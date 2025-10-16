TP. Hồ Chí Minh: Cán bộ, công chức thôi việc do sắp xếp tổ chức có thể được vay đến 300 triệu đồng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 16/10/2025
Hồng Quang
16/10/2025, 14:43
TP. Hồ Chí Minh triển khai chính sách hỗ trợ vay vốn nhằm đảm bảo quyền lợi và ổn định đời sống cho những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị ảnh hưởng thôi việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy với mức vay lên đến 300 triệu đồng…
Theo Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND, đối tượng áp dụng bao gồm các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy. Mỗi cá nhân có thể vay tối đa 300 triệu đồng từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Hồ Chí Minh.
Quy trình vay vốn được thực hiện thông qua hình thức tín chấp, với sự xác nhận của UBND cấp xã về nhu cầu vay vốn. Thời hạn vay tối đa là 120 tháng, với lãi suất ưu đãi tương đương lãi suất cho vay hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định.
Chính sách này không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn tạo điều kiện cho người lao động chuyển đổi nghề nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ, đòi hỏi lực lượng lao động phải thích nghi nhanh chóng với những thay đổi của thị trường. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ vay vốn còn giúp giảm bớt áp lực tài chính, tạo điều kiện cho người lao động tự tin hơn trong việc tìm kiếm cơ hội mới.
Tuy nhiên, để chính sách này thực sự phát huy hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành và địa phương trong việc triển khai. Đồng thời, cần đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, tránh tình trạng lạm dụng hoặc sử dụng không hiệu quả. Việc giám sát chặt chẽ và đánh giá định kỳ cũng là yếu tố quan trọng để đảm bảo tính bền vững của chính sách.
Theo đánh giá của các chuyên gia, chính sách hỗ trợ vay vốn cho nhân sự thôi việc tại TP. Hồ Chí Minh là một bước đi chiến lược, không chỉ giúp giải quyết vấn đề việc làm mà còn góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Đây là minh chứng cho sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với đời sống của người lao động, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.
