TP. Hồ Chí Minh cho doanh nghiệp và startup vay ưu đãi lên đến 200 tỷ đồng
PPhạm Vinh
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Cơ hội lớn cho các doanh nghiệp và startup tại TP. Hồ Chí Minh tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ lãi suất lên đến 200 tỷ đồng cho mỗi dự án, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và đổi mới sáng tạo…
Thông tin trên được đại diện Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) và Quỹ Bảo lãnh Tín dụng đưa ra tại hội thảo “HFIC & Quỹ BLTD – Cánh cửa vốn cho startup, doanh nghiệp vừa và nhỏ” diễn ra ngày 25/8.
Theo đó, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) sẽ có vai trò đầu mối trong việc cho vay và cho vay hợp vốn, với ngân sách Thành phố cấp bù phần lãi suất. Theo Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND, mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa lên đến 200 tỷ đồng cho mỗi dự án. Đặc biệt, các dự án xây dựng có thể nhận hỗ trợ tối đa 70% vốn đầu tư, trong khi các dự án đầu tư công nghệ - thiết bị có thể nhận hỗ trợ lên đến 85% vốn.
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Hà Lam, Phó phòng Kế hoạch – Nghiên cứu phát triển HFIC, nhấn mạnh rằng để được xem xét hỗ trợ lãi suất, dự án phải phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và chưa ký hợp đồng với nhà thầu, nhà cung cấp cho hạng mục đề xuất hỗ trợ. HFIC sẽ thẩm định hiệu quả và khả năng trả nợ vay của dự án trước khi chấp thuận cho vay.
Ngoài ra, điều kiện và quy trình tiếp cận vốn đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thiếu tài sản thế chấp nên cơ chế bảo lãnh tín dụng mở ra cơ hội tiếp cận dòng vốn. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần có vốn chủ sở hữu tối thiểu khoảng 15-20% giá trị dự án và không có nợ thuế quá hạn. Đồng thời, doanh nghiệp cần lưu ý trả nợ gốc theo phân kỳ đã thỏa thuận trong hợp đồng, không trả gốc một lần khi đến hạn.
Chương trình hỗ trợ vốn lần này không chỉ dành cho khối khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, mà còn mở rộng đến doanh nghiệp nhỏ, vừa và cả các công ty quy mô lớn có nhu cầu vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh.
Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, cho rằng rào cản lớn nhất hiện nay chính là khoảng cách về thông tin và khâu chuẩn bị từ phía doanh nghiệp. Ông nhấn mạnh rằng vốn vẫn là điểm nghẽn lớn nhất của startup và doanh nghiệp nhỏ và vừa, khi phần lớn doanh nghiệp vẫn phải dựa vào tài sản thế chấp để vay vốn.
Chương trình hỗ trợ lãi suất từ HFIC hiện áp dụng cho các dự án xây dựng và đầu tư công nghệ - thiết bị, với thời gian hỗ trợ lên đến 7 năm. Mức hỗ trợ dao động từ 50% đến 100% lãi suất, tính trên lãi suất huy động 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại lớn cộng 2%/năm phí quản lý. Cơ chế này được đảm bảo áp dụng liên tục không bị gián đoạn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.
Tại phiên thảo luận, các doanh nghiệp và startup được lắng nghe chia sẻ từ các công ty như Sa Kê, BenKon, Dream Viet Education và Kết nối Văn hóa Việt về nhu cầu vốn và kế hoạch mở rộng. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, nhưng cũng đặt ra thách thức về việc chuẩn bị hồ sơ và đáp ứng các điều kiện cần thiết. Với sự hỗ trợ từ HFIC và Quỹ Bảo lãnh tín dụng, các doanh nghiệp có thể vượt qua rào cản tài chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
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