

Những yếu tố này tạo cơ hội lớn cho các doanh nghiệp cung cấp giải pháp bán hàng như KiotViet. Đầu tháng 9 vừa qua, startup này đã huy động vốn thành công 45 triệu đô la cho vòng Series B từ các các quỹ đầu tư ngoại.

Bên cạnh KiotViet, Công ty CP Lozi Việt Nam, đơn vị phát triển nền tảng Loship cũng là đại diện lọt Top Triển vọng Tương lai tương lai của Tin Dùng Việt Nam 2021.

Loship là startup giao thức ăn và giao hàng tức thì trong 1 giờ tăng trưởng rất nhanh ở Việt Nam. Nền tảng này giúp giải quyết nhu cầu đặt mua và nhận hàng ngay lập tức của người Việt trong cuộc sống bằng mạng lưới phân phối hiệu quả của mình với đa dạng dịch vụ. Thành lập từ năm 2017, đến nay đội ngũ Loship gồm 80.000 tài xế và 210.000 đối tác cửa hàng phục vụ gần 3 triệu khách hàng tại 11 thành phố lớn của Việt Nam.

Loship là startup giao thức ăn và giao hàng tức thì trong 1 giờ tăng trưởng rất nhanh ở Việt Nam

Loship cũng là một trong những startup Việt lọt top 100 startup và công ty nhỏ đáng mong đợi ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Forbes và gọi vốn thành công 12 triệu USD cho vòng Pre-Series C trong năm 2021.

SỰ NỔI LÊN CỦA CÁC STARTUP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VÀ Y TẾ

Khi Covid-19 còn diễn biến phức tạp trên toàn cầu, các nền tảng công nghệ giáo dục và y tế đã những đóng góp quan trọng trong việc hỗ trợ cuộc sống của con người. Trong số Top 10 được vinh danh cũng xuất hiện nhiều đại diện từ các Edtech (startup công nghệ giáo dục. Cụ thể, Công ty Cổ phần giáo dục Educa Corporation, đơn vị phát triển sản phẩm Edupia và Công ty Cổ phần Số 1 Công nghệ Giáo dục, đơn vị phát triển sản phẩm Dino Đi học là hai Edtech lọt Top được vinh danh tại hạng mục Triển vọng Tương lai tại Tin Dùng Việt Nam 2021.

Edupia là nền tảng Tiếng Anh online chất lượng cao cho học sinh tiểu học.Sau 3 năm ra mắt, Edupia ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh chóng với 500.000 người dùng trả phí, trở thành thương hiệu hàng đầu trên thị trường Tiếng Anh online. Startup này cũng đã gọi vốn thà̀nh công 2 triệu USD cho vòng series A từ quỹ đầu tư Redefine Capital Fund có trụ sở ở Singapore trong năm nay.

Trong khi đó, Dino Đi học là ứng dụng giáo dụng áp dụng phương thức game-based learning lên chương trình mới của Bộ Giáo dục – Đào tạo dành riêng cho trẻ từ 3-6 tuổi để sẵn sàng hành trang và kiến thức vào lớp 1. Ứng dụng cung cấp 1.000+ hoạt động học sáng tạo, lôi cuốn để mang lại trải nghiệm học tập hiệu quả nhất cho trẻ. Dino Đi học từng đạt giải Quán quân cuộc thi: Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo Edtech 2021 và Giải Ba cuộc thi Viet Solution 2021 do Viettel tổ chức.

Bên cạnh các Edtech, Top 10 sản phẩm – dịch vụ Triển vọng Tương lai ghi nhận sự góp mặt của các startup ở mảng công nghệ y tế và chăm sóc sức khỏe trong đó có Công ty INNOVACARE INC - đơn vị sản xuất khẩu trang y tế trong suốt KRYSTAL. NNOVACARE INC. Đây công ty chuyên sản xuất thiết bị đeo và thiết bị bảo vệ cho sức khỏe có trụ sở tại Canada cùng nhà máy, dây chuyền công nghệ sản xuất tại Việt Nam.

