TP. HCM : Thúc đẩy tuân thủ điều trị kháng sinh, chăm sóc sức khỏe người dân

Trong bối cảnh tình trạng kháng kháng sinh đang trở thành một thách thức lớn đối với ngành y tế toàn cầu, Hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh hợp tác cùng Long Châu và Sandoz nâng cao nhận thức, thúc đẩy tuân thủ điều trị kháng sinh, chăm sóc sức khỏe người dân…
Buổi lễ ký kết hợp tác giữa Long
Châu, Sandoz và Hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra chiều 14/4 đánh dấu một
bước tiến quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Với hơn 2.500 nhà
thuốc trên toàn quốc, Long Châu đóng vai trò là "điểm chạm y tế đầu
tiên", giúp lan tỏa thông tin y khoa chính xác và hỗ trợ người dân trong
việc sử dụng kháng sinh an toàn. Sandoz, với chuyên môn toàn cầu và kinh nghiệm
lâu năm trong lĩnh vực dược phẩm, sẽ cung cấp các giải pháp điều trị tiên tiến
và hỗ trợ đào tạo cho đội ngũ dược sĩ của Long Châu.
Một trong những mục tiêu chính của
sự hợp tác này là nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ thông qua
các chương trình đào tạo chuyên sâu. Các khóa học này tập trung vào việc cập nhật
kiến thức về các bệnh lý nhiễm trùng đường hô hấp, chuẩn hóa thực hành dược và
nâng cao kỹ năng tư vấn cho cộng đồng. Hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh có vai trò là
đối tác chuyên gia y tế, sẽ đảm bảo tính chính xác về mặt khoa học cho toàn bộ
tài liệu giáo dục và hỗ trợ chuyển tải các bằng chứng y khoa thành những hướng
dẫn thực tiễn.
Sự hợp tác này không chỉ dừng lại
ở việc cung cấp thông tin và đào tạo, mà còn hướng tới việc xây dựng một hệ
sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn. Bằng cách kết hợp chuyên môn toàn cầu
của Sandoz với mạng lưới rộng khắp của Long Châu, các bên kỳ vọng sẽ tạo ra những
thay đổi tích cực và lâu dài cho cộng đồng. Điều này không chỉ giúp cải thiện kết
quả điều trị cho từng bệnh nhân mà còn góp phần vào nỗ lực bảo vệ sức khỏe cộng
đồng, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết
số 282/NQ-CP của Chính phủ.
Ông Charaf Eddine Kadri, Tổng
Giám đốc Sandoz Việt Nam, nhấn mạnh rằng kết quả điều trị tốt hơn không chỉ bắt
đầu từ việc tiếp cận thuốc mà còn từ sự thấu hiểu và hỗ trợ dành cho bệnh nhân.
Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám
đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc Long Châu, cũng chia
sẻ rằng đội ngũ dược sĩ của Long Châu sẽ không ngừng nỗ lực để trở thành
"tuyến đầu" chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu gia đình Việt Nam. Sự hợp
tác giữa các bên là một bước đi quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm
sóc sức khỏe tại Việt Nam. Với sự cam kết và nỗ lực không ngừng, người dân có
thể kỳ vọng vào một tương lai khỏe mạnh hơn cho cộng đồng, nơi mà mọi người đều
có thể tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng và an toàn.