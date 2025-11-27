Hợp tác trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - Việt Nam đã có trung tâm trưng bày tại Hà Nội

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 27/11/2025
Hà Giang
27/11/2025, 13:49
Trung tâm Trưng bày Hà Nội thuộc Trung tâm Hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc – Việt Nam vừa chính thức đi vào vận hành tại Gamuda Garden (Hoàng Mai, Hà Nội)…
Trung tâm trưng bày Hà Nội thuộc Trung tâm hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo Trung Quốc – Việt Nam được xem là một trong những đầu mối quan trọng thúc đẩy hợp tác công nghệ cao giữa hai nước trong giai đoạn chuyển đổi số sâu rộng.
Sự ra đời của trung tâm không chỉ mang ý nghĩa trưng bày công nghệ, mà còn là biểu tượng của tiến trình kết nối khoa học – công nghệ khu vực, hướng tới việc hỗ trợ doanh nghiệp và cơ quan quản lý tiếp cận những ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất.
Với vai trò là điểm giới thiệu AI, Trung tâm Trưng bày Hà Nội tập trung vào ba nhóm chức năng chính.
Thứ nhất là trưng bày - trải nghiệm công nghệ, nơi các sản phẩm AI do doanh nghiệp hai nước phát triển được giới thiệu trực quan, giúp người dùng, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách đánh giá được khả năng ứng dụng vào thực tế.
Thứ hai, trung tâm hướng tới thúc đẩy hợp tác nghiên cứu - đào tạo, thông qua việc kết nối viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung với đối tác Trung Quốc. Đây là cách tiếp cận cho phép Việt Nam xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực AI - vốn đang là nhu cầu cấp thiết.
Thứ ba, trung tâm đóng vai trò như cầu nối thương mại công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp AI phù hợp với nhu cầu sản xuất – kinh doanh. Thông qua đó, nhiều giải pháp AI có thể nhanh chóng được thử nghiệm, điều chỉnh và đưa vào ứng dụng trong các lĩnh vực như giao thông, y tế, giáo dục, tài chính hay quản lý đô thị. Đây là nguồn lực quan trọng trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh triển khai chính quyền số, kinh tế số và đô thị thông minh.
Cũng tại sự kiện đã diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; Lễ ký kết một loạt dự án hợp tác xuyên quốc gia về trí tuệ nhân tạo cùng Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về xây dựng và vận hành số hóa Cửa khẩu Hữu nghị - Hữu nghị Quan (Cửa khẩu Hữu nghị Thông minh)...
Nghị viện châu Âu vừa tạo ra một tiền lệ hiếm hoi khi bỏ phiếu thông qua việc kiện Ủy ban châu Âu (European Commission) ra Tòa án Công lý EU.
Sự chuyển dịch của hơn 8% nguồn cung Bitcoin trong 7 ngày qua được cho là tương đồng với thời điểm tháng 3/2020, khi Bitcoin chỉ quanh 5.000 USD và tháng 12/2018, khi giá lùi về vùng 3.500 USD. Đáng chú ý, cả hai thời điểm này đề là giai đoạn tạo đáy trước khi thị trường bước vào chu kỳ tích lũy và sau đó thiết lập đỉnh lịch sử mới...
Theo một số nguồn tin, sự cố mất điện hồi tháng 9 đã khiến lợi nhuận của nhà máy của TSMC tại Mỹ, cụ thể là nhà máy ở Arizona, sụt giảm mạnh...
Quảng Trị đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số với trọng tâm là vận hành Nền tảng điều hành thông minh IOC, nâng cấp ứng dụng Công dân số QUANGTRI-S và mở rộng hệ thống cảnh báo thiên tai...
Chiều 26/11 tại Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025 đã diễn ra phiên đối thoại chính sách cấp cao giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành của Diễn đàn Kinh tế thế giới với chủ đề “Khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình”.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: