9 nhóm giải pháp thực hiện khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân

Nhật Dương

03/04/2026, 15:50

Bộ Y tế xây dựng kế hoạch thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân, trong đó tập trung vào 9 nhóm giải pháp trọng tâm để thực hiện mục tiêu này...

Khám sức khỏe cho người cao tuổi. Ảnh: Tuấn Dũng.

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đã đề cập nội dung “Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế”.

Dự thảo Quyết định của Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân đặt ra 9 nhóm nội dung và tổ chức thực hiện.

Đó là, nghiên cứu, đề xuất các quy định về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân đưa vào dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Phòng bệnh; xây dựng hướng dẫn tổ chức thực hiện khám sàng lọc miễn phí cho các nhóm đối tượng.

Xây dựng hướng dẫn chuyên môn và khám sức khỏe định kỳ cho người dân; xây dựng danh mục bệnh khám sàng lọc miễn phí cho các đối tượng theo lộ trình ưu tiên.

Rà soát, cập nhật, xây dựng hướng dẫn chuyên môn các bệnh thuộc danh mục khám sàng lọc miễn phí cho người dân; xây dựng hệ thống dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử quốc gia; nâng cao năng lực khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho cơ sở y tế.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân tại địa phương; lập Sổ sức khỏe điện tử.

Tại cuộc họp kiểm tra về Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho các đối tượng hôm 2/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần là bước thay đổi lớn trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt có lợi cho người yếu thế, thu nhập thấp.

Không chỉ có lợi cho người dân mà còn mở ra một sự thay đổi lớn trong nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động.

Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, để thực hiện các bước, đảm bảo ý nghĩa nhân văn từ Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị trong khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, không chỉ là yêu cầu chuyên môn y tế mà còn là bài toán lớn về năng lực tổ chức, huy động nguồn lực và điều phối toàn hệ thống.

Bộ trưởng nêu rõ, khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân đảm bảo độ bao phủ, trên nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử, đồng thời, yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp tục chỉnh lý, biên tập chặt chẽ, khoa học, tường minh và mang tính khả thi cao dự thảo Kế hoạch thực hiện, Quyết định hướng dẫn nội dung chuyên môn khi tổ chức thực hiện trong thực tiễn.

Trong đó, chú trọng thiết kế Hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân gắn với tạo lập Sổ sức khỏe điện tử để làm căn cứ khoa học quản lý sức khỏe người dân theo cả vòng đời.

Bộ trưởng cũng yêu cầu với dự thảo Kế hoạch thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân, phải nêu rõ nguồn tài chính, cách thức triển khai, phương án tổ chức thực hiện, nguồn nhân lực, phương pháp khai thác dữ liệu thông tin, lộ trình, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử làm căn cứ phân định hình thức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc theo từng cấp từ Trung ương đến cơ sở.

Phát hiện bệnh lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân

10:21, 24/03/2026

Phát hiện bệnh lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân

Lộ trình triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân

15:02, 20/03/2026

Lộ trình triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho khám sức khỏe định kỳ từ 1/7/2026

11:47, 10/12/2025

Bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho khám sức khỏe định kỳ từ 1/7/2026

Đọc thêm

Lần đầu tiên tổ chức Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4

Lần đầu tiên tổ chức Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4

Đây là lần đầu tiên Ngày Sức khỏe toàn dân được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước. Việc tổ chức sự kiện này nhằm cụ thể hóa định hướng chuyển từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời...

Ma lực khó cưỡng của “cặp đôi” tiền ảo và đa cấp

Ma lực khó cưỡng của “cặp đôi” tiền ảo và đa cấp

Những tháng đầu năm 2026, hàng loạt đường dây tiền ảo núp bóng đa cấp liên tiếp bị cơ quan chức năng bóc gỡ, đánh sập, phơi bày quy mô huy động vốn khổng lồ và mức độ tinh vi của các kịch bản lừa đảo…

Tai nạn lao động gây thiệt hại hơn 14.000 tỷ đồng trong năm 2025

Tai nạn lao động gây thiệt hại hơn 14.000 tỷ đồng trong năm 2025

Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2025, tổng chi phí cho tai nạn lao động và thiệt hại tài sản thống kê chưa đầy đủ trên 14.068 tỷ đồng. Ngoài những tổn thất trực tiếp về kinh tế, tai nạn lao động còn gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người lao động...

Làm rõ việc nhận lương hưu thấp hơn khi đóng bảo hiểm xã hội 15 năm

Làm rõ việc nhận lương hưu thấp hơn khi đóng bảo hiểm xã hội 15 năm

Một số ý kiến băn khoăn khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội giảm xuống còn 15 năm, mức lương hưu sẽ thấp theo. Tuy nhiên, cơ quan Bảo hiểm xã hội khẳng định, người dân không chỉ dừng lại ở việc được nhận lương hưu định kỳ hàng tháng, mà còn đi kèm với nhiều quyền lợi an sinh quan trọng…

Chính thức kích hoạt nền tảng số thi hành án dân sự

Chính thức kích hoạt nền tảng số thi hành án dân sự

Nền tảng số về thi hành án dân sự được xây dựng và vận hành đã hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự tập trung, kết nối, liên thông, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành...

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Thị trường

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Doanh nghiệp

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

eMagazine

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Chứng khoán

2

Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây

Du lịch

3

Một nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ bị đình trệ

Kinh tế số

4

SSI Research và FTSE Russell đưa ra danh sách 30 cổ phiếu tiềm năng thu hút vốn khi chính thức nâng hạng

Chứng khoán

5

Cục Hàng không yêu cầu chủ động phương án khai thác, ứng phó điều chỉnh lịch bay

Đầu tư