KRYSTAL với cơ chế bộ lọc rời, có thể tái sử dụng nhiều lần là khẩu trang y tế trong suốt bằng nhựa đầu tiên trên thế giới diệt được 99.97% virus SARS-Cov-2 trong vòng 1 giờ, khả năng kháng khuẩn trên 99.99% và khả năng lọc bụi mịn trên 99.6%. Sản phẩm có thể dùng lâu dài, giúp hạn chế rác thải hơn 300 lần so với khẩu trang y tế thông thường và bảo vệ môi trường và được ưa chuộng ở các thị trường Bắc Mỹ. Sản phẩm đã được Bộ Y Tế Canada công nhận là thiết bị y tế loại 1, bộ y tế Việt Nam chấp nhận lưu hành là thiết bị y tế loại A.

KRYSTAL với cơ chế bộ lọc rời, có thể tái sử dụng nhiều lần là khẩu trang y tế trong suốt bằng nhựa đầu tiên trên thế giới diệt được 99.97% virus SARS-Cov-2 trong vòng 1 giờ

Một đại diện cũng đến từ lĩnh vực hóa dược được vinh danh tại hạng mục này là Đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ Mới Nhật Hải OIC New. OIC New là doanh nghiệp khoa học công nghệ chuyên nghiệp nghiên cứu về Nano trong lĩnh vực hóa dược, thị trường mục tiêu là các sản phẩm thực phẩm chức năng, nguyên liệu thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung cho ngành chăn nuôi OIC. Công ty đã có hơn 100 nghiên cứu đã thành công, được cấp 15 Sáng chế bởi Cục Sở hữu Trí Tuệ và đã có 1 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học công nghệ chuyên ngành Nano Quốc tế.

NHỮNG Ý TƯỞNG VÀ CÔNG TY KHỞI NGHIỆP TRẺ, TIỀM NĂNG

Bên cạnh đó, cũng có những gương mặt là các ý tưởng kinh doanh, hay startup non trẻ nhưng có nhiều tiềm năng phát triển và có khả năng thích ứng, vượt qua các thách thức của bối cảnh đại dịch như The Endless Journey Of Vietnamese Gifts, đơn vị phát triển Trà Hoa Vàng Đảo Phú Quốc; Ivenue (từng được biết đến là Baselive)- nền tảng sự kiện trực tuyến All-In-One đến từ Công ty CP Giáo Dục và Công Nghệ Get Ins; Công ty TNHH ESBT, đơn vị phát triển Salework - một hệ sinh thái bao gồm các ứng dụng đám mây giúp các nhà bán hàng trên các sàn thương mại điện tử và kinh doanh online vận hành và quản lý doanh nghiệp của mình một cách hiệu quả, khoa học và Công ty CP Công nghệ ILott, đơn vị phát triển nền tảng Hanoma - nền tảng mua bán các máy móc và phụ tùng thiết bị hạng nặng hàng đầu Việt Nam..

Việt Nam đã xây dựng được hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đứng thứ 3 tại khu vực ASEAN. “Đây là những gương mặt và đại diện cho các startup trẻ và tiềm năng, bên cạnh những đại diện lớn hơn của các tập đoàn được vinh danh tại Tin Dùng Việt Nam 2021. Những startup trẻ và triển vọng này cũng là một thành phần quan trọng trong nền kinh tế tương lai của Việt Nam”, ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) chia sẻ.

Ông Quất cũng bày tỏ sự tin tưởng những startup được vinh danh tại hạng mục Triển vọng Tương lai của Tin Dùng Việt Nam 2021 sẽ làm nên những đột phá với sức trẻ của mình, và sự hỗ trợ của các trường, các viện… “Và các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đã được tôn vinh tại Tin Dùng Việt Nam 2021 cũng hoàn toàn có thể trở thành đối tác, nhà đầu tư… và cùng mạnh tay nâng đỡ các startup này để cùng xây dựng “một tương lai của Việt Nam”, ông Quất nói thêm.