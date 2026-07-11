Đề xuất hỗ trợ 50% lãi suất vay, thí điểm 20 doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Ngày 10/7, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo lấy ý kiến về triển khai nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất vay của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF).
Phát biểu khai mạc hội thảo, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh, Nghị quyết số 57 xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng của mô hình tăng trưởng mới.
Để hiện thực hóa mục tiêu này cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, xây dựng hạ tầng đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực đến hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.
Bộ trưởng khẳng định doanh nghiệp là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; các chính sách phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, xây dựng cơ chế và hạ tầng dùng chung nhằm giảm chi phí đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.
Theo Bộ trưởng, mục tiêu của chương trình hỗ trợ lãi suất vay thông qua NATIF là khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động, không chỉ đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ mà cả những doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư công nghệ mới.
Trình bày phương án tại Hội thảo, Giám đốc Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia Bùi Quang Minh cho biết, chính sách hỗ trợ lãi suất vay được xây dựng theo nguyên tắc thị trường. Theo đó, tổ chức tín dụng thực hiện thẩm định, quyết định cho vay và quản lý rủi ro theo quy định; Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí lãi vay nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ.
Cơ chế này được kỳ vọng tạo hiệu ứng "đòn bẩy", huy động nguồn vốn tín dụng xã hội, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Theo phương án đề xuất, doanh nghiệp thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo sẽ được xem xét hỗ trợ nếu đáp ứng các tiêu chí về tính khả thi của dự án, hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và tuân thủ các quy định của pháp luật.
Chính sách ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và công nghệ chiến lược; hướng tới các dự án tạo giá trị gia tăng cao và có tác động lan tỏa đối với nền kinh tế.
Đề xuất mức hỗ trợ bằng 50% lãi suất vay theo hợp đồng tín dụng nhưng không vượt quá 6%/năm, thời gian hỗ trợ tối đa 5 năm.
Để kiểm chứng tính khả thi của cơ chế và quy trình phối hợp giữa Quỹ, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất triển khai thí điểm đối với 20 doanh nghiệp.
Giai đoạn thí điểm dự kiến thực hiện đến hết tháng 9/2026, sau đó tổng kết, đánh giá để tiếp tục hoàn thiện cơ chế.
Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung góp ý về nhu cầu và tác động của chính sách; tiêu chí, điều kiện hỗ trợ; các rủi ro có thể phát sinh và phương án kiểm soát; quy trình phối hợp giữa Quỹ, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp; đồng thời cho ý kiến về phương án triển khai thí điểm.
Các ý kiến sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, bảo đảm chính sách hỗ trợ lãi suất vay được triển khai công khai, minh bạch, đúng đối tượng, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ công nghệ.
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