Trang chủ Dân sinh

TP. HCM : Thúc đẩy tuân thủ điều trị kháng sinh, chăm sóc sức khỏe người dân

Minh Hà

15/04/2026, 10:21

Trong bối cảnh tình trạng kháng kháng sinh đang trở thành một thách thức lớn đối với ngành y tế toàn cầu, Hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh hợp tác cùng Long Châu và Sandoz nâng cao nhận thức, thúc đẩy tuân thủ điều trị kháng sinh, chăm sóc sức khỏe người dân…

Buổi lễ ký kết hợp tác giữa Long Châu, Sandoz và Hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh, chiều 14/4.

Buổi lễ ký kết hợp tác giữa Long Châu, Sandoz và Hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra chiều 14/4 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Với hơn 2.500 nhà thuốc trên toàn quốc, Long Châu đóng vai trò là "điểm chạm y tế đầu tiên", giúp lan tỏa thông tin y khoa chính xác và hỗ trợ người dân trong việc sử dụng kháng sinh an toàn. Sandoz, với chuyên môn toàn cầu và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực dược phẩm, sẽ cung cấp các giải pháp điều trị tiên tiến và hỗ trợ đào tạo cho đội ngũ dược sĩ của Long Châu.

Một trong những mục tiêu chính của sự hợp tác này là nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu. Các khóa học này tập trung vào việc cập nhật kiến thức về các bệnh lý nhiễm trùng đường hô hấp, chuẩn hóa thực hành dược và nâng cao kỹ năng tư vấn cho cộng đồng. Hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh có vai trò là đối tác chuyên gia y tế, sẽ đảm bảo tính chính xác về mặt khoa học cho toàn bộ tài liệu giáo dục và hỗ trợ chuyển tải các bằng chứng y khoa thành những hướng dẫn thực tiễn.

Sự hợp tác này không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin và đào tạo, mà còn hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn. Bằng cách kết hợp chuyên môn toàn cầu của Sandoz với mạng lưới rộng khắp của Long Châu, các bên kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi tích cực và lâu dài cho cộng đồng. Điều này không chỉ giúp cải thiện kết quả điều trị cho từng bệnh nhân mà còn góp phần vào nỗ lực bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

Ông Charaf Eddine Kadri, Tổng Giám đốc Sandoz Việt Nam, nhấn mạnh rằng kết quả điều trị tốt hơn không chỉ bắt đầu từ việc tiếp cận thuốc mà còn từ sự thấu hiểu và hỗ trợ dành cho bệnh nhân.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc Long Châu, cũng chia sẻ rằng đội ngũ dược sĩ của Long Châu sẽ không ngừng nỗ lực để trở thành "tuyến đầu" chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu gia đình Việt Nam. Sự hợp tác giữa các bên là một bước đi quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Với sự cam kết và nỗ lực không ngừng, người dân có thể kỳ vọng vào một tương lai khỏe mạnh hơn cho cộng đồng, nơi mà mọi người đều có thể tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng và an toàn.

