Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4: Không chờ có bệnh mới đi khám

Lần đầu tiên được triển khai trên toàn quốc, Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 được kỳ vọng thúc đẩy thay đổi cách người Việt chăm sóc sức khỏe: từ bị động chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, lấy mỗi người dân làm trung tâm…

Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 9/9/2025 "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân" đã thống nhất chọn ngày 7/4 hằng năm là Ngày Sức khỏe toàn dân.

Nghị quyết đặt ra yêu cầu đột phá về tầm nhìn chính sách: Dịch chuyển tư duy từ chữa bệnh tập trung sang phòng bệnh chủ động, chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ sớm, từ xa.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Tổ chức Y tế Thế giới đã chọn ngày 7/4 hằng năm là Ngày Sức khỏe Thế giới nhằm gửi thông điệp: sức khỏe không phải là điều hiển nhiên, mà là kết quả của sự chăm sóc, phòng ngừa và hành động tập thể.

Đây không chỉ là một ngày kỷ niệm, mà còn là lời kêu gọi hành động, là dịp để các quốc gia, tổ chức và cá nhân cùng nhau nhìn nhận, giải quyết những vấn đề sức khỏe toàn cầu; khuyến khích mỗi người thay đổi thói quen sống, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng tương lai khỏe mạnh hơn cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết từ năm 2026, Việt Nam chính thức chọn ngày 7/4 hằng năm là Ngày Sức khỏe toàn dân. Việc lựa chọn cùng một mốc thời gian với Ngày Sức khỏe Thế giới mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, công bằng và bền vững.

Ngày 7/4 năm nay là cột mốc đầu tiên của Ngày sức khỏe toàn dân được triển khai với chủ đề "Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh". Thông điệp này tiếp tục khẳng định rõ định hướng chuyển từ tư duy tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh; qua đó tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân một cách toàn diện, liên tục theo vòng đời, phù hợp tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW.

Sự kiện với những hoạt động, giải pháp nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông, lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống tích cực đến cộng đồng, vận động người dân thay đổi hành vi theo hướng sống lành mạnh, tăng cường rèn luyện thể chất, chủ động phòng bệnh.

Cùng với đó, huy động sự tham gia của các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, cộng đồng trong việc chăm sóc sức khỏe Nhân dân với những giải pháp thiết thực và cụ thể.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng nhấn mạnh, ngành y tế đang phải đối mặt với nhiều thách thức như mô hình bệnh tật thay đổi, gia tăng các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, tăng huyết áp, đái tháo đường; áp lực già hóa dân số, biến đổi khí hậu, các vấn đề sức khỏe tâm thần và nguy cơ dịch bệnh mới nổi.

Do vậy, phòng bệnh không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó người dân là chủ thể.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ trưởng kêu gọi mỗi người dân chủ động thực hiện những hành động thiết thực. Trong đó, dù cuộc sống bận rộn, nhiều áp lực nhưng mỗi người dân hãy dành thời gian, quan tâm nhiều hơn cho việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của chính mình, trang bị kiến thức, chủ động phòng bệnh.

“Hãy coi việc rèn luyện thân thể, thể dục thể thao thường xuyên là một nhu cầu tự thân, một thói quen hằng ngày. Một cơ thể khỏe mạnh là lá chắn vững chắc nhất trước mọi bệnh tật", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Bên cạnh đó, mỗi người cần xây dựng và thực hành văn hóa sức khỏe, duy trì lối sống khoa học, dinh dưỡng hợp lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, hạn chế thuốc lá, rượu bia và các yếu tố nguy cơ, đồng thời bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, khỏe.

Đặc biệt, Bộ trưởng lưu ý cần thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe, không chờ đến khi có bệnh mới đi khám mà cần chủ động khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh sớm để giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Thông qua Ngày Sức khỏe toàn dân năm 2026, ngành y tế kêu gọi mỗi người dân quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân và gia đình, duy trì lối sống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực, thực hiện dinh dưỡng hợp lý, khám sức khỏe định kỳ, tiêm chủng đầy đủ và chú trọng chăm sóc sức khỏe tinh thần.