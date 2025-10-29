Thứ Tư, 29/10/2025

TP. Hồ Chí Minh đầu tư hơn 595 tỷ đồng xây dựng Thư viện Thiếu nhi

Thi Nguyễn

29/10/2025, 19:09

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án xây dựng Thư viện Thiếu nhi với tổng vốn hơn 595 tỷ đồng, nhằm tạo không gian đọc hiện đại, khơi dậy văn hóa đọc và sáng tạo cho trẻ em...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự án thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư hơn 595 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Thành phố. Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài từ năm 2026 đến năm 2028. Theo quyết định được ban hành, dự án sẽ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư.

Về quy mô, dự án sẽ được xây dựng mới trên khu đất rộng 9.309,7 m2 tại địa chỉ 69 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, ngay trong khuôn viên của Thư viện Khoa học Tổng hợp.

Công trình chính có quy mô 8 tầng, bao gồm 5 tầng nổi và 3 tầng hầm, đi cùng các khu phụ trợ như sân bãi, cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Gói đầu tư cũng bao gồm toàn bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại phục vụ cho thư viện và hệ thống xử lý nước thải.

UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết việc đầu tư này xuất phát từ nhu cầu cấp thiết trong việc tạo ra một môi trường lành mạnh, khuyến khích và duy trì thói quen đọc sách cho trẻ em ngay từ nhỏ. Thư viện không chỉ là nơi cung cấp tài liệu, sách vở phù hợp theo độ tuổi để hỗ trợ học tập và mở rộng kiến thức, mà còn được định hướng trở thành một trung tâm kích thích tư duy, trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo thông qua các hoạt động đa dạng như kể chuyện, vẽ tranh, viết lách.

Một trong những mục tiêu quan trọng của dự án là giới thiệu các giải pháp, công nghệ mới phục vụ nhu cầu đọc, khám phá tri thức và định hướng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ. Qua đó, xây dựng các mô hình, không gian đọc hiện đại, mang nét đặc trưng riêng, góp phần hình thành một xã hội học tập năng động.

Bên cạnh vai trò giáo dục, thư viện được kỳ vọng sẽ trở thành một không gian sinh hoạt cộng đồng tích cực, một sân chơi an toàn giúp trẻ em tránh xa các thiết bị điện tử có hại và các tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, công trình hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tăng cường sự gắn kết gia đình và cộng đồng thông qua các hoạt động chung như đọc sách cùng cha mẹ hay các sự kiện văn hóa. Đồng thời, dự án hướng tới xây dựng thế hệ tương lai yêu tri thức, góp phần hình thành xã hội học tập và phát triển bền vững.

Gần 200.000 hộ dân tại Huế mất điện do bão lũ

Gần 200.000 hộ dân tại Huế mất điện do bão lũ

Đợt mưa lũ những ngày qua khiến Công ty Điện lực Huế chịu ảnh hưởng lớn nhất với 194.605 khách hàng (58,86% tổng khách hàng của Công ty) và 1.320 trạm biến áp phân phối bị ngập nước, tạm ngừng cấp điện, tập trung tại 28/40 xã, phường của TP Huế...

Hải Phòng: 1.479 căn hộ nhà ở xã hội đủ điều kiện đưa vào kinh doanh

Hải Phòng: 1.479 căn hộ nhà ở xã hội đủ điều kiện đưa vào kinh doanh

Giá bán tạm tính của nhà ở xã hội tại dự án Tân Phú Hưng được liên danh chủ đầu tư đề xuất là 17.627.017 đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì...

Thanh Hóa: Thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy phát triển địa phương văn minh, giàu đẹp

Thanh Hóa: Thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy phát triển địa phương văn minh, giàu đẹp

​Sáng 29/10, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, giai đoạn 2025–2030, với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và gần 600 đại biểu tiêu biểu từ các phong trào thi đua trên toàn tỉnh.

Quảng Ngãi dốc toàn lực ứng phó mưa lũ

Quảng Ngãi dốc toàn lực ứng phó mưa lũ

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài trên địa bàn rộng, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vẫn rất cao, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các ngành và địa phương phải nâng mức cảnh giác, không được chủ quan trong bất kỳ tình huống nào...

Quảng Trị: Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật

Quảng Trị: Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật

Dự án "Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị" sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của KOICA có tổng mức đầu tư 12,67 triệu USD tương đương khoảng 293 tỉ đồng. Diện tích xây dựng hơn 10.000m2, tại phường Nam Đông Hà...

