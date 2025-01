TP.HCM kỳ vọng vào doanh thu du lịch Tết Nguyên đán

Mới đây, Tripadvisor đã chính thức công bố kết quả Travelers' Choice Awards - giải thưởng thường niên nhằm ghi nhận những điểm đến, cơ sở lưu trú và nhà hàng có chất lượng dịch vụ xuất sắc. Hạng mục đầu tiên của giải thưởng năm 2025 mang tên "Best of the Best Destinations".

Hạng mục này bao gồm 5 tiểu mục chính: Điểm đến hàng đầu (Top Destinations); Điểm đến thịnh hành (Trending Destinations); Điểm đến văn hóa (Culture Destinations); Điểm đến ẩm thực (Food Destinations) và Điểm đến trăng mật (Honeymoon Destinations).

Theo đó, Hà Nội, Hội An và TP.HCM là các đại diện của Việt Nam vinh dự được nền tảng du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới vinh danh. Hà Nội được đánh giá cao khi xếp thứ 7 trong danh sách Điểm đến hàng đầu (Top Destinations) năm nay. Hội An xếp thứ 11 trong danh sách. Còn TP.HCM là đại diện của Việt Nam góp mặt trong tiểu mục những Điểm đến thịnh hành (Trending Destinations).

TP.HCM đặt mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế và 45 triệu lượt khách nội địa trong năm 2025.

Với những kết quả tích cực của năm 2024, hiện ngành du lịch TP.HCM đang tiếp tục làm mới các sản phẩm, tăng trải nghiệm để thu hút du khách. Dịp Tết Nguyên Đán này, ngành du lịch thành phố đã phối hợp với ngành văn hóa - thể Thao tổ chức các sự kiện chào năm mới cũng như xúc tiến chào bán những sản phẩm du lịch mới. Đây là tiền đề quan trọng để TP.HCM đạt mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế và 45 triệu lượt khách nội địa với tổng doanh thu ước đạt 260.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Chẳng hạn, tour ngắn vừa nghe hát bội vừa ngắm toàn cảnh thành phố 360 độ là sản phẩm mới vừa được TP.HCM đưa vào khai thác trước thềm Tết Nguyên đán. Với mỗi tour kéo dài 45 phút, công ty cho biết đã bố trí nhân sự, phương tiện để vận hành xuyên suốt các ngày Tết để phục vụ người dân.

"Là chương trình tạo nên sự nhộn nhịp, sinh động trên sông nước TP.HCM, kế thừa và phát huy di sản Sài Gòn 300 năm trên bến dưới thuyền. Chúng tôi cam kết đồng hành với người dân 24/7 và sẽ phục vụ cho khách du lịch ở trong những khung thời gian, những chặng đường tham quan có ý nghĩa nhất", ông Nguyễn Kim Toản, Giám đốc Công ty Thường Nhật, chủ đầu tư Sài Gòn Water Bus chia sẻ.

Trong nỗ lực phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo gắn liền với hệ thống giao thông công cộng, ngay trong dịp Tết Nguyên đán 2025, nhiều công ty lữ hành đã nhanh chóng đưa vào khai thác những sản phẩm du lịch kết hợp tuyến metro số 1 và tham quan thành phố.

Bắt đầu từ ga Bến Thành, chỉ vài phút đi bộ là đến những điểm tham quan quen thuộc như Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (450 m), chợ Bến Thành (350 m), và công viên 23 Tháng 9 (500 m). Cũng từ ga này, du khách có thể tiếp cận Hội trường Thống Nhất và công viên Tao Đàn trong bán kính khoảng một kilomet. Từ ga Nhà hát Thành phố, du khách sẽ dễ dàng tới trụ sở UBND TP.HCM (220 m), phố đi bộ Nguyễn Huệ (300 m), Bưu điện Thành phố, Nhà thờ Đức Bà và đường sách Nguyễn Văn Bình chỉ với hành trình khoảng 550 m.

