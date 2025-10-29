TP. Hồ Chí Minh đầu tư hơn 595 tỷ đồng xây dựng Thư viện Thiếu nhi

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 29/10/2025
Thi Nguyễn
29/10/2025, 19:09
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án xây dựng Thư viện Thiếu nhi với tổng vốn hơn 595 tỷ đồng, nhằm tạo không gian đọc hiện đại, khơi dậy văn hóa đọc và sáng tạo cho trẻ em...
Dự án thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư hơn 595 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Thành phố. Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài từ năm 2026 đến năm 2028. Theo quyết định được ban hành, dự án sẽ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư.
Về quy mô, dự án sẽ được xây dựng mới trên khu đất rộng 9.309,7 m2 tại địa chỉ 69 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, ngay trong khuôn viên của Thư viện Khoa học Tổng hợp.
Công trình chính có quy mô 8 tầng, bao gồm 5 tầng nổi và 3 tầng hầm, đi cùng các khu phụ trợ như sân bãi, cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Gói đầu tư cũng bao gồm toàn bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại phục vụ cho thư viện và hệ thống xử lý nước thải.
UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết việc đầu tư này xuất phát từ nhu cầu cấp thiết trong việc tạo ra một môi trường lành mạnh, khuyến khích và duy trì thói quen đọc sách cho trẻ em ngay từ nhỏ. Thư viện không chỉ là nơi cung cấp tài liệu, sách vở phù hợp theo độ tuổi để hỗ trợ học tập và mở rộng kiến thức, mà còn được định hướng trở thành một trung tâm kích thích tư duy, trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo thông qua các hoạt động đa dạng như kể chuyện, vẽ tranh, viết lách.
Một trong những mục tiêu quan trọng của dự án là giới thiệu các giải pháp, công nghệ mới phục vụ nhu cầu đọc, khám phá tri thức và định hướng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ. Qua đó, xây dựng các mô hình, không gian đọc hiện đại, mang nét đặc trưng riêng, góp phần hình thành một xã hội học tập năng động.
Bên cạnh vai trò giáo dục, thư viện được kỳ vọng sẽ trở thành một không gian sinh hoạt cộng đồng tích cực, một sân chơi an toàn giúp trẻ em tránh xa các thiết bị điện tử có hại và các tệ nạn xã hội.
Đặc biệt, công trình hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tăng cường sự gắn kết gia đình và cộng đồng thông qua các hoạt động chung như đọc sách cùng cha mẹ hay các sự kiện văn hóa. Đồng thời, dự án hướng tới xây dựng thế hệ tương lai yêu tri thức, góp phần hình thành xã hội học tập và phát triển bền vững.
Đợt mưa lũ những ngày qua khiến Công ty Điện lực Huế chịu ảnh hưởng lớn nhất với 194.605 khách hàng (58,86% tổng khách hàng của Công ty) và 1.320 trạm biến áp phân phối bị ngập nước, tạm ngừng cấp điện, tập trung tại 28/40 xã, phường của TP Huế...
Giá bán tạm tính của nhà ở xã hội tại dự án Tân Phú Hưng được liên danh chủ đầu tư đề xuất là 17.627.017 đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì...
Sáng 29/10, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, giai đoạn 2025–2030, với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và gần 600 đại biểu tiêu biểu từ các phong trào thi đua trên toàn tỉnh.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài trên địa bàn rộng, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vẫn rất cao, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các ngành và địa phương phải nâng mức cảnh giác, không được chủ quan trong bất kỳ tình huống nào...
Dự án “Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị” sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của KOICA có tổng mức đầu tư 12,67 triệu USD tương đương khoảng 293 tỉ đồng. Diện tích xây dựng hơn 10.000m2, tại phường Nam Đông Hà...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Doanh nghiệp
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: