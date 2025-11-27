Thứ Năm, 27/11/2025

Hợp tác trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - Việt Nam đã có trung tâm trưng bày tại Hà Nội

Hà Giang

27/11/2025, 13:49

Trung tâm Trưng bày Hà Nội thuộc Trung tâm Hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc – Việt Nam vừa chính thức đi vào vận hành tại Gamuda Garden (Hoàng Mai, Hà Nội)…

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng và Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao thực hiện nghi thức khánh thành trung tâm.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng và Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao thực hiện nghi thức khánh thành trung tâm.

Trung tâm trưng bày Hà Nội thuộc Trung tâm hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo Trung Quốc – Việt Nam được xem là một trong những đầu mối quan trọng thúc đẩy hợp tác công nghệ cao giữa hai nước trong giai đoạn chuyển đổi số sâu rộng.

Sự ra đời của trung tâm không chỉ mang ý nghĩa trưng bày công nghệ, mà còn là biểu tượng của tiến trình kết nối khoa học – công nghệ khu vực, hướng tới việc hỗ trợ doanh nghiệp và cơ quan quản lý tiếp cận những ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất.

Với vai trò là điểm giới thiệu AI, Trung tâm Trưng bày Hà Nội tập trung vào ba nhóm chức năng chính.

Thứ nhất là trưng bày - trải nghiệm công nghệ, nơi các sản phẩm AI do doanh nghiệp hai nước phát triển được giới thiệu trực quan, giúp người dùng, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách đánh giá được khả năng ứng dụng vào thực tế.

Thứ hai, trung tâm hướng tới thúc đẩy hợp tác nghiên cứu - đào tạo, thông qua việc kết nối viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung với đối tác Trung Quốc. Đây là cách tiếp cận cho phép Việt Nam xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực AI - vốn đang là nhu cầu cấp thiết.

Thứ ba, trung tâm đóng vai trò như cầu nối thương mại công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp AI phù hợp với nhu cầu sản xuất – kinh doanh. Thông qua đó, nhiều giải pháp AI có thể nhanh chóng được thử nghiệm, điều chỉnh và đưa vào ứng dụng trong các lĩnh vực như giao thông, y tế, giáo dục, tài chính hay quản lý đô thị. Đây là nguồn lực quan trọng trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh triển khai chính quyền số, kinh tế số và đô thị thông minh.

Cũng tại sự kiện đã diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; Lễ ký kết một loạt dự án hợp tác xuyên quốc gia về trí tuệ nhân tạo cùng Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về xây dựng và vận hành số hóa Cửa khẩu Hữu nghị - Hữu nghị Quan (Cửa khẩu Hữu nghị Thông minh)...

AI Hà Nội kinh tế số trí tuệ nhân tạo Trung Quốc việt nam

