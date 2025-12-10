TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh xử lý dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực phát triển

TP. Hồ Chí Minh đang tăng tốc tháo gỡ hơn 800 dự án tồn đọng, tập trung xử lý các vướng mắc pháp lý, đất đai và tài chính công. Tỷ lệ xử lý đã đạt khoảng 80%, song thành phố tiếp tục được yêu cầu rà soát đầy đủ, đảm bảo không để thất thoát, lãng phí và sớm khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế...

Chiều 9/12, tại TP. Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 751, đã làm việc với lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh về tiến độ tháo gỡ các dự án tồn đọng, vướng mắc trên địa bàn.

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ ĐẠT 80% NHƯNG VẪN CẦN RÀ SOÁT ĐẦY ĐỦ SỐ LIỆU

Theo báo cáo của UBND TP. Hồ Chí Minh, sau sắp xếp, thành phố có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc. Trong đó, 60 dự án thuộc thẩm quyền xử lý cấp Trung ương và 778 dự án thuộc thẩm quyền TP. Hồ Chí Minh.

Đến nay, thành phố đã phối hợp các cơ quan Trung ương tháo gỡ hoặc định hướng tháo gỡ cho 670/838 dự án, đạt tỷ lệ 80%. Tổng mức đầu tư các dự án đã xử lý vượt 569.062 tỷ đồng, với diện tích hơn 85.500 ha. Riêng 60 dự án thuộc thẩm quyền cấp Trung ương, trong năm 2025 đã tháo gỡ được 31 dự án, đạt 51,6%.

Để tiếp tục xử lý các dự án còn vướng mắc, UBND TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ hai nhóm giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý và khơi thông các dự án chậm tiến độ.

Thành phố đề xuất áp dụng chủ trương từ Kết luận 77-KL/TW đối với các dự án có tính chất pháp lý tương tự nhằm xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài. Đồng thời kiến nghị cho phép áp dụng Nghị định 91/2025/NĐ-CP về thời điểm xác định giá đất đối ứng với các hợp đồng BT đã hoàn thành tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Quang cảnh buổi làm việc với UBND TP.HCM của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 751. Ảnh: VGP

Đối với những dự án đã nộp tiền sử dụng đất, thành phố đề nghị Chính phủ và Bộ Tài chính xem xét yếu tố “lỗi” khi truy thu theo chỉ đạo chung. Thành phố cũng đề nghị các cơ quan tố tụng sớm phản hồi đối với 3 dự án thuộc phạm vi tháo gỡ của Quyết định số 153/QĐ-TTg để hoàn thiện phương án xử lý.

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh kiến nghị bổ sung giải pháp tháo gỡ đối với các dự án PPP và đầu tư tư nhân.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung, qua rà soát cho thấy TP. Hồ Chí Minh chưa cập nhật đầy đủ danh mục dự án có khó khăn, vướng mắc lên Hệ thống cơ sở dữ liệu 751. Một số dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc bản án nhưng chưa được đề xuất cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 170/2024/QH15.

Điều này có thể dẫn tới bỏ sót dự án đủ điều kiện tháo gỡ theo chủ trương của Bộ Chính trị và nghị quyết của Quốc hội.

KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC, ĐƯA DỰ ÁN VÀO CUỘC SỐNG

Theo số liệu tổng hợp trên Hệ thống 751 đến ngày 8/12/2025, TP. Hồ Chí Minh có 402 dự án có khó khăn, vướng mắc với tổng diện tích 9.939 ha và tổng mức đầu tư trên 265.507 tỷ đồng.

Phân loại theo nhóm: 3 dự án kiến nghị áp dụng cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 170/2024/QH15; 20 dự án PPP/BT; 244 dự án thuộc thẩm quyền bộ, ngành và địa phương; 5 dự án thuộc thẩm quyền Chính phủ và các cơ quan Trung ương; 130 dự án đề nghị thu hồi do đã xử lý hoặc không còn vướng mắc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành yêu cầu TP. Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các dự án, cập nhật đầy đủ và phân nhóm rõ ràng theo từng loại, đảm bảo tính chính xác của dữ liệu và thống nhất khi báo cáo. Thành phố cũng được yêu cầu giải quyết dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền, tránh thất thoát, lãng phí và ngăn ngừa sai phạm mới.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đặc biệt các vướng mắc liên quan đến đất đai và tài chính công, là chủ trương lớn của Bộ Chính trị. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế, chống thất thoát tài sản công và thúc đẩy tăng trưởng.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc với UBND TPHCM về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn. Ảnh: VGP.

Theo thông tin tổng hợp từ các bộ, ngành và 5 địa phương gồm TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Tây Ninh, đến nay đã xử lý 1.759/2.161 dự án, đạt 81%. Khoảng 428 dự án còn lại, tương ứng 18%, đang tiếp tục được xử lý. Việc đưa 1.759 dự án trở lại hoạt động đã giải phóng khoảng 220.400 tỷ đồng và 6.100 ha đất, một nguồn lực lớn từng bị “đóng băng”.

Đối với TP. Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực xử lý 670 dự án, tương đương 80% số dự án tồn đọng trên địa bàn. Tuy vậy, ông lưu ý thành phố cần rút kinh nghiệm trong việc cập nhật kịp thời, đầy đủ số liệu và danh mục dự án gặp khó khăn để báo cáo Ban Chỉ đạo. Việc tháo gỡ phải thực hiện theo tinh thần chủ động, tích cực nhưng không hợp thức hóa sai phạm.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng ngoài các dự án đã có kết luận, quá trình rà soát thực tế có thể còn phát sinh vướng mắc mới. Quốc hội hiện đang xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 170/2024/QH15 về cơ chế tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án, đất đai tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Khánh Hòa. Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết tiếp tục đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, trong đó đề ra nhiều chủ trương và nhóm giải pháp.

Phó Thủ tướng yêu cầu TP. Hồ Chí Minh chủ động tham gia, đóng góp ý kiến đối với dự thảo nghị quyết, đồng thời tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc rà soát và xử lý dứt điểm các dự án thuộc thẩm quyền. Yêu cầu đặt ra là đảm bảo không để thất thoát, lãng phí, không xảy ra sai phạm mới và đưa các dự án vào cuộc sống để cải thiện đời sống người dân.

Đối với từng dự án cụ thể, lãnh đạo Chính phủ đề nghị thành phố tập trung vào mục tiêu lớn nhất: hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng. Nhiều dự án chống ngập, chỉnh trang đô thị đã kéo dài đến 10 năm, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, do vậy yêu cầu hoàn thành sớm là cấp thiết. Các vấn đề về xử lý sai phạm cá nhân sẽ được tách riêng, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.