Trong khi đó, ga Ba Son mở ra các lựa chọn văn hóa thú vị như Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Bảo tàng Địa chất Việt Nam (550 m), và Thảo Cầm Viên Sài Gòn (900 m). Bảo tàng Lịch sử Việt Nam TP.HCM cũng nằm cách ga này chỉ khoảng 1,1 km. Ngoài ra, từ ga Tân Cảng gần cầu Sài Gòn, hành khách có thể đến tòa nhà Landmark 81, khu du lịch Văn Thánh (1,2 km), và khu du lịch Tân Cảng (700 m). Đây đều là những điểm đến phù hợp cho các tour du lịch kết hợp giữa khám phá đô thị hiện đại và thư giãn giữa thiên nhiên xanh mát…

Xe buýt hai tầng kết hợp ngắm hoàng hôn sông Sài Gòn, khám phá Củ Chi hoặc Cần Giờ trong một ngày; hay tuyến du lịch TP.HCM liên kết vùng Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long cũng là các nhóm sản phẩm nội địa được nhiều khách du lịch lựa chọn. Công ty lữ hành này cho biết, bên cạnh các tour đã được lấp đầy thì sẽ sẵn sàng mở thêm các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của du khách trong dịp Tết, đặc biệt là các sản phẩm du lịch đặc trưng của 21 quận huyện, TP Thủ Đức và các tỉnh lân cận.

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty du lịch Vietravel cho hay: "Chúng tôi có hơn 10 bộ sản phẩm chuyên biệt về TP.HCM và khu vực lân cận xung quanh bán kính 300km quanh TP.HCM để đáp ứng nhu cầu của du khách. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các dịch vụ để có thể phục vụ du khách tăng cao khi khách hàng mong muốn từ mọi miền đất nước đến với TP.HCM thưởng ngoạn Tết".

Ngày 18/1 vừa qua, trong khuôn khổ sự kiện "Du lịch, ẩm thực và âm nhạc đường phố Gò Vấp - Chào Xuân 2025", mạng xã hội Food Travel Vietnam đã ra mắt cùng với dự án “Street Food Music”. Theo ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch Công ty cổ phần Travel Network, Foodtravelvietnam.com là mạng xã hội du lịch ẩm thực đầu tiên tại Việt Nam, nơi các tín đồ du lịch và ẩm thực có thể chia sẻ trải nghiệm, tìm kiếm thông tin về các điểm đến độc đáo, khám phá món ăn đặc sắc và tương tác với cộng đồng cùng chung sở thích.

Mạng xã hội này tích hợp nhiều tính năng nổi bật như: Khám phá địa điểm và ẩm thực thông qua bài viết, video và đánh giá từ cộng đồng, giúp người dùng có thể dễ dàng tìm hiểu về các địa danh và món ăn nổi tiếng. Kết nối và chia sẻ từ nền tảng, cho phép người dùng chia sẻ trải nghiệm cá nhân và giao lưu với những người yêu thích du lịch, ẩm thực; gợi ý từ chuyên gia và cộng đồng về các tour du lịch, nhà hàng và quán ăn đặc sản được đánh giá cao, mang đến nguồn cảm hứng và lựa chọn chất lượng cho người dùng.

Trước đó, đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt cũng đã thông báo ra mắt hành trình "Chuyến tàu xuân" để đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp Tết, đặc biệt là mong muốn trải nghiệm tàu vào đêm giao thừa Tết Ất Tỵ 2025 (tức 29 tháng Chạp), bao gồm 2 đoàn tàu SE1 và SE4. Trong đó, SE1 sẽ xuất phát từ ga Hà Nội - TP.HCM lúc 22h10 ngày 28/1 và SE4 khởi hành chiều ngược lại ở ga Sài Gòn 19h30 cùng ngày. Mức giá vẫn tương đồng với các chuyến tàu Tết khác.

"Chuyến tàu là sản phẩm du lịch mới, lần đầu tiên ra mắt vào dịp Tết năm nay và hứa hẹn nhiều trải nghiệm cho hành khách trong và ngoài nước", đại diện đơn vị cho hay. Nhằm tạo sự hứng khởi năm mới, đơn vị bố trí 2 toa xe cộng đồng với thiết kế riêng là những tác phẩm hội họa liên quan đến hoạt động văn hóa, dân gian ngày Tết, chẳng hạn chợ hoa, khu vực viết thư pháp... Bên trong tàu được trang trí hoa mai, hoa đào đại diện cho mùa Tết 2 miền Nam - Bắc. Đây cũng là địa điểm diễn ra các hoạt động văn hóa trong suốt chuyến đi...

Sở Du lịch TP.HCM đánh giá năm 2025 sẽ là một năm bứt phá của du lịch thành phố với các sản phẩm du lịch mới và đa dạng, từ du lịch văn hóa đến các hoạt động khám phá và nghỉ dưỡng. Năm 2024, đã có 6 triệu lượt khách quốc tế và 38 triệu lượt khách nội địa đến TP.HCM, mang về 191.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 18,8% so với năm 2023.