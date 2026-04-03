9 nhóm giải pháp thực hiện khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân

Bộ Y tế xây dựng kế hoạch thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân, trong đó tập trung vào 9 nhóm giải pháp trọng tâm để thực hiện mục tiêu này...

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đã đề cập nội dung “Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế”.

Dự thảo Quyết định của Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân đặt ra 9 nhóm nội dung và tổ chức thực hiện.

Đó là, nghiên cứu, đề xuất các quy định về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân đưa vào dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Phòng bệnh; xây dựng hướng dẫn tổ chức thực hiện khám sàng lọc miễn phí cho các nhóm đối tượng.

Xây dựng hướng dẫn chuyên môn và khám sức khỏe định kỳ cho người dân; xây dựng danh mục bệnh khám sàng lọc miễn phí cho các đối tượng theo lộ trình ưu tiên.

Rà soát, cập nhật, xây dựng hướng dẫn chuyên môn các bệnh thuộc danh mục khám sàng lọc miễn phí cho người dân; xây dựng hệ thống dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử quốc gia; nâng cao năng lực khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho cơ sở y tế.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân tại địa phương; lập Sổ sức khỏe điện tử.

Tại cuộc họp kiểm tra về Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho các đối tượng hôm 2/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần là bước thay đổi lớn trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt có lợi cho người yếu thế, thu nhập thấp.

Không chỉ có lợi cho người dân mà còn mở ra một sự thay đổi lớn trong nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động.

Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, để thực hiện các bước, đảm bảo ý nghĩa nhân văn từ Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị trong khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, không chỉ là yêu cầu chuyên môn y tế mà còn là bài toán lớn về năng lực tổ chức, huy động nguồn lực và điều phối toàn hệ thống.

Bộ trưởng nêu rõ, khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân đảm bảo độ bao phủ, trên nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử, đồng thời, yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp tục chỉnh lý, biên tập chặt chẽ, khoa học, tường minh và mang tính khả thi cao dự thảo Kế hoạch thực hiện, Quyết định hướng dẫn nội dung chuyên môn khi tổ chức thực hiện trong thực tiễn.

Trong đó, chú trọng thiết kế Hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân gắn với tạo lập Sổ sức khỏe điện tử để làm căn cứ khoa học quản lý sức khỏe người dân theo cả vòng đời.

Bộ trưởng cũng yêu cầu với dự thảo Kế hoạch thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân, phải nêu rõ nguồn tài chính, cách thức triển khai, phương án tổ chức thực hiện, nguồn nhân lực, phương pháp khai thác dữ liệu thông tin, lộ trình, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử làm căn cứ phân định hình thức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc theo từng cấp từ Trung ương đến cơ sở.