TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 75% chỉ tiêu phát triển nhà ở thương mại năm 2025
Thiên Di
23/09/2025, 14:41
TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành hơn 75% chỉ tiêu phát triển nhà ở thương mại năm 2025; đồng thời, đang đẩy mạnh nhiều dự án nhà ở xã hội, trong đó 9 tháng đầu năm đã có 2 dự án với 1.554 căn được đưa vào sử dụng…
Chiều ngày 22/9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội
nghị công bố Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và
thị trường bất động sản và Phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo.
Trình bày tham luận tại Hội nghị (điểm cầu TP. Hồ
Chí Minh), Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường cho biết đối với nhà
ở thương mại, Thành phố đang triển khai 373 dự án, quy mô 197.623 căn nhà, với
45.460 căn hộ chung cư và 152.163 nhà ở thấp tầng.
Mục tiêu năm 2025, Thành phố phát triển 14,862 triệu m2 sàn
xây dựng. Đến nay, Thành phố đã xây dựng mới 11,172/14,862 triệu m2 sàn
nhà ở (đạt 75,2% chỉ tiêu đề ra).
Về nhà ở xã hội, 9 tháng đầu năm 2025, Thành phố
có 2 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng (quy mô 1.554 căn); 11 dự án đang
thi công xây dựng (quy mô 11.654 căn; trong đó, đến cuối năm 2025 dự kiến hoàn
thành 4 dự án với quy mô 2.194 căn); 6 dự án đã có Giấy phép xây dựng, chuẩn
bị triển khai thi công (quy mô 5.263 căn) và 17 dự án được chấp thuận chủ
trương đầu tư (quy mô 13.959 căn).
Ngoài ra, Thành phố đang có dự kiến nguồn cung lớn để bổ sung
nhà ở cho thị trường, tập trung giải quyết thủ tục pháp lý để sớm đưa vào triển
khai xây dựng, theo kế hoạch trong 3 tháng cuối năm 2025, khởi công 20 dự án với
quy mô 23.480 căn.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết đang tập trung phát triển
nhanh nhà ở xã hội, phấn đấu đạt chỉ tiêu mà Thủ tướng Chính phủ đã giao cho
TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập là 199.400 căn.
Đồng thời, giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, định
giá đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án bất động sản để tăng
nguồn cung bất động sản; các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở,
kết hợp nghiên cứu giải pháp tối ưu hóa quy trình và thủ tục hành chính theo hướng
thuận tiện, hiệu quả; khuyến khích phát triển nhà ở riêng lẻ do dân tự xây
thông qua việc miễn Giấy phép xây dựng.
Bên cạnh đó, Thành phố đã thành lập các Tổ công tác để tháo dỡ
khó khăn, vướng mắc tại các dự án trên địa bàn, góp phần chung tay cùng doanh
nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án, khơi thông tiến độ thực hiện dự
án.
“Thành phố sẽ tổ chức, mở rộng xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu
tư đối với các dự án công nghiệp, du lịch trên địa bàn Thành phố; phấn đấu tăng
trưởng thị trường bất động sản góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội Thành phố
đạt chỉ tiêu 2 con số trong thời gian tới”, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi
Xuân Cường nhấn mạnh.